El presidente de Taiwán le pide a Trump que EEUU siga vendiendo armas a la isla: "China no ha abandonado la idea de anexarnos por la fuerza"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de mayo, 2026

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pidió este domingo a la Casa Blanca que sostenga la colaboración con la isla asiática en cuanto a la venta de armas, dos días después de que el presidente Donald Trump dejara en suspenso un paquete militar valorado en $14.000 millones tras su cumbre en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping.

En un comunicado extenso publicado en Facebook tras una reunión con su equipo de seguridad nacional, el mandatario taiwanés agradeció a Washington su respaldo histórico frente a la amenaza china y calificó la cooperación militar con Estados Unidos como "indispensable" para sostener la estabilidad en el Estrecho de Taiwán.

Parte del mensaje de Lai fue una defensa de las ventas de armas estadounidenses a Taiwán. La cooperación militar entre Taipéi y Washington, recordó el mandatario, se apoya en la Ley de Relaciones con Taiwán, vigente desde 1979, que establece que Estados Unidos debe proveer a la isla armamento de carácter defensivo. Esa ley, sostuvo, "ha sido durante décadas la principal fuerza disuasoria frente a quienes amenazan la paz y la estabilidad regionales".

Lai explicó en su comunicado que el armamento estadounidense no es simplemente un favor a la isla, sino una pieza clave de la arquitectura de seguridad del Indo-Pacífico.

Sin embargo, el mensaje estuvo lejos de ser confrontativo, con Lai agradeciendo a EEUU el respaldo histórico a Taiwán y a Trump la continuidad de su política hacia Taipéi.

"Agradecemos al presidente Trump el apoyo sostenido a la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán desde su primer mandato, incluyendo el aumento progresivo del volumen y el monto de las ventas de armas a Taiwán", dijo. Posteriormente, subrayó que su Gobierno no espera todo de Washington, pues la isla viene elevando su presupuesto de defensa, impulsando reformas militares y fortaleciendo sus capacidades de movilización.

Lai también advirtió sobre la amenaza que representa el régimen chino y a explicar por qué, según él, frenar las ventas de armas sería un error de cálculo.

"China nunca ha abandonado la idea de anexar Taiwán por la fuerza y continúa expandiendo sus capacidades militares en un intento de alterar el statu quo regional y a través del Estrecho de Taiwán", dijo. Las incursiones aéreas y navales, los ejercicios militares a gran escala y la coerción en la "zona gris" son, para el taiwanés, un problema que excede a la isla y compromete a toda la primera cadena de islas del Indo-Pacífico.

El comunicado de Lai llega después de la entrevista que Trump concedió el viernes a Bret Baier, de Fox News, tras su gira por Pekín. El republicano admitió que aún no había firmado el paquete y lo planteó como una carta pendiente: "Bueno, aún no lo he aprobado. Ya veremos qué pasa". También advirtió que la independencia formal de Taiwán sería "muy arriesgada" y que un gobierno que la persiguiera estaría buscando una guerra con respaldo estadounidense.