El FBI ofrece 200.000 dólares para capturar a una exagente prófuga y acusada de espiar para Irán

Publicado por Joaquín Núñez 17 de mayo, 2026

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ofrece 200.000 dólares por información que lleve a la captura y posterior enjuiciamiento de Monica Witt, acusada de espionaje y de compartir secretos estadounidenses con Irán. El anuncio llega mientras la Casa Blanca se encuentra negociando un acuerdo de paz con Teherán.

Witt sirvió en las fuerzas armadas estadounidenses entre 1997 y 2008. Posteriormente, trabajó como contratista del Gobierno hasta el 2010. De acuerdo con la agencia que dirige Kash Patel, esa experiencia le habría dado acceso a información confidencial, incluyendo las identidades de agentes encubiertos.

En 2019, un gran jurado federal del Distrito de Columbia acusó formalmente a Witt de espionaje en favor del régimen iraní, compartiendo información que puso en peligro al personal estadounidense destinado en el extranjero. También se le acusa de haber realizado investigaciones en nombre del régimen iraní para permitirles atacar a sus antiguos colegas del gobierno estadounidense.

A pesar de la acusación, Witt continúa prófuga. Las autoridades afirman que desertó a Irán en 2013, tras asistir a conferencias que promovían "propaganda antioccidental y antiestadounidense". El FBI también señaló que la deserción de Witt ha beneficiado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera en 2019.

"Monica Witt presuntamente traicionó su juramento a la Constitución hace más de una década al desertar a Irán y proporcionar al régimen iraní información sobre la defensa nacional, y es probable que siga apoyando sus actividades delictivas", expresó Daniel Wierzbicki, agente especial al frente de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la Oficina del FBI en Washington DC.

"El FBI no ha olvidado y cree que, en este momento crítico de la historia de Irán, hay alguien que sabe algo sobre su paradero. El FBI quiere que nos pongas en contacto para que puedas ayudarnos a detener a Witt y llevarla ante la justicia", añadió.