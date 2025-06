El Senado aprueba una histórica ley para regular las stablecoins en los Estados Unidos

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de junio, 2025

El Senado de los Estados Unidos aprobó este martes la Ley GENIUS, un proyecto legislativo que por primera vez en la historia establece límites federales para las stablecoins vinculadas al dólar estadounidense, creando además una vía regulada para que empresas privadas puedan emitir dólares digitales con el respaldo del gobierno federal. Diferentes economistas han calificado dicho acontecimiento como uno de los más importantes dentro de la industria de las criptomonedas, tomando en cuenta los casi 250 millones de dólares que llegaron a invertir durante las elecciones presidenciales del 2024 y los diferentes obstáculos que experimentaron durante la Administración del expresidente Joe Biden.

“La Ley GENIUS protegerá a los consumidores, permitirá la innovación responsable y salvaguardará la hegemonía del dólar estadounidense”, dijo la senadora demócrata de Nueva York Kirsten Gillibrand, quien fue una de las patrocinadoras del proyecto, el cual fue aprobado tras una votación final de 68 votos a favor y 30 en contra. Dicha ley, cuyas siglas significan Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act, establece numerosas reglas para la industria, tales como el cumplimiento de medidas contra el lavado de dinero, auditorías mensuales, e incluso respaldo total de reservas.

A la espera de la aprobación de la Cámara de Representantes

Si bien 18 demócratas votaron a favor de la ley, uno de quienes se opuso fuertemente e incluso la criticó luego del resultado final fue el senador de Oregón Jeff Merkley, quien incluso acusó a los republicanos de “dar luz verde a la corrupción cripto de Trump” y de permitirle al presidente estadounidense “vender acceso al gobierno para beneficio personal”. Previo a la votación, Merkley trató de introducir una enmienda para prohibir oficialmente que cualquier funcionario electo pudiera obtener ganancias personales con activos digitales.

Tras haber sido aprobada por el Senado, la ley debe ahora pasar la prueba de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, donde actualmente existe una ley llamada STABLE. Si bien ambas leyes prohíben las stablecoins que generan rendimiento al consumidor, la mayor diferencia radica en el punto de quién regula qué. Mientras que la versión del Senado centraliza la supervisión en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la versión de la cámara baja distribuye la autoridad entre diferentes agencias, incluyendo la Oficina del Contralor de la Moneda y la Reserva Federal.