Trump vuelve a amenazar a Irán para llegar a un acuerdo: “Más les vale darse prisa, o no quedará nada de ellos”

Publicado por Joaquín Núñez 17 de mayo, 2026

Donald Trump volvió a amenazar a Irán. Luego de hablar por teléfono con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el presidente dejó un fuerte mensaje en Truth Social para Teherán.

"Para Irán, el tiempo corre, y más les vale darse prisa, Y RÁPIDO, o no quedará nada de ellos. ¡EL TIEMPO ES FUNDAMENTAL!", escribió el republicano, presionando al régimen iraní para avanzar en las negociaciones de paz.

El mensaje de Trump llegó mientras ambos países se encuentran negociando con Pakistán como intermediario. Sin embargo, hace días que las autoridades no reportan avances. La última información llegó el pasado 10 de mayo, cuando el presidente rechazó públicamente la última propuesta de paz de Irán, calificándola como "inaceptable".

La amenaza en Truth Social llegó además pocos días después de que el republicano regresara de una visita de Estado a China, la primera para un presidente estadounidense en nueve años. Según le dijo a Bret Baier en una entrevista para Fox News, Trump habló con Xi Jinping sobre la situación de Irán y el futuro en Medio Oriente.

Trump afirmó que China comparte su preocupación sobre las ambiciones nucleares de Irán y la necesidad de terminar con el conflicto para normalizar la cadena de suministro energética.

"Tienen miedo de llegar a un acuerdo. No saben cómo llegar a un acuerdo. Nunca antes se habían visto en esta situación. (...) Tengo que hacer lo correcto", expresó Trump durante la entrevista.

"Y realmente teníamos los términos de un acuerdo. Nada de nuclear. Nos van a dar el polvo, polvo nuclear. Tienen todo lo que queríamos. Y cada vez que llegan a un acuerdo, al día siguiente es como si no hubiéramos tenido esa conversación. Y eso ha pasado unas cinco veces. Les pasa algo raro. De hecho, están locos. ¿Y sabes qué? Por eso, no pueden tener un arma nuclear", añadió.