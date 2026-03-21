EEUU autoriza por 30 días la venta de crudo iraní varado en el mar

Publicado por Sabrina Martin 20 de marzo, 2026

La Administración del presidente Donald Trump anunció una nueva flexibilización temporal de sanciones que permitirá la venta de petróleo iraní almacenado en el mar durante un periodo limitado de 30 días, en un intento por estabilizar el suministro energético global en medio del conflicto con Irán.

La medida, confirmada por el secretario del Tesoro Scott Bessent, autoriza transacciones relacionadas con crudo iraní cargado en buques entre el 20 de marzo y el 19 de abril. Según explicó el funcionario, la decisión busca aliviar tensiones en el mercado energético internacional generadas desde el inicio de la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel.

Una respuesta a la presión energética global

tercera exención de sanciones emitida por Washington en aproximadamente dos semanas. Previamente, la Administración ya había relajado restricciones vinculadas al petróleo ruso, en una estrategia más amplia orientada a incrementar la disponibilidad global de energía en un contexto de incertidumbre. Se trata de laemitida por Washington en aproximadamente dos semanas. Previamente, la Administración ya había relajado restricciones vinculadas al petróleo ruso, en una estrategia más amplia orientada a incrementar la disponibilidad global de energía en un contexto de incertidumbre.

Liberación limitada para contener precios



De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la licencia permitirá que cerca de 140 millones de barriles de petróleo iraní actualmente varados en el mar ingresen al mercado internacional. El objetivo inmediato es contener el alza de precios y mitigar posibles disrupciones en el suministro.

Bessent señaló que esta política forma parte de un enfoque dual: mantener la presión económica sobre Teherán mientras se evita un shock energético global. La autorización, subrayó, está estrictamente limitada al petróleo ya existente en tránsito y no habilita nuevas compras ni incrementos en la producción iraní.