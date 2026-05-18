Muere Carmen Navas, la madre venezolana que el régimen chavista hizo buscar durante meses a un hijo que ya había matado bajo custodia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de mayo, 2026

Carmen Teresa Navas, la mujer de 81 años que durante más de un año recorrió cárceles, tribunales y medios de comunicación buscando a su hijo desaparecido, murió este domingo, apenas diez días después de que el régimen chavista admitiera por escrito que el preso político llevaba nueve meses muerto bajo custodia del Estado. La noticia fue confirmada por sus familiares y periodistas venezolanos.

El caso de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, se transformó en la evidencia más reciente del patrón de desapariciones forzadas que activistas, periodistas y organizaciones de derechos humanos atribuyen al aparato represivo del chavismo, investigado por crímenes de lesa humanidad. Comerciante de 51 años, Quero fue capturado el 1 de enero de 2025 por funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando se dirigía a celebrar el Año Nuevo con su madre. Desde ese día, su rastro se perdió en la red de centros de detención clandestinos del régimen.

Durante meses, las autoridades sostuvieron ante Carmen Navas que su hijo seguía con vida. Un acta de la Defensoría del Pueblo, fechada el 24 de octubre de 2025, ubicaba a Quero detenido en la infame cárcel de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, enfrentando cargos por "traición a la patria, conspiración y terrorismo" en un proceso sin evidencias y garantías básicas. Para entonces, sin embargo, llevaba tres meses muerto. El régimen recién admitió el fallecimiento el 7 de mayo, en un comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario que ubicó la muerte el 24 de julio de 2025 por una insuficiencia respiratoria. Quero había sido enterrado seis días después, sin que su familia lo supiera.

La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado despidió a Navas en redes sociales: “No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia", dijo Machado, que destacó cómo Navas "enfrentó, sola y sin miedo, a todo un aparato de terror que quiso borrar a su hijo y quebrar a su familia", y advirtió que "un país que olvida a sus víctimas corre el riesgo de acostumbrarse al horror".

El desenlace del caso la familia Quero no es un hecho aislado en la Venezuela regida por el chavismo. Según Foro Penal, al menos veinte presos políticos han muerto bajo custodia del Estado venezolano desde 2014, en un contexto que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha vinculado a posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras del chavismo, incluyendo torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional mantiene abierta desde 2021 una investigación formal sobre estos hechos.

La cifra de presos políticos en Venezuela continúa siendo alta pese a la ley de amnistía que la dictadora interina Delcy Rodríguez impulsó en febrero, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses. El balance más reciente de Foro Penal, del 4 de mayo, contabilizaba 457 presos políticos.

Antes de morir, tras meses de búsqueda, Carmen Navas alcanzó a despedir a su hijo. Tras exigir la exhumación de los restos para confirmar su identidad, organizó un funeral discreto en un cementerio del este de Caracas. "Dios me dé la fortaleza", susurró durante la misa del viernes. Fue su última aparición pública.