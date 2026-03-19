El momento en que Trump debería haber confrontado el antisemitismo

19 de marzo, 2026

Tras el atropello con un vehículo en el Templo Israel de Michigan el 12 de marzo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump comentó brevemente al principio de un discurso no relacionado que el atentado era una "cosa terrible", que era "increíble que ocurran cosas así" y que su administración "llegaría al fondo del asunto."

El momento exigía más. Exigía un discurso claro y contundente a la nación. Debería haber sonado algo así:

Mis compatriotas americanos,

Me dirijo a ustedes esta noche en un momento de profundas consecuencias para nuestra nación y para el mundo.

Estados Unidos, junto a nuestro aliado democrático, Israel, está inmerso en un conflicto que marcará la seguridad de Oriente Próximo y la seguridad del pueblo estadounidense durante generaciones. Nuestro objetivo es claro: garantizar que el régimen iraní -el Estado patrocinador del terrorismo más peligroso de la Tierra- nunca pueda amenazar a Estados Unidos, Israel o sus vecinos con armas nucleares o misiles balísticos.

Durante casi medio siglo, los dirigentes iraníes han librado una guerra contra Estados Unidos y sus aliados. Tomaron nuestra embajada en Teherán y mantuvieron como rehenes a diplomáticos estadounidenses. Su apoderado terrorista, Hezbolá, asesinó a cientos de nuestros militares en el Líbano. Las armas iraníes mataron a estadounidenses en Irak y en toda la región.

Durante demasiado tiempo, estos actos de agresión fueron recibidos con moderación y vacilación. Esa era ha terminado.

Junto con Israel, estamos desmantelando el programa nuclear iraní. Estamos destruyendo los misiles que utiliza para amenazar a la región. Estamos degradando las redes terroristas que ha construido para exportar la violencia a todo Oriente Próximo. Estamos creando las condiciones para que el pueblo iraní recupere su gobierno frente a una despiadada teocracia que le ha oprimido durante décadas.

Acabaremos esta misión. Y nos aseguraremos de que Irán nunca vuelva a representar una amenaza para el mundo.

Pero mientras afrontamos el peligro en el extranjero, también debemos hacer frente a un peligro creciente aquí en casa.

Hoy, un musulmán radicalizado condujo su vehículo contra una sinagoga en Michigan en un aparente intento de cometer un asesinato en masa. Por la gracia de Dios y el valor del personal de seguridad, decenas de niños en edad preescolar que se encontraban en el interior del edificio se salvaron.

Este atentado no fue un incidente aislado.

En las últimas semanas, una sinagoga en Mississippi fue incendiada. En todo el país, los judíos estadounidenses han sido acosados, amenazados y agredidos, a veces por apoyar a Israel, a veces simplemente por llevar una estrella de David. Judíos ortodoxos han sido atacados en nuestras calles sin otra razón que el hecho de ser visiblemente judíos.

Las estadísticas del FBI muestran que los delitos motivados por el odio contra los judíos superan con creces a los cometidos contra cualquier otro grupo en Estados Unidos, y están aumentando hasta niveles nunca vistos.

Esto es inaceptable.

Estados Unidos no puede presumir de ser la mejor nación del mundo si cualquier estadounidense, especialmente los miembros de la comunidad judía, que han sido atacados sin tregua, debe vivir con miedo por ser quien es.

El odio que vemos hoy proviene de muchas direcciones.

La ideología islamista radical -exportada y fomentada por regímenes como Irán- ha inspirado la violencia en todo el mundo y dentro de nuestras propias fronteras.

Pero esa no es la única amenaza para nuestra comunidad judía. También vemos que ese odio se extiende en la extrema izquierda, donde la ideología extremista presenta a Israel como el único mal y a los judíos como beneficiarios de "privilegios." El Partido Demócrata ha permitido que personas como la diputada de Minnesota Ilhan Omar y la diputada de Michigan Rashida Tlaib difundan sus venenosas opiniones en el Congreso de Estados Unidos. Más como ellos se presentan a las elecciones de mitad de mandato con el apoyo del partido.

La enfermedad del antisemitismo no afecta sólo a la izquierda. También la vemos surgir de voces de extrema derecha que trafican con teorías conspirativas y fanatismo dirigidos contra los judíos y nuestro aliado Israel. He condenado sus declaraciones y reitero ahora que el antisemitismo no tiene cabida en los Estados Unidos de América.

No se puede pretender defender a Estados Unidos mientras se promueve el odio al pueblo judío. No se puede formar parte del movimiento MAGA y abrazar el antisemitismo.

Después de la horrible masacre de Hamás de más de 1.000 israelíes el 7 de octubre de 2023, nuestras universidades se convirtieron en epicentros de intimidación antisemita. Los campamentos perturbaron los campus, se amenazó a estudiantes y profesores judíos, y los administradores de algunas de nuestras instituciones más prestigiosas no actuaron.

No toleraré ese fracaso.

Mi predecesor no hizo nada para detener la toma de nuestros campus. Al contrario, fomentó la radicalización de la educación superior con su apoyo a los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión, que se convirtieron en vehículos para presentar a Estados Unidos como intrínsecamente racista y a los judíos como opresores. Hemos puesto fin al apoyo federal a esos programas.

Las universidades que no protegieron a los estudiantes judíos han perdido la financiación federal. Se han iniciado investigaciones y demandas contra instituciones que toleraban el antisemitismo.

Los resultados ya son visibles. El orden ha empezado a volver. Los campamentos han desaparecido. Las universidades que antes hacían la vista gorda ahora aplican normas para proteger a sus estudiantes.

Pero nuestro trabajo no ha terminado.

Las universidades estadounidenses deben limpiarse del veneno ideológico de la interseccionalidad que vincula todos los agravios del mundo con los judíos e Israel. Y deben ser transparentes sobre los miles de millones de dólares que reciben de gobiernos extranjeros.

Durante mi primera administración, el Departamento de Educación de Estados Unidos descubrió una financiación extranjera masiva destinada a proyectar influencia, robar investigaciones y difundir propaganda. Ahora iremos más allá para garantizar que se revelen los nombres de los financiadores y que las donaciones no se utilicen para encubrir la amenaza del islamismo radical o promover la hostilidad hacia los judíos, Israel y Estados Unidos.

Hoy, he dado instrucciones a mi enviado especial para supervisar la lucha contra el antisemitismo, el rabino Yehuda Kaploun, para que convoque una comisión nacional que desarrolle una estrategia nacional para hacer frente al antisemitismo en Estados Unidos.

A diferencia del ineficaz plan de la administración anterior, que se asoció con organizaciones que a su vez toleraban el antisemitismo, esta estrategia utilizará todo el poder del gobierno federal.

El FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y todos los organismos pertinentes se movilizarán para hacer frente a esta amenaza. Proporcionaremos fondos federales para la seguridad en torno a las instituciones judías, pero mi objetivo es que los estadounidenses judíos no necesiten guardias de seguridad para rezar en paz.

Vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande garantizando que el pueblo judío de este gran país se sienta seguro, porque el antisemitismo -provenga de la izquierda o de la derecha- no es sólo una amenaza para los judíos. Es una amenaza a los propios valores que definen nuestra nación.

El pueblo judío ha contribuido inconmensurablemente a la fortaleza, la cultura y los cimientos morales de esta nación. Un ataque contra ellos es un ataque contra los valores que todos compartimos: la libertad, la tolerancia y el Estado de Derecho.

Así que esta noche, le digo a la comunidad judía de Estados Unidos:

Su país está con ustedes.

Su gobierno está con ustedes.

Y los Estados Unidos de América nunca permitirán que el odio o la intimidación os expulsen de la plaza pública.

A medida que nos acercamos al 250 aniversario de nuestra nación, quiero recordar a todos algo que George Washington escribió en 1790 a una congregación judía de Rhode Island.

Dijo que Estados Unidos es un gobierno "que no sanciona la intolerancia ni ayuda a la persecución".

Esa promesa sigue en pie.

Juntos derrotaremos a los enemigos de la libertad en el extranjero.

Y juntos derrotaremos a las fuerzas del odio aquí en casa.

Que Dios os bendiga. Y Dios bendiga a los Estados Unidos de América.

Mitchell Bard es analista de política exterior y una autoridad en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Ha escrito y editado 22 libros, entre ellos The Arab Lobby, Death to the Infidels: Radical Islam's War Against the Jews; After Anatevka: Tevye in Palestine; y Forgotten Victims: El abandono de los estadounidenses en los campos de Hitler.

© JNS