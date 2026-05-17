Perú: la autoridad electoral oficializa el balotaje entre Fujimori y Sánchez

Publicado por Carlos Dominguez I afp 17 de mayo, 2026

La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se medirán en la segunda vuelta presidencial de Perú el próximo 7 de junio, según confirmó este domingo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras proclamar los resultados oficiales.

Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, lideró la primera vuelta celebrada el 12 de abril con el 17,1% de los votos, mientras que Sánchez obtuvo el 12%. El ultraconservador Rafael López Aliaga quedó en tercer lugar con 11,9%, a solo 21.209 votos de Sánchez.

"Los dos candidatos que obtuvieron las más altas mayorías relativas son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez", declaró el presidente del JNE, Roberto Burneo, en rueda de prensa.

Deficiencias logísticas, presión judicial y crisis nacional

La primera ronda estuvo marcada por serios problemas logísticos, especialmente retrasos en la entrega de material electoral en Lima, lo que obligó a reabrir varios centros de votación al día siguiente. A pesar de estas "graves deficiencias", la misión de observación de la Unión Europea validó el proceso electoral.

Para Fujimori, de 50 años, esta será su cuarta oportunidad de llegar a la presidencia. Sánchez, de 57 años y exministro de Castillo, competirá por primera vez, aunque arranca la campaña bajo presión judicial: la fiscalía pide cinco años y cuatro meses de prisión en su contra por supuestamente haber declarado información falsa sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020.

Ambos candidatos disputarán la jefatura de Estado en un país que atraviesa una profunda inestabilidad política —con ocho presidentes desde 2016, la mayoría destituidos o renunciantes por presuntos casos de corrupción— y una grave crisis de seguridad provocada por el avance del crimen organizado.