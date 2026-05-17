Trump se jacta de la salida de Cassidy y pone ahora el foco en Massie

Publicado por Nicholas Ballasy 17 de mayo, 2026

El presidente Trump agradeció a los votantes de Luisiana por oponerse al senador en ejercicio Bill Cassidy en las primarias republicanas.

"Bill Cassidy, después de haber utilizado falsamente su 'relación' conmigo durante su carrera política y de haber ganado elecciones gracias a eso, votó para impugnarme con cargos absurdos que eran falsos entonces y que ahora son una locura criminal", escribió Trump el sábado por la noche.

"Su deslealtad hacia el hombre que lo hizo elegir ya forma parte de la leyenda, y es agradable ver que su carrera política ¡ha treminado! Me gustaría agradecer a la gran gente del estado de Luisiana, y esta gran victoria solo me hará trabajar aún más duro por su éxito y todo lo que conlleva. ¡Los amo a todos!", añadió.

El sábado, Trump también criticó al representante Thomas Massie (R-Ky) y llamó a los votantes republicanos a apoyar a su rival, Ed Gallrein.

"Tom Massie de Kentucky, el peor y más poco confiable congresista republicano en la historia de nuestro país, es un insulto aún mayor para nuestra nación que el senador Bill Cassidy de Luisiana, quien sufrió una derrota sin precedentes esta noche al ni siquiera ser admitido para competir en las primarias republicanas", escribió en Truth Social.

"¡Esta es la primera vez que algo así le ocurre a un senador estadounidense en ejercicio! Eso es lo que consigues por votar para impugnar a un hombre inocente, especialmente a uno que hizo posible la victoria de Cassidy en el Senado. Muy desleal, pero ¡Tom Massie, un gran sinvergüenza, es aún peor! Kentucky, saquen a este perdedor de la política en las elecciones del martes. Le apodan Rand Paul Jr., otra auténtica 'joya', por sus hábitos de votación absolutamente terribles", agregó.

Trump afirmó que Gallrein merece el cargo.

"Voten por Ed Gallrein, un exitoso agricultor de Kentucky y héroe de guerra estadounidense, que solo se presentó porque consideró que Massie fue muy desleal e irrespetuoso con su presidente, ¡conmigo!", escribió. "Este es un gran hombre, de casting central de hecho, que realmente merece representar a la gente fantástica de Kentucky, un estado que estoy orgulloso de haber ganado las tres veces, ¡de forma récord! Ed nunca les fallará".

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