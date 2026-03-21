Trump afirma que EEUU “está muy cerca” de lograr sus objetivos en Irán mientras considera reducir operaciones

Publicado por Sabrina Martin 20 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump aseguró este viernes que Estados Unidos se encuentra “muy cerca” de cumplir sus objetivos en Irán, mientras evalúa poner fin a sus operaciones militares en Medio Oriente. Los comentarios se producen en medio de la tercera semana de la coordinación militar entre EEUU e Israel en la región.

En una publicación en Truth Social, Trump detalló los principales objetivos de Washington: degradar “completamente” la capacidad de misiles iraníes y sus lanzadores, destruir la base industrial de defensa del país, eliminar la marina y la fuerza aérea, impedir que Irán desarrolle capacidad nuclear y proteger a los aliados estadounidenses en la región, incluyendo Israel, Arabia Saudita, Catar, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

El presidente también se refirió al Estrecho de Ormuz, indicando que su vigilancia y seguridad corresponderá a los países que lo utilizan, y no a Estados Unidos. “Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos en Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se elimine la amenaza de Irán”, escribió Trump, añadiendo que la operación sería “fácil para ellos”.

Contrastes sobre el alto el fuego y despliegue de tropas

Trump declaró a periodistas que no busca un alto el fuego con Irán, afirmando que “no se hace un alto el fuego cuando se está obliterando al otro bando”. Además, señaló que Estados Unidos ya ha “ganado” la guerra y que cualquier acción iraní se limita a bloquear el estrecho estratégico.

Aunque el presidente ha descartado enviar tropas estadounidenses a tierra en Irán, el Pentágono ha acelerado el despliegue de más de 2.200 marines y marineros desde San Diego hacia Medio Oriente. Cualquier intervención terrestre supondría una escalada del conflicto, que hasta ahora ha dejado al menos 13 miembros del servicio estadounidense muertos y aproximadamente 200 heridos.