Bienvenidos a la prisión digital del Gran Hermano, parte I: Monedas digitales de los bancos centrales

18 de septiembre, 2025

Los líderes globalistas están trabajando a toda velocidad para introducir monedas digitales de bancos centrales (CBDC). Una CBDC es una moneda digital emitida directamente por un banco central, como la Reserva Federal de EEUU, el Banco Central Europeo de la eurozona y el Banco de Inglaterra del Reino Unido.

Una CBDC será la gota que colme el vaso y garantice que cada sueño de supresión y control que los globalistas alimentan se haga realidad. Varios de esos sueños ya son una realidad, incluyendo el cierre de la disidencia y la libertad de expresión, como en Europa, donde la gente es rutinariamente multada y arrestada por decir cosas que a sus Gobiernos no les gustan. Ya se están desarrollando otras medidas de control, como el amontonamiento de personas en "ciudades de 15 minutos" donde es más fácil monitorearlas, controlar su uso de vehículos privados, decidir qué pueden y qué no pueden comer –idealmente insectos “ecológicamente preferibles” y carne cultivada en laboratorio, sin carne de res ni queso–, rastrear su "huella de carbono", determinar dónde y cómo pueden viajar, supervisar sus vacunas, etc.

El economista alemán Richard A. Werner, formado en Oxford, dijo en una entrevista el año pasado:

"El impulso a las CBDC es el último paso de un programa de varias décadas de los planificadores centrales para aumentar su poder sobre las personas y los países. Este es el paso definitivo porque el poder de las CBDC es tan extraordinario que, quiero decir, incluso los peores dictadores de siglos pasados solo podrían haber soñado con tener un poder tan enorme sobre la vida de tantas personas."

"Hablamos de un futuro muy distópico si permitimos que los bancos centrales emitan monedas digitales. Aunque los diseñadores y directores originales de los bancos centrales que las están lanzando tengan muy buenas intenciones, concedámosles el beneficio de la duda. Sabemos cómo es la naturaleza humana y la historia es la mejor guía..."

"Creo que se abusaría del poder, si no por la generación original de lanzadores, sí por la siguiente... Será un sistema completamente totalitario de proporciones tan aterradoras que es difícil de imaginar..."

"La decisión de microgestión [sobre tus gastos] se automatizará y... no tendrás derecho a apelar el algoritmo... Simplemente no podrás usar tu dinero para ciertas cosas y entonces no habrá nada que puedas hacer... Eso, por definición, acaba con la libertad..."

"Dictadores como Stalin y otros dictadores solo podían soñar con el enorme poder que las monedas digitales de los bancos centrales otorgan a los planificadores centrales... Hablamos de cárceles digitales distópicas que se crearán mediante estas monedas, porque la programabilidad —y esto se ha mencionado en los estudios de los bancos centrales— incluye, por supuesto, la geografía, y existe esta propuesta, debido al cambio climático, por las razones que sean, de que la gente... debería permanecer en un área local pequeña a 15 minutos a pie... y habrá controles digitales... cuando camines con todos tus chips RFID en tus tarjetas y tu CBDC, por supuesto, serás inmediatamente reconocido si te sales del área y serás castigado. Es una prisión digital."

Las CBDC serán, de hecho, "programables": En 2021, el Banco de Inglaterra solicitó a los ministros que tuvieran la última palabra sobre si una moneda digital emitida por un banco central debería ser "programable", lo que significa que el banco central tendría poder de veto sobre cómo las personas gastarían su dinero, informó el Telegraph .

"Tom Mutton, director del Banco de Inglaterra, dijo durante una conferencia el lunes que la programación podría convertirse en una característica clave de cualquier futura moneda digital del banco central, en la que el dinero estaría programado para liberarse solo cuando sucediera algo".

Según Mutton:

"Esto podría tener algunos beneficios sociales, al prevenir actividades que se consideran socialmente perjudiciales. Pero, al mismo tiempo, podría restringir las libertades de las personas. Es un debate muy delicado que debe llevarse a cabo. No es algo que podamos resolver nosotros mismos; es responsabilidad del Gobierno."

La programación, dejó claro Mutton, significaría que las posibilidades tecnológicas permitirían al Estado o a un empleador "controlar cómo el destinatario gasta el dinero".

Este escenario no solo es indescriptiblemente aterrador, sino que medio mundo ya se precipita hacia esta pesadilla: un estudio del Atlantic Council del año pasado reveló que 134 países, incluido Estados Unidos en aquel momento, estaban desarrollando monedas digitales emitidas por bancos centrales, y casi la mitad de ellos se encontraban en una fase avanzada del proceso. El Gobierno de Biden trabajaba activamente en la creación de una CBDC estadounidense, pero en mayo de 2024, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para impedir que la Reserva Federal la introdujera. Poco después de asumir el cargo, el presidente Donald Trump prohibió el establecimiento de una CBDC en Estados Unidos.

En Europa, la Unión Europea avanza a toda velocidad hacia una moneda digital de banco central para los países de la UE que forman parte de la eurozona, que incluye a la mayoría de los países de la UE. Sin embargo, los peligros de esta CBDC en euros no se abordan ni de lejos en los principales medios de comunicación europeos. Por supuesto, los líderes de la UE insisten en que Europa debe tener una CBDC para "adaptarse a la era digital", una declaración insulsa que evidentemente pretende acallar a los escépticos y, supuestamente, proteger a Europa de la "creciente fragmentación geopolítica", sea lo que sea, si es que es relevante para las monedas digitales.

Sea cual sea la excusa, las inminentes CBDC parecen tener como objetivo otorgar a los Gobiernos un poder ilimitado: si al Gobierno no le gusta tu discurso, vas a la cárcel, como en el Reino Unido, donde se encarcela a personas durante meses y años por decir o escribir cosas con las que el Gobierno no está de acuerdo. Mientras tanto, los delitos reales, como las violaciones masivas de miles de niños en los últimos 20 años en Rotherham y otras ciudades, siguen siendo rampantes y en gran medida ignorados.

Quienes controlan las CBDC no solo podrán multarte y arrestarte, como hacen hoy, sino también simplemente cortarte el acceso a tu dinero. ¿Comes carne o queso por encima de tu límite de carbono? Tendrás que comprar insectos o carne artificial, ya que el Estado te cortará la libertad de compra.

Lamentablemente, nada de esto es descabellado. En Canadá, durante la pandemia de covid -19, cuando los camioneros acudieron pacíficamente a Ottawa para protestar por las restricciones gubernamentales impuestas por la pandemia, el entonces primer ministro Justin Trudeau simplemente invocó la Ley de Emergencias, que permitía al Gobierno obligar a los bancos a congelar las cuentas de los camioneros. Problema resuelto.

¿Y el resto? Ya existen sistemas de seguimiento de emisiones de carbono, se están implementando ciudades de 15 minutos , por ejemplo, en el Reino Unido , y los pasaportes de vacunación contra la covid-19 demostraron sin lugar a dudas que los Gobiernos tomarán medidas drásticas para excluir de la sociedad a quienes se nieguen a cumplir con cualquier locura del momento que intenten imponer a sus ciudadanos.

Agustín Carstens, director general del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, a veces conocido como el banco de todos los bancos centrales, ha admitido que las CBDC darán a los Gobiernos un control total:

"En cuanto al efectivo, no sabemos, por ejemplo, quién usa un billete de 100 dólares hoy; no sabemos quién usa un billete de 1000 pesos hoy. Una diferencia clave con la CBDC es que el banco central tendrá control absoluto sobre las normas y regulaciones que determinemos para su uso... y contaremos con la tecnología para hacerlas cumplir."

El año pasado, el diputado británico Danny Kruger preguntó a un representante del Tesoro británico para qué sirve una CBDC y qué problema pretende resolver. El burócrata respondió:

"Mira. ¿Para qué sirve? Es para estar al tanto de cómo compramos, ahorramos y trabajamos con nuestros bienes."

Ni siquiera lo ocultan.

Cabe destacar que existe al menos cierta coordinación entre los Gobiernos de Occidente en torno a esta agenda totalitaria. El profesor Werner señaló:

"La operación covid... muchas de las políticas no tenían una justificación ni un propósito médico adecuado... mientras que si se tiene la hipótesis de que [se] utilizó en parte, incluso para, ya sabes, sentar las bases para las CBDC..."

"Este pasaporte de vacunas era... una forma de impulsar las identificaciones digitales, que son un requisito previo para las CBDC. Para introducir las CBDC se necesitan identificaciones digitales, y estas se concibieron para introducirse junto con el pasaporte de vacunas o el pasaporte sanitario, que es una forma de identificación digital... Las políticas contra la covid-19... todos los países del mundo parecían tener las mismas políticas, bueno, sobre todo en Europa y Norteamérica, por lo que se nos reveló un extraordinario grado de coordinación, que claramente no surgió de ningún proceso democrático, sino de alguna manera, desde arriba, desde la sombra... y esa es otra razón por la que deberíamos estar en contra de las CBDC; nos han demostrado lo que van a hacer..."

"Ya existen varias tarjetas de crédito y débito que permiten analizar tus gastos y obtener un informe continuo sobre las emisiones de CO2 generadas por tus gastos... Mastercard... ofrece eso".

Sin embargo, es muy probable que el CO2 se convierta en una pequeña excusa para el poder extremo que ejercerán los Gobiernos si nos ponen las CBDC en las manos. Su dinero ya no será suyo, sino más bien como un crédito o una cuenta que tendrá con el Gobierno y a la que solo tendrá acceso si cumple las normas, sean cuales sean.

En su "Manifiesto del Partido Comunista", publicado en 1848, Karl Marx incluso pidió un banco nacional, como algo que ayudaría a lograr el "socialismo-comunismo": "La centralización del crédito en manos del Estado, por medio de un banco nacional con capital estatal y un monopolio exclusivo", escribió sobre la "quinta medida" necesaria para lograr el comunismo.

¿Es eso lo que realmente queremos?

© Gatestone Institute