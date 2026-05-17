Nick Shirley arenga a decenas de miles en Londres: "Las ideas de libertad de expresión no son peligrosas"

Publicado por Carlos Dominguez 17 de mayo, 2026

El periodista ciudadano Nick Shirley participó este sábado en el masivo mitin Unite The Kingdom organizado por Tommy Robinson en el centro de Londres, donde habló ante una multitud estimada entre 50.000 y más de 100.000 personas.

Presentado por Robinson como una inspiración para la próxima generación de periodistas ciudadanos, Shirley recibió una fuerte ovación de la multitud, que coreó repetidamente "USA! USA! USA!" mientras se dirigía a Parliament Square.

Shirley advierte: "El cambio aquí en el Reino Unido es inevitable"

En su intervención, Shirley destacó el crecimiento sostenido de las protestas: "Hace ya algún tiempo que vengo al Reino Unido y cada año estas marchas se vuelven más y más grandes".

"Creo que ha llegado el momento de que su primer ministro y su Gobierno escuchen lo que ustedes están diciendo y presten atención a la advertencia que les hacen, porque el cambio aquí en el Reino Unido es inevitable", exclamó ante la multitud.

Shirley también enfatizó que defender la libertad de expresión y el sentido común no convierte a nadie en extremista de ultraderecha: "Sus medios de comunicación los llamarán de extrema derecha, y su primer ministro los llamará peligrosos. Pero las ideas de libertad de expresión no son peligrosas. La idea de que quieras saber quién es tu vecino tampoco te hace peligroso. Significa que tienes sentido común".

"Vivimos en un mundo donde el sentido común se está volviendo algo casi abstracto", añadió.

El periodista también criticó duramente al Gobierno de Keir Starmer, especialmente por intentar prohibir la entrada al país de varios periodistas y activistas para evitar que hablaran en el evento. "Es una locura", declaró en entrevistas al margen del mitin.

Además, denunció la "policía de dos niveles", la inmigración sin control y los casos de bandas de grooming que violan a mujeres inocentes y que, según él, fueron ignoradas por el Gobierno por temor a ser acusados de racismo o islamofobia.

Unite The Kingdom: multitudinaria protesta contra la islamización y por la libertad de expresión

El evento Unite The Kingdom, que se celebra anualmente, reunió a miles de británicos que exigen el control de las fronteras, la protección de la libertad de expresión y el fin de lo que consideran "islamización" del Reino Unido. Paralelamente se celebró una marcha propalestina más reducida. La Policía Metropolitana desplegó más de 4.000 agentes y reportó decenas de arrestos, la mayoría por incidentes menores.

Tommy Robinson, organizador del acto, agradeció públicamente a Elon Musk y Starlink por permitir que las voces silenciadas pudieran transmitirse en directo pese a las restricciones.

La presencia y discurso de Shirley, conocido por sus investigaciones sobre fraude gubernamental en EEUU y temas de inmigración, ha generado gran atención en redes sociales.