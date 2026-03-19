El derrumbe de la derecha antisemita

19 de marzo, 2026

No hay antisemita más prominente en los Estados Unidos que el expresentador de Fox News Tucker Carlson. Con una enorme audiencia que sintoniza sus desvaríos conspiranoicos sobre Israel y los judíos en sus podcasts, y contando con el crédito que se ganó durante una fase anterior de su carrera en la que parecía muy dentro de la corriente conservadora, el comentarista político tiene una influencia considerable.

Su capacidad para ayudar a difundir tropos tradicionales de antisemitismo en la plaza pública estadounidense, que ha encajado con mensajes similares procedentes de la izquierda política, ha contribuido a crear la impresión de que sus opiniones representan el futuro de la derecha estadounidense. Esa suposición, sin embargo, está siendo cuestionada por una persona con mucha más influencia entre los republicanos. Se llama Donald Trump.

Con recientes declaraciones y publicaciones en las redes sociales, el presidente ha dejado claro a sus seguidores y al partido que lidera que, aunque puedan recurrir a Carlson y a sus aliados en la extrema derecha para entretenerse en Internet, él se opone al antisemitismo de Carlson y a sus disparatadas opiniones sobre política exterior que se ponen sistemáticamente del lado de los enemigos de Estados Unidos.

Podcasters anti-israelíes

Carlson puede haber pensado que la valiente decisión de Trump de enfrentarse a la amenaza que supone Irán para Occidente era la apertura que necesitaba para ayudar a secuestrar el conservadurismo o el GOP mismo. Pero con las encuestas mostrando que la mayoría de los republicanos, y especialmente la llamada base MAGA, apoyan abrumadoramente a Trump en Israel e Irán, la noción de que las opiniones de Carlson representan la opinión mayoritaria de la derecha ha quedado expuesta como un mito tan fabricado en internet como las teorías conspirativas que hace flotar regularmente en su podcast.

Dicho esto, el problema va más allá de un solo hombre.

Sus esfuerzos por culpar al Estado judío y a sus partidarios de la actual guerra con Irán (y de casi todo lo malo) son secundados e incluso superados por otras voces aún más radicales de la extrema derecha, como la desquiciada Candace Owens y el groyper neonazi Nick Fuentes. Otros que pretenden tener seguidores un poco más convencionales, al igual que su excompañera de Fox News, Megyn Kelly, interfieren por ellos en un esfuerzo por impulsar su antisionismo y sus mitos tóxicos sobre los judíos dentro de la llamada ventana de Overton del discurso aceptable.

Estos podcasters están alineados con figuras marginales dentro del Partido Republicano, como la excongresista por Georgia Marjorie Taylor Greene, y reforzados por comentarios extraoficiales de figuras antiisraelíes en puestos secundarios y menores de la Administración Trump. Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage, se mostró dispuesto a defender a Carlson y denunciar a sus críticos, aunque sus comentarios fueron retirados con bastante torpeza. Pero dejó al descubierto que algunas figuras, por lo demás respetadas, del mundo de los think tanks conservadores, junto con muchos jóvenes de la derecha, eran seguidores entusiastas de Carlson y de los groypers.

Más ominosamente, la decisión del vicepresidente JD Vance de adoptar una postura de neutralidad pública ante el antisemitismo y el desvarío israelí de Carlson parecía un presagio de un cambio radical en la política republicana. Indicaba que el político considerado favorito para ser el sucesor de Trump llevaría al Partido Republicano en una dirección muy diferente de su actual posición pro-Israel.

Dimite el antisemita designado

Algunos de los amigos de Carlson -y los de Vance- también encontraron trabajo en la Administración Trump 2.0. Las filtraciones sobre los debates dentro del Gobierno acerca de los ataques contra Irán y contra los terroristas hutíes en Yemen el año pasado, así como la campaña actual contra Teherán, revelaron que existía un sector ruidoso —aunque no especialmente numeroso— partidario del aislacionismo y hostil hacia Israel dentro del propio Partido Republicano.

Una de esas personas era Joe Kent, un ex Ranger del Ejército que había trabajado en operaciones antiterroristas para Estados Unidos. Kent presentó públicamente su dimisión esta semana en protesta por la guerra de Irán, en la que, según él, Israel había metido a Estados Unidos. Su carta de dimisión era una recopilación de falsas afirmaciones sobre la maligna influencia judía en la Administración, incluido el mito de que el Estado judío había persuadido al presidente George W. Bush para que invadiera Irak en 2003. De hecho, el entonces primer ministro israelí Ariel Sharon había advertido a los estadounidenses que no iniciaran un conflicto allí.

La dimisión de Kent fue celebrada por figuras de tendencia antisemita, como Owens, mientras que la mayoría de los republicanos la recibió con alivio, preguntándose cómo y por qué alguien así había llegado a ocupar un puesto de ese tipo.

La historia fue destacada en la prensa progresista como un signo de la ruptura de la coalición electoral de Trump. Aunque no hay duda de que los aislacionistas y los que odian a los judíos tienen un punto de apoyo dentro del Partido Republicano, esta es una interpretación errónea de la situación. Cualquiera que suponga que esas opiniones están a punto de hacerse con el control del Partido Republicano está sacando conclusiones que son más el producto de Internet y del bombo de las redes sociales que de una influencia política real.

Y quien se lo está dejando meridianamente claro a Carlson, Kelly, Greene y quizá incluso a Vance sigue siendo la única figura de la esfera conservadora cuya opinión pesa más que la de cualquier otra.

Trump toma medidas enérgicas contra Tucker

Mientras crecía la ira por la creciente incitación al odio de Carlson, Trump se mantuvo en gran medida al margen. Sus políticas proisraelíes fueron un reproche permanente a Carlson y los groypers. Incluso llegó a tachar al podcaster de "chiflado" después de que criticara la participación de Estados Unidos en la campaña aérea de 12 días del verano pasado contra Irán.

En las semanas posteriores a que Vance rechazara alinearse con la crítica del comentarista conservador Ben Shapiro a las posturas de Carlson sobre Israel y los judíos, Trump declaró específicamente en una entrevista del New York Times que los antisemitas no tenían cabida en el Partido Republicano. Al recordar al país que tiene una hija y unos nietos judíos, el presidente, al hablar de los antisemitas, declaró que "no nos gustan" y que "no los necesitamos".

Carlson seguía siendo bienvenido en la Casa Blanca y parecía conservar su puesto, incluso cuando fuentes de la Administración y otros han afirmado que en una reunión en enero, el presidente advirtió al podcaster que bajara el tono de su actuación antiisraelí y antijudía. Las fotos del podcaster en una reunión parecían indicar que seguía conservando su posición como amigo de Vance y de Donald Trump Jr., quien además es su socio comercial.

Pero después de que Carlson calificara de "malvada" la actual campaña contra Irán, Trump no tuvo pelos en la lengua para referirse a su antiguo partidario. Declarando que había "perdido el rumbo", el presidente expulsó a Carlson de su movimiento "Make America Great Again" la semana pasada, diciendo: "Lo supe hace mucho tiempo, y él no es MAGA".

"MAGA es salvar a nuestro país, MAGA es hacer a nuestro país grande de nuevo. MAGA es América primero, y Tucker no es ninguna de esas cosas", dijo Trump. "Tucker realmente no es lo suficientemente inteligente como para entender eso".

Tampoco fue el único caso en el que Trump decidió intervenir en las guerras de podcasts de la derecha. Mark Levin, el comentarista y presentador de radio proisraelí de Fox News, se enzarzó en un acalorado intercambio con Kelly por su neutralidad ante los desplantes antisemitas de Carlson y Owens, así como por sus elogios a Fuentes. La discusión se intensificó cuando Kelly respaldó la narrativa falsa según la cual Israel y sus partidarios estaban arrastrando a Estados Unidos a una guerra con Irán.

En lugar de mantenerse al margen de una disputa en la que Kelly, Carlson y sus partidarios difamaron a Levin, Trump utilizó su plataforma Thruth Social para unirse a la discusión. Calificó a Levin de "gran patriota estadounidense" y tachó a sus críticos de tener "mucho menos intelecto, capacidad y amor por nuestro país".

Trump dijo que Carlson, Kelly y otros "no son MAGA. Yo sí".

Es más, añadió que el movimiento significa "no permitir que Irán —un régimen terrorista, enfermo, demente y violento— tenga un arma nuclear con la que hacer volar por los aires a Estados Unidos de América, Oriente Medio y, en última instancia, al resto del mundo. MAGA consiste en detenerlos en seco, y eso es exactamente lo que estamos haciendo".

Los republicanos MAGA apoyan la guerra

Y aunque los medios progresistas, como el Times, siguen afirmando que la división entre los republicanos sobre la guerra con Irán se está ampliando, las encuestas sugieren lo contrario.

Aunque la guerra con Irán es en general impopular, con una fuerte pluralidad que se opone a ella, el propio partido del presidente y la mayoría de los votantes del GOP que se identifican como MAGA la apoyan. Una encuesta de YouGov America informó de que el 76% de los republicanos aprueban la guerra, mientras que el 85% de los republicanos MAGA la respaldan. Y aunque los índices de favorabilidad personal de Trump han bajado en el segundo año de su actual mandato respecto a donde estaban hace un año, sigue contando con el apoyo de más del 81% de los republicanos, unas cifras asombrosas que son comparables al apoyo que recibieron presidentes populares como Ronald Reagan y Barack Obama de sus partidos.

Esto no es sorprendente. A pesar de las afirmaciones de los críticos de Trump, tanto de izquierdas como de derechas, de que está traicionando sus promesas de política exterior previas a las elecciones, nunca hubo dudas sobre su postura respecto a Irán y sus mulás. A lo largo de su carrera política, incluso durante su primer mandato, el presidente fue un ardiente crítico del apaciguamiento de Teherán por parte de los demócratas y, al igual que sus predecesores, había declarado que nunca permitiría que Irán consiguiera un arma nuclear. La única diferencia es que, como ha hecho en otros asuntos, Trump pretende cumplir su promesa en ese sentido, aunque ello implique el uso de la fuerza. Y la mayoría de los republicanos, MAGA y no MAGA por igual, apoyan esa postura y, al mismo tiempo, reconocen que la campaña actual junto al aliado israelí de Estados Unidos no se parece en nada a las desventuras pasadas en Oriente Medio a las que se oponen.

Esto se suma a una ecuación política en la que la idea de un derrumbe conservador que permita a los críticos ultraderechistas de Trump disputarle el control del Partido Republicano —y mucho menos convertirse en una facción dominante— sigue siendo una fantasía. Los únicos que creen que eso es posible son el propio batallón de conspiranoicos del podcast y sus homólogos de izquierdas que, aunque difieren en muchos temas, comparten su hostilidad hacia Israel y su inclinación por los tropos habituales del antisemitismo.

¿Podría cambiar esto?

Washington y Jerusalem ya han acabado con gran parte de la capacidad nuclear y de misiles balísticos del régimen islamista, además de eliminar a muchos de sus dirigentes, y han destruido la mayor parte de su infraestructura militar y terrorista. Pero si posteriormente la guerra va mal y/o los precios de la gasolina siguen subiendo hasta las elecciones de mitad de mandato en noviembre, las consecuencias políticas podrían ayudar a derrotar a los republicanos. A decir verdad, ya era una especie de moneda al aire entre los dos partidos.

Sin duda, Carlson y compañía culparían a la guerra y a Israel de una derrota así, dando algo de impulso a una insurgencia que bien podría prolongarse hasta el ciclo de elecciones presidenciales de 2028.

La ecuación política

Pero hasta que se demuestre lo contrario, el ala groyper del GOP sigue siendo en gran medida una función de Internet y de las redes sociales, más que un movimiento electoral real con activistas de base.

No se trata solo de que Trump probablemente siga siendo una figura dominante en el partido, incluso cuando se encamine hacia los últimos años de su presidencia con la capacidad —como ha demostrado en repetidas ocasiones— de destrozar las carreras de sus críticos dentro del Partido Republicano. Esto ha quedado ilustrado con la dimisión de Greene del Congreso, en lugar de aguantar para enfrentarse a la inevitable derrota a manos de un rival en las primarias respaldado por Trump.

Este año, las primarias demócratas han sido una mezcla para los partidarios tradicionales de Israel, incluso con figuras claramente antisemitas como Graham Platner de Maine, que tiene una ventaja de dos dígitos sobre la gobernadora Janet Mills, emergiendo como una de las nuevas estrellas de su partido.

A diferencia de la situación en el Partido Demócrata, donde las figuras pro-Israel se han convertido no sólo en una minoría sino en auténticos valores atípicos, los caucus del GOP en la Cámara y en el Senado siguen siendo casi unánimes en su apoyo al Estado judío. Y hay pocos indicios de candidatos antiisraelíes en el molde de Carlson o de los groypers que traten de desbancar a los republicanos proisraelíes, y mucho menos de un movimiento de protesta contra Trump.

De hecho, la rebelión groyper es una muy mala noticia para el amigo de Carlson, Vance. El vicepresidente sigue manteniendo una enorme ventaja en las primeras encuestas para la nominación republicana de 2028. Pero su acto de desaparición desde que empezó la guerra y la aparente reciente preferencia del presidente por el secretario de Estado, Marco Rubio, son un mal presagio para la capacidad del vicepresidente de seguir siendo el favorito en los dos años que quedan hasta que empiecen las votaciones.

Si Vance permanece discreto o desaparecido a la hora de respaldar la decisión de la Administración de ir a la guerra mientras sus aliados se adentran en una madriguera de oposición a Trump y de antisemitismo, habrá consecuencias. Eso hará menos probable que pueda aspirar al respaldo del presidente en 2028 —y al de los seguidores de Trump— o que esté en posición de sucederle como comandante en jefe.

Una metedura de pata, no una apertura

En contra de las esperanzas de los críticos de izquierda y extrema derecha de Trump, lo que estamos viendo no es un cisma cada vez mayor del GOP. Lejos de significar un cambio radical en la derecha, la decisión de Carlson de desafiar a un presidente con unos seguidores devotos que empequeñecen su base de fans fue un error garrafal, no una apertura política.

La capacidad de Carlson para inyectar sus opiniones venenosas en el discurso del país es real. Sin embargo, hay una diferencia entre la popularidad en Internet y una coalición electoral viable, incluso dentro de un partido político. Quienes sintonizan su programa —o el de otras celebridades antisemitas y afines al antisemitismo para oírles hilar teorías conspirativas— lo hacen por entretenimiento más que por inspiración política. Al enfrentarse a Trump por Irán e Israel, el podcaster no está tanto en terreno movedizo con los votantes republicanos como luchando contra molinos de viento.

En un partido cuyos votantes siguen siendo leales a Trump, y que continúa mostrando un sólido apoyo a Israel y oposición a regímenes islamistas como el de Irán, el vitriolo contra los judíos puede generar clics, pero no votos. En lugar de demostrar su capacidad para hacerse con el control del partido del mismo modo que los progresistas críticos con Israel y los antisemitas lo hicieron en el Partido Demócrata, la facción de antisemitas de derechas encabezada por Carlson está estrellándose contra un callejón sin salida.

Jonathan S. Tobin, redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale: @jonathans_tobin.

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