De la coalición que surgió para frenar la esclavitud a la Casa Blanca: la historia del Partido Republicano

Publicado por Joaquín Núñez 20 de marzo, 2026

El pasado 20 de marzo se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento del Partido Republicano. Lo que comenzó como una coalición improvisada para frenar la expansión de la esclavitud terminó por consolidarse como uno de los dos grandes partidos. En menos de una década, pasaría de reuniones locales en el Medio Oeste a conquistar la presidencia con Abraham Lincoln, quien posteriormente transformaría el país.

Desde su creación, el Partido Republicano ha tenido 19 presidentes, siendo Lincoln el primero y Donald Trump el más reciente. Todos fueron elegidos por el colegio electoral a excepción de Gerald Ford, quien asumió el cargo tras la renuncia de Richard Nixon en 1974.

Si bien puede parecer que la política estadounidense siempre estuvo marcada por lo que hoy se conocen como los dos partidos tradicionales, la lucha no siempre fue demócrata vs. republicano. Desde la primera elección presidencial, que desarrolló entre 1788 y 1789, tuvieron que pasar 72 años y quince presidentes para encontrar tal escenario.

El mundo antes del Partido Republicano

El primer sistema de los dos grandes partidos tuvo como protagonistas al Partido Federalista y al Partido Demócrata-Republicano. El primero está asociado a la figura de Alexander Hamilton y el segundo a la de Thomas Jefferson.

Esto cambió a partir de 1812 con la denominada “Era de los Buenos Sentimientos”, marcada por una sensación de victoria y unidad nacional tras el fin de la guerra con el Reino Unido.

Los federalistas quedaron ampliamente desacreditados tras su oposición a la guerra, lo que abrió paso a tres triunfos consecutivos de los demócratas-republicanos.

Sin embargo, este sistema de partido único comenzó a colapsar por las diferencias internas. El punto de quiebre fue la elección de 1824, en la que los cuatro candidatos que compitieron por el Salón Oval fueron del Partido Demócrata-Republicano. Como ninguno alcanzó la mayoría en el colegio electoral, la Cámara de Representantes terminó eligiendo al presidente.

Andrew Jackson obtuvo 99 votos electorales (para ganar necesitaba 131) y se impuso en el voto popular por una diferencia de ocho puntos porcentuales. A pesar de esto, la Cámara terminó eligiendo a John Quincy Adams.

Esta elección desembocó en el segundo sistema de los partidos grandes. Por un lado estaba el Partido Demócrata, liderado por el propio Jackson, y por el otro el Partido Whig, integrado por los opositores de Jackson, entre ellos el presidente Adams y Henry Clay.

El nuevo sistema de partidos se estrenó en 1829, el triunfo de Jackson, quien se convirtió en el primer presidente demócrata. Mientras que el Partido Demócrata favorecía un Poder Ejecutivo fuerte pero un Gobierno federal más limitado, el Whig apoyaba un Congreso más fuerte, con límites al presidencialismo y un desarrollo industrial basado en infraestructura y aranceles.

La Ley Kansas- Nebraska y el nacimiento del Partido Republicano

Ya a mediados del siglo XIX, surgió otro quiebre debido a la tensión en torno a la esclavitud. ¿El desencadenante? La Ley Kansas- Nebraska de 1854.

La propuesta era simple. Permitir que estos dos nuevos territorios ingresen a la unión con la libertad de elegir si iban a permitir o no la esclavitud. Bajo la bandera de la “soberanía popular”, chocaba directamente con el Compromiso de Misuri, firmado en 1820. Esta ley federal marcaba una línea divisoria imaginaria en Misuri, ubicado al centro del país. Según esta línea, los nuevos territorios que se incorporen a la unión y estén al norte tendrían prohibida la esclavitud, mientras que aquellos que estuvieran al sur de la línea podían adoptar esta práctica.

La legislación, que terminaría firmando el presidente Franklin Pierce, fracturó a los dos partidos dominantes y dio lugar a una coalición de activistas antiesclavistas.

El punto elegido para la reunión fue Ripon, Wisconsin. En una pequeña escuela blanca ubicada a la altura 1074 de la calle West Fond Du Lac. En ese encuentro se definió la creación de un nuevo partido en caso de que se aprobara la citada ley. Si bien allí no se fundó formalmente el partido, pasó a la historia como el lugar en donde nació la idea de un Partido Republicano.

Desde entonces, con una plataforma centrada en la oposición a la expansión de la esclavitud a nuevos territorios, comenzó a expandirse el sello republicano. Primero en Wisconsin y Michigan. Poco a poco, fue incorporando antiguos miembros del Whig y a demócratas antiesclavistas.

El partido celebraría su primera convención nacional no mucho después, que tuvo lugar el 22 de febrero en Filadelfia, Pensilvania. El primer nominado presidencial republicano fue John C. Fremont. El exsenador de California perdería aquellos comicios frente a James Buchanan, con el expresidente Millard Fillmore, en tercer lugar.

Cuatro años después se confirmaría la desaparición del Whig y el Partido Republicano tendría a su primer presidente, Abraham Lincoln. Los republicanos verían el eje de su plataforma realizado. Primero con la Proclamación de Emancipación en 1863 y luego con la abolición total de la esclavitud que llegó en 1865 con la Decimotercera Enmienda, ya terminada la Guerra Civil.