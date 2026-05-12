La feroz carrera de la UE para censurar a EEUU (1): Musk, el chivo expiatorio

12 de mayo, 2026

El 7 de mayo de 2026, la Fiscalía de París elevó a investigación penal formal el procedimiento abierto contra X Corp, X.AI Holdings, Elon Musk y la ex CEO Linda Yaccarino. La respuesta de Musk llegó pocas horas después: "¡Son más falsos que un euro de chocolate y más maricas que un flamenco con tutú de neón!", escribió contra los magistrados parisinos. Es la reacción de alguien que lleva dieciocho meses siendo el blanco más visible de una campaña regulatoria sin precedentes, que comenzó con multas técnicas, escaló a investigaciones penales y amenaza ahora con frenar la salida a bolsa de X y xAI.

Pero el caso de Francia no es una anomalía sino un capítulo de una estrategia que la Unión Europea viene ejecutando metódicamente y que tiene un objetivo que va mucho más allá de Musk: controlar qué se dice, quién lo dice y con qué consecuencias en el espacio digital global. Una estrategia cuyo instrumento central es el Digital Services Act, y cuyo alcance, como demuestran miles de documentos obtenidos bajo citación judicial por el Congreso de los Estados Unidos, no se detiene en las fronteras europeas.

El 5 de diciembre de 2025 fue el momento bisagra. La Comisión Europea anunció la primera multa de la historia bajo el Digital Services Act: €120 millones contra X. Las infracciones formales citadas sonaban técnicas: la marca de verificación azul de pago, la transparencia publicitaria, el acceso de investigadores a datos. Pero la reacción de Washington no dejó lugar a dudas sobre lo que realmente estaba siendo juzgado.

El Vicepresidente JD Vance, antes incluso de que la Comisión anunciara oficialmente la sanción, escribió en X: "Se rumorea que la Comisión Europea va a multar a X con cientos de millones de dólares por no participar en la censura. La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a empresas americanas con basura". El Secretario de Estado Marco Rubio fue más directo aún: la multa era "un ataque a todas las plataformas tecnológicas americanas y al pueblo americano por parte de gobiernos extranjeros", y agregó: "Los días de censurar a los americanos en línea se terminaron."

En febrero de 2026, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicó su segundo informe sobre el tema, esta vez con miles de documentos obtenidos bajo citación judicial de diez de las mayores empresas tecnológicas del mundo, documentando que lo sucedido con X no era un incidente aislado sino el punto de llegada de una estrategia construida durante una década. Desde 2015 y 2016, la Comisión Europea comenzó a crear diversos foros en los que reguladores europeos coordinaron con plataformas, reconociendo que abordar el problema del discurso disidente llevaría varios años. El objetivo era usar a la Comisión para controlar el internet global y suprimir narrativas que están fuera de su agenda y narrativa.

La trampa del DSA



El Digital Services Act fue aprobado en 2022 y entró en vigor pleno en 2024. Bruselas lo presenta como una ley de seguridad en línea, una respuesta necesaria a los "riesgos sistémicos" que representan las grandes plataformas digitales: desinformación, discurso de odio, contenido ilegal, manipulación electoral. Sus defensores insisten en que no prohíbe nada específico sino que exige procesos y salvaguardas.

Pero esa descripción colapsa en cuanto se examina el mecanismo concreto. El DSA obliga a las plataformas denominadas "Very Large Online Platforms" (VLOPs), con más de 45 millones de usuarios en la UE, a identificar y eliminar contenido "ilegal" según las leyes de cualquiera de los 27 Estados miembros. No según una definición unificada europea, sino según el estándar más restrictivo disponible en el bloque. Y a continuación exige que implementen sistemas para mitigar "riesgos sistémicos" asociados a conceptos como "desinformación", "discurso de odio", "información manipulada" y "efectos negativos sobre el discurso cívico".

Términos como "desinformación", "discurso de odio" y "manipulación de la información" son demasiado amplios y vagos para servir de base legítima para silenciar el discurso. Al exigir la eliminación de contenido "dañino" definido en términos amplios, esta legislación prepara el terreno para una censura generalizada que coarta el discurso legal y veraz bajo el pretexto del cumplimiento y la seguridad. El resultado es un internet sanitizado y estrictamente controlado donde se sofoca el libre intercambio de ideas.

Las sanciones por incumplimiento son el verdadero motor del sistema: hasta el 6% de los ingresos globales anuales de la empresa. Para Meta, eso son aproximadamente $9.000 millones. Para Google, alrededor de $17.000 millones. Para X, en el orden de los $200 millones. Ante una amenaza de esa magnitud, la "voluntariedad" del cumplimiento es una ficción. Las plataformas no negocian con la Comisión Europea: obedecen preventivamente.

El enfoque del DSA sobre conceptos amplios como "desinformación", "discurso de odio" y "manipulación de la información" puede llevar a la eliminación masiva de contenidos en línea que no cumpliría los criterios de la Carta de la UE y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En cambio, el DSA sienta las bases para el shadow banning y la censura institucionalizada, como señalaron varios miembros del Parlamento Europeo.

Incluso dentro de Europa, organizaciones independientes de defensa de la libertad de expresión llevan meses documentando el fenómeno con datos concretos. La Flamme de la Liberté, una publicación francesa especializada en el tema, publica mensualmente el DSA Watch, un tablero de seguimiento que rastrea en tiempo real la moderación de contenido en las principales plataformas. Su diagnóstico es contundente: "La libertad de expresión nunca ha estado tan teóricamente protegida ni tan prácticamente amenazada".

Para entender por qué el DSA no es simplemente un asunto europeo, hay que comprender un mecanismo que la profesora Anu Bradford de la Universidad de Columbia bautizó como el "Efecto Bruselas". Se trata de la capacidad unilateral de la UE para regular los mercados globales fijando estándares en política de competencia, protección ambiental, seguridad alimentaria, protección de la privacidad o regulación del discurso de odio en redes sociales. Curiosamente, la UE no necesita imponer sus estándares coercitivamente a nadie: las fuerzas del mercado son suficientes. Dado que la UE es uno de los mercados de consumo más grandes y ricos del mundo, pocas empresas globales pueden permitirse no operar en él. El precio de acceso al mercado único es ajustar productos y políticas a los estándares europeos, como resultado, las empresas terminan aplicando esos estándares globalmente, porque es más barato que mantener dos versiones de todo.

El DSA compele a las plataformas tecnológicas americanas a modificar sus términos de servicio y políticas de moderación de contenido a nivel mundial para alinearse con los mandatos de la UE, generando un efecto regulatorio extraterritorial. Las empresas se enfrentan a dos opciones indeseables: desarrollar costosas políticas de geoblocking específicas por país o implementar globalmente los estándares de moderación más restrictivos exigidos por la UE para garantizar el cumplimiento legal. El Efecto Bruselas es una herramienta para mantener el rol de la UE como fijador de estándares globales. En la práctica, este mecanismo produce resultados que ya no son hipotéticos.

El mejor termómetro de lo que el DSA significa en la práctica no son los textos legales sino los casos concretos de lo que los reguladores europeos han calificado como contenido que las plataformas deben suprimir. La lista, documentada en los informes del Comité Judicial y en registros judiciales europeos, es reveladora. Los documentos obtenidos bajo citación muestran que los censores europeos apuntan contra el discurso político central que no es ni dañino ni ilegal, intentando sofocar el debate sobre temas como la inmigración y el medioambiente, por ejemplo. En el taller cerrado de la Comisión de mayo de 2025, los reguladores etiquetaron una publicación hipotética que decía simplemente "necesitamos recuperar nuestro país" como "discurso de odio ilegal" que las plataformas están obligadas a censurar.

Este es el estándar que, vía el Efecto Bruselas, las plataformas americanas están siendo presionadas a aplicar globalmente. Lo que un burócrata en Bruselas o un regulador en Varsovia define como "ilegal" o "dañino" se impone, a través de las políticas de moderación de Meta, TikTok o X, a usuarios en Chicago, São Paulo o Ciudad de México. Y ahora esa lógica da un salto cualitativo: ya no se trata de multas administrativas sino de imputaciones penales a ciudadanos americanos por decisiones tomadas en territorio americano. El caso parisino se ha convertido en un termómetro para Europa que está midiendo hasta dónde puede llegar su máquina de atacar la libertad de expresión. Lo que se decida en París marcará, en buena medida, hasta dónde puede llegar un Estado miembro a la hora de censurar a una gran tecnológica estadounidense.

Se trata de un mecanismo bien aceitado, largamente planificado y brutalmente aplicado, creado por una burocracia decadente que ha abandonado definitivamente todos los valores de una sociedad libre y que está dispuesta a hundir a EEUU en su deriva dictatorial.