La Turquía de Erdogan: el miembro de la OTAN que patrocina el terrorismo

12 de mayo, 2026

Durante años, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha estado jugando un sórdido doble juego: presentarse ante Occidente como mediador regional y aliado responsable de la OTAN y, al mismo tiempo, transformar Turquía en un santuario para los terroristas de Hamás fuera de la Franja de Gaza.

Las nuevas revelaciones surgidas de las investigaciones de seguridad israelíes han echado por tierra cualquier ilusión de que la relación de Turquía con Hamás se limita al "apoyo político" o al "compromiso diplomático". Las pruebas apuntan cada vez más a una situación mucho más alarmante: Turquía se ha convertido en el principal centro operativo, logístico y financiero de la infraestructura terrorista global de Hamás.

Los países que permiten el terrorismo no pueden ser tratados al mismo tiempo como socios indispensables en la lucha contra el terrorismo.

Un reciente informe de la emisora pública israelí KAN reveló que agentes de Hamás han estado participando abiertamente en ejercicios de entrenamiento de combate en clubes de tiro de toda Turquía.

Los miembros de Hamás, según el informe, han estado entrenándose vestidos de paisano para evitar sospechas mientras aprendían tácticas con armas de fuego y técnicas avanzadas de combate. Más inquietantes son los informes de que miembros de Hamás se han estado matriculando en cursos profesionales de pilotaje de drones y han recibido licencias oficiales turcas para pilotar drones.

La formación, según los funcionarios israelíes citados en el informe, tiene por objeto preparar a los miembros de Hamás para su despliegue en Líbano, Jordania y Cisjordania para posibles futuros ataques contra Israel.

No se trata de un apoyo "simbólico" a la causa palestina. Se trata de ayuda militar, equivalente al apoyo que el régimen iraní lleva décadas prestando a Hamás.

Los drones se encuentran ahora entre las herramientas más importantes utilizadas por el régimen iraní y sus apoderados terroristas, incluidos Hamás, Hezbolá y los houthis, en su yihad (guerra santa) contra Israel. Hamás utilizó drones ampliamente durante su invasión de Israel el 7 de octubre de 2023, así como en ataques contra sistemas de vigilancia y bases militares israelíes.

Al permitir que miembros de Hamás desarrollen capacidades de drones en suelo turco, Ankara está preparando deliberadamente a terroristas para futuras guerras contra Israel.

Turquía, en lugar de limitarse a acoger a funcionarios de Hamás, está cultivando deliberadamente a la próxima generación de terroristas de Hamás y asegurándose de que el alcance geográfico del eje yihadista de Irán siga expandiéndose.

Además, Turquía se ha convertido en una arteria financiera crucial para Hamás y sus patrocinadores de Irán.

En diciembre de 2025, las Fuerzas de Defensa de Israel y la agencia de seguridad Shin Bet sacaron a la luz lo que describieron como una importante red de blanqueo de dinero dirigida por Irán que operaba dentro de Turquía. Documentos internos de Hamás revelaron un sofisticado sistema financiero gestionado en gran parte por expatriados gazatíes vinculados a Hamás que se habían trasladado a Turquía.

Las FDI y el Shin Bet identificaron públicamente al menos a tres personas implicadas en la red de financiación en Turquía. Al parecer, Tamar Hassan trabaja directamente bajo la dirección del dirigente de Hamás Khalil al-Hayya. Khalil Farwana y Farid Abu Dayir también fueron nombrados como facilitadores clave que trabajan dentro de la red más amplia de empresas de cambio.

"Los agentes de Hamás en Turquía canalizan fondos para fines terroristas", declaró el portavoz árabe de las FDI, Avichay Adraee, y añadió: "Uno se pregunta qué hace un miembro de la OTAN ayudando a facilitar el terrorismo".

"Uno se pregunta qué hace un miembro de la OTAN ayudando a facilitar el terrorismo" Avichay Adraee, portavoz árabe de las FDI

El papel financiero fundamental de Turquía es especialmente significativo porque proporciona a Hamás acceso al sistema financiero internacional a través del territorio de un Estado miembro de la OTAN. Esta realidad debería alarmar profundamente tanto a Washington como a las capitales europeas.

Desde el punto de vista ideológico, así como militar y financiero, Erdogan ha apoyado abiertamente a los dirigentes de Hamás. Se ha negado repetidamente a designar al grupo como organización terrorista. En cambio, ha defendido firmemente a Hamás y ha calificado a sus miembros de "combatientes de la resistencia" y guerreros de un "grupo de liberación" que luchan por proteger las tierras palestinas.

Altos cargos de Hamás, como Jaled Mashaal y el difunto Ismail Haniyeh, siempre han sido recibidos en Turquía como huéspedes de honor. Al parecer, algunos funcionarios de Hamás han recibido pasaportes turcos, permisos de residencia y libertad de movimientos.

El alineamiento de Erdogan con Hamás parece tener sus raíces en su afinidad ideológica más amplia con el movimiento de los Hermanos Musulmanes y otros grupos islamistas. Su gobierno ha apoyado sistemáticamente a grupos islamistas radicales en Egipto, Libia, Siria y otros países.

Era previsible que Hamás, la rama palestina de los Hermanos Musulmanes, se convirtiera en uno de los aliados ideológicos más cercanos de Ankara.

Durante años, los gobiernos occidentales se han aferrado a la ficción de que países como Turquía y Qatar pueden servir de mediadores neutrales entre Hamás e Israel. Esa suposición siempre ha sido profundamente errónea.

Qatar ha sido durante mucho tiempo el principal patrocinador financiero de Hamás, aportando cientos de millones de dólares a la Franja de Gaza y acogiendo a dirigentes de Hamás en Doha. Turquía, por su parte, ha proporcionado refugio operativo, formación logística y acceso a sistemas financieros.

La continua confianza de Occidente en Turquía y Qatar como intermediarios no ha hecho sino reforzar a Hamás y prolongar la inestabilidad en Oriente Medio.

¿Cómo puede Occidente seguir considerando a Turquía y Qatar aliados creíbles mientras insisten en apoyar a grupos terroristas empeñados en conquistar no sólo Israel sino también otros Estados miembros de la ONU, como ocurre con los designios de Turquía sobre Chipre y Grecia?

Qatar, por su parte, sigue tratando de socavar a Estados Unidos donando, durante décadas, muchos miles de millones de dólares para influir en la educación, desde el jardín de infancia hasta las escuelas de posgrado de todo el país. La Universidad de Cornell ha recibido 10.000 millones de dólares a lo largo de los años; la Carnegie Mellon "algo menos de 2.000 millones"; la Universidad A&M de Texas "más de 1.000 millones" (que dieron a Qatar la plena propiedad de más de 500 proyectos de investigación en campos como la ciencia nuclear, la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica y el desarrollo de armamento); y la Universidad de Georgetown 971 millones de dólares. ¿Por qué Qatar y Turquía siguen abrazando a Hamás mientras exigen la confianza de Estados Unidos y Occidente? Por qué Occidente sigue aceptando esta duplicidad?

La Administración Trump se enfrenta a una prueba crucial. Si Washington se toma realmente en serio el desmantelamiento de la infraestructura de Hamás y la confrontación con el régimen iraní, no puede seguir pasando por alto el compromiso de Turquía de hacer exactamente lo contrario: salvaguardar y apoyar a Hamás.

Un Estado miembro de la OTAN, Turquía, está facilitando las actividades de un grupo terrorista respaldado por Irán y responsable del asesinato masivo de civiles, entre ellos muchos estadounidenses.

Al permitir que Hamás y otros grupos terroristas actúen libremente en su territorio, Turquía está socavando la propia arquitectura de seguridad para cuya defensa se creó la OTAN.

© Gatestone Institute.