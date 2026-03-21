En medio del cierre del DHS, el Senado aprueba eliminar el privilegio de los miembros del Congreso en los aeropuertos

Publicado por Joaquín Núñez 20 de marzo, 2026

El Senado aprobó una medida para ponerle fin al trato preferencial a los miembros del Congreso en los aeropuertos. En medio del cierre parcial del Gobierno, que afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la propuesta de John Cornyn (R-TX) fue aprobada por unanimidad.

El cierre del DHS se produjo a mediados de febrero, producto del acuerdo entre demócratas y republicanos para evitar el cierre del Gobierno a mediados de enero, el cual sólo financiaba a esta agencia por 15 días. Cumplido el plazo, y en medio de la polémica por el fallecimiento de Alex Pretti durante un operativo de inmigración en Minnesota, los demócratas del Senado se negaron a votar en favor del financiamiento.

Desde entonces, las repercusiones del cierre se han extendido en todo el país. La consecuencia más visible para los estadounidenses son las largas filas en los aeropuertos, producto de la falta de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Producto del cierre, a los agentes se les exige trabajar sin remuneración, por lo que muchos renuncian o se ausentan. El cuello de botella generado por la falta de persona ha provocado esperas más largas de las habituales para los usuarios.

En este contexto, el senador de Texas propuso una medida para que los legisladores ya no tengan trato preferencial y por lo tanto deban esperar en las mismas filas de seguridad que el resto de los pasajeros durante el cierre.

"Aunque probablemente muchos estadounidenses no lo sepan, la mayoría de nosotros en Washington sí lo sabemos: los aeropuertos de todo el país permiten a los miembros del Congreso saltarse el habitual proceso de control de seguridad de la TSA en los aeropuertos de todo el país. En otras palabras, pueden saltarse la cola. Esto debería acabar hoy mismo. Los miembros del Congreso están disfrutando de un privilegio injusto", expresó Cornyn tras la aprobación de su propuesta.

"Sabemos que la confianza en el Congreso está en su nivel más bajo, pero hoy, gracias a Dios, el Senado ha dado un paso importante para restaurar la confianza de las personas a las que estamos aquí para representar", añadió.

El proyecto de ley deberá pasar por la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio del presidente Donald Trump.

Para que el DHS vuelva a funcionar con normalidad se necesitan 60 votos en el Senado, por lo que al menos siete demócratas deberían acompañar la propuesta republicana. La Administración Trump se encuentra negociando con un grupo de senadores demócratas para lograr un acuerdo para el financiamiento de la agencia.