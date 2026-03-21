En medio del aumento de precios de la energía, Georgia suspendió temporalmente el impuesto estatal a la gasolina

Publicado por Joaquín Núñez 20 de marzo, 2026

Georgia suspendió temporalmente el impuesto estatal a la gasolina. El gobernador Brian Kemp no relacionó el proyecto de ley con la guerra con Irán en Medio Oriente, que está impactando en los precios de la energía a nivel mundial, y celebró la medida como un alivio para el bolsillo de los georgianos. La suspensión del impuesto seguirá vigente durante los próximos 60 días.

Producto de la guerra con Irán, el país persa no está permitiendo el paso de navíos petroleros por el estrecho de Ormuz. Se trata del único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hasta el océano abierto. Por allí pasa aproximadamente el 21% del petróleo que se consume a nivel mundial, así como también el 23% del gas natural licuado (GNL). Desde el inicio de la guerra, la Administración Trump tomó algunas medidas para garantizar la máxima circulación posible de crudo.

En este contexto, Georgia aprobó dos proyectos para favorecer a los contribuyentes del estado. El proyecto de ley, HB 1199, exime temporalmente del impuesto a la gasolina de 33 centavos por galón y del impuesto al diésel de 37 centavos por galón en Georgia.

"Los georgianos trabajadores son quienes mejor saben cómo gastar su dinero, no el Gobierno. Por eso me enorgullece firmar estos proyectos de ley y, junto con la Asamblea General, ofrecer una reducción fiscal significativa que se suma a las demás medidas que hemos adoptado en los últimos años", expresó el gobernador de Georgia, Brian Kemp, en un comunicado.

Además, destacó que el conservadurismo fiscal de su gestión es lo que permite afrontar esta perdida de ingresos para el estado: "Gracias a nuestra gestión presupuestaria conservadora, podemos tomar medidas como estas que realmente abordan los problemas de asequibilidad de las familias de nuestro estado".

El gobernador también firmó el HB 1000, que autoriza la devolución de casi 1.200 millones de dólares en reembolsos de impuestos estatales sobre la renta para los ciudadanos del estado. Se espera que los contribuyentes que cumplan los requisitos que marca la ley reciban un reembolso que oscila entre 250 dólares para personas solteras y 500 dólares para parejas. El plazo para recibir el dinero es de entre seis y ocho semanas.