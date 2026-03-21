Juez federal anula una política del Pentágono que limitaba acceso de la prensa

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de marzo, 2026

El juez de distrito Paul Friedman anuló este viernes una política del Pentágono que limitaba el acceso de la prensa, al dictaminar que viola las protecciones de la Primera Enmienda y fallar a favor del periódico The New York Times. Si bien el juez reconoció la importancia de proteger la información sensible en su decisión de 40 páginas, también subrayó la necesidad de transparencia. “El Tribunal reconoce que la seguridad nacional debe ser protegida, la seguridad de nuestras tropas debe ser protegida y los planes de guerra deben ser protegidos. Pero, especialmente a la luz de la reciente incursión del país en Venezuela y su guerra en curso con Irán, es más importante que nunca que el público tenga acceso a información desde una variedad de perspectivas sobre lo que está haciendo su gobierno”.

La decisión de Friedman tuvo lugar en el marco de un requisito del Pentágono que obligaba a los periodistas a firmar un acuerdo antes de recibir credenciales de prensa. El documento establecía que cualquier información relacionada con el departamento debía ser “aprobada para su publicación por un funcionario autorizador correspondiente antes de ser divulgada, incluso si no está clasificada”. Organizaciones de medios criticaron ampliamente la política, argumentando que infringía la libertad de prensa, mientras que funcionarios del Pentágono sostenían que era legal y estaba siendo malinterpretada.

Límites inconstitucionales

Friedman, quien fue nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton, concluyó que la política imponía límites inconstitucionales a los periodistas, incluyendo restricciones que eran tanto excesivas como basadas en la discriminación por punto de vista. También determinó que las reglas eran demasiado vagas, lo que genera preocupaciones bajo las protecciones del debido proceso de la Quinta Enmienda.

La demanda fue inicialmente presentada el pasado mes de diciembre por The New York Times y el reportero Julian Barnes. En su fallo, Friedman coincidió con sus argumentos, escribiendo: “En resumen, la política, en su forma, convierte cualquier labor de recopilación de noticias y reportaje que no esté avalada por el Departamento en una posible causa para la denegación, suspensión o revocación de la credencial de un periodista. No proporciona ninguna manera para que los periodistas sepan cómo pueden hacer su trabajo sin perder sus credenciales”.

En respuesta a la decisión del juez, el portavoz del Times, Charlie Stadtlander, elogió el fallo, afirmando: “The New York Times acoge con satisfacción la decisión de hoy, que hace cumplir los derechos constitucionalmente protegidos de la prensa libre en este país. Los estadounidenses merecen visibilidad sobre cómo se gobierna su país y sobre las acciones que el ejército lleva a cabo en su nombre y con sus impuestos. La decisión de hoy reafirma el derecho de The Times y de otros medios independientes a seguir haciendo preguntas en nombre del público”.

La administración Trump ahora tiene la opción de apelar la decisión ante la Corte de Apelaciones de EEUU para el Circuito del Distrito de Columbia.