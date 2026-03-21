Más de 4.000 evacuados en Hawái por las inundaciones y el riesgo de colapso de una represa histórica

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 20 de marzo, 2026

Las intensas lluvias volvieron a golpear el estado de Hawái esta semana, provocando graves inundaciones en la isla de Oahu y obligando a evacuar a más de 4.000 personas ante el riesgo de colapso de una represa con más de un siglo de antigüedad.

Según las autoridades locales, la emergencia se concentra en la costa norte de Oahu, una zona conocida mundialmente por sus playas de surf, donde el desborde de ríos y la acumulación de agua han causado daños significativos en viviendas e infraestructura. Las autoridades activaron sirenas de alerta en la madrugada del viernes y ordenaron la evacuación inmediata de las comunidades situadas aguas abajo de la represa de Wahiawa, al advertir que la estructura podría fallar de manera inminente.

Las intensas precipitaciones —que en algunas áreas alcanzaron entre 20 y 30 centímetros en pocas horas— provocaron que el sistema de drenaje colapsara. Muchas calles quedaron completamente inundadas, cientos de vehículos fueron arrastrados y algunas viviendas fueron desplazadas de sus cimientos por la fuerza del agua.

Equipos de emergencia, incluidos bomberos y rescatistas en motos acuáticas, fueron desplegados para buscar a personas atrapadas en zonas anegadas. Hasta el momento, no se han confirmado víctimas fatales ni heridos, aunque las autoridades reconocen que la magnitud de los daños aún está siendo evaluada.

El gobernador de Hawái, Josh Green, ordenó la activación de la Guardia Nacional para asistir en las tareas de rescate y evacuación. Describió la situación como especialmente crítica en el norte de Oahu, donde el nivel del agua llegó a alcanzar la altura del pecho en algunos sectores.

We have issued an evacuation order for Waialua and Haleʻiwa. If you are in these areas, please evacuate now and follow guidance from emergency officials.



Shelter locations can be found here: https://t.co/clyywuZuuh pic.twitter.com/yV3Vu38iOi — Governor Josh Green (@GovJoshGreenMD) March 20, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por inundaciones repentinas, advirtiendo que las condiciones representan un peligro extremo para la población. Localidades como Haleiwa y Waialua se encuentran entre las más afectadas, con reportes de inundaciones generalizadas que amenazan vidas.

Uno de los centros de evacuación habilitados, ubicado en una escuela de Waialua, también tuvo que ser desalojado debido al avance del agua. Cerca de 185 personas y decenas de mascotas fueron trasladadas a un nuevo refugio, en medio de una situación logística complicada por el tráfico y las vías bloqueadas.

El riesgo sobre la represa de Wahiawa ha sido monitoreado desde la semana pasada, cuando un primer episodio de lluvias intensas ya había generado inundaciones severas en el estado. Aunque en ese momento el nivel del agua descendió, las nuevas precipitaciones volvieron a elevar la presión sobre la estructura. Autoridades confirmaron que el agua está desbordando el aliviadero, lo que incrementa la preocupación sobre su estabilidad.

Residentes de la zona expresaron su temor ante la posibilidad de un colapso. Algunos señalaron que la antigüedad de la represa ha sido una preocupación recurrente cada vez que se registran lluvias intensas.

Hawái cuenta con más de un centenar de represas, muchas construidas hace décadas para sistemas de riego vinculados a la industria azucarera. La infraestructura envejecida ha sido señalada en informes previos como un factor de riesgo ante fenómenos climáticos extremos.

Mientras continúan las labores de evacuación y rescate, las autoridades mantienen la alerta ante la previsión de más lluvias durante el fin de semana, lo que podría agravar aún más la situación en la isla.