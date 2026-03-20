AIPAC, un tema divisivo para los demócratas en las elecciones de mitad de mandato

Publicado por Debra Nussbaum Cohen - JNS (Jewish News Syndicate) 20 de marzo, 2026

El Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos se ha convertido en un tema divisivo en las primarias demócratas de mitad de mandato, con candidatos progresistas, incluso más allá del flanco de extrema izquierda, que ven como un punto de orgullo rechazar el apoyo del grupo pro-Israel.

"Por primera vez, la gente está diciendo abiertamente que ser pro-Israel no significa necesariamente apoyar al gobierno de Israel", dijo a JNS Lauren Strauss, profesora de historia judía moderna en la American University de Washington.

"Lo que el AIPAC siempre ha defendido es que apoya a quienquiera que sea el actual gobierno del Estado de Israel", dijo Strauss, que dirige el programa universitario de estudios judíos. "Eso se ha vuelto cada vez más problemático para muchos judíos estadounidenses y para muchos candidatos que se presentan a las elecciones".

Una nueva encuesta de NBC entre votantes registrados sugiere que el 67% de los demócratas simpatizaba con los palestinos en 2026, frente al 18% en 2013, y sólo el 17% sentía simpatía por los israelíes en 2026, frente al 34% una docena de años antes.

Las cifras eran casi idénticas para los republicanos, con un 69% que simpatizaba con los israelíes y un 13% con los palestinos en 2026, frente al 67% con los israelíes y el 8% con los palestinos en 2013.

En general, el 40% de los votantes registrados simpatizaba con los israelíes y el 39% con los palestinos en 2016, frente al 45% con los israelíes y el 13% con los palestinos en 2013.

"Lo que ha ocurrido claramente es un aumento de la hostilidad hacia Israel, y decir que estás en contra del AIPAC es decir eso", dijo Morton Klein, presidente nacional de la Organización Sionista de América, a JNS.

Como organización centrada en un solo tema, AIPAC siempre ha sido decididamente bipartidista, lo que resulta cada vez más difícil en estos tiempos de división política. (JNS solicitó comentarios de AIPAC).

"Por desgracia, el bipartidismo se ha convertido en una ilusión", dijo Klein a JNS. "Es una profunda preocupación para los que amamos a Israel".

'Muy diferente de lo que ha sido nunca'

Hadar Susskind, presidente y director ejecutivo del grupo progresista Nueva Narrativa Judía, que afirma que "la paz y la justicia son el derecho de nacimiento de los israelíes, de los palestinos y de todas las personas", dijo a JNS que el AIPAC "es absolutamente un gigante y podría decirse que el tema número uno en las elecciones de mitad de período en todo el país."

"Para la gente con la que hablo de todas partes, independientemente de su afiliación política y sus antecedentes personales y de distrito, el AIPAC es un tema importante de una manera muy diferente a como lo ha sido nunca antes", dijo Susskind.

En una campaña video difundido a finales de febrero, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York y duro crítico del Estado judío, el ex interventor de la ciudad dice: "Soy Brad Lander, progresista de toda la vida, y me presento al Congreso."

"¿Un progresista de toda la vida?", dice Mamdani, que ha dicho que haría detener al primer ministro israelí en Nueva York. "¿Quiere decir que no se ha vendido a intereses especiales?".

"Ni tampoco al AIPAC", dice Lander, encogiéndose de hombros, mientras ambos caminan por una estación de metro.

"Es impresionante", dice Mamdani, negando con la cabeza.

Lander se enfrenta al actual representante Dan Goldman (demócrata de Nueva York) en una contienda muy reñida en el distrito 10 de Nueva York, que representa el bajo Manhattan y los bordes occidentales de Brooklyn.

Goldman es visto como el candidato más moderado y tiene una amplia experiencia en el gobierno, incluso como abogado principal en la primera investigación de destitución contra el presidente estadounidense Donald Trump.

Pero en un distrito que votó mayoritariamente por Mamdani, un socialista demócrata, las posturas de Goldman pueden resultar un lastre en las primarias del 23 de junio.

El AIPAC está invirtiendo decenas de millones de dólares en la lucha contra candidatos que considera insuficientemente proisraelíes, a menudo a través de PAC con nombres inocuos, en un cambio en el último ciclo electoral hacia tácticas que a menudo se conocen como "dinero oscuro".

La cuestión de la limitación de la ayuda militar estadounidense a Israel está resultando ser el mazo que ahonda la cuña.

En las recientes elecciones primarias especiales para ocupar el escaño vacante en el Congreso por el distrito 11 de Nueva Jersey, el ex congresista Tom Malinowski perdió por 1,7 puntos porcentuales frente a Analilia Mejía, que ha acusado a Israel de cometer genocidio en Gaza.

Malinowski, un demócrata que apoya a Israel desde hace tiempo, levantó la ira del AIPAC, según el New York Times, cuando dijo que "no negaría nada de lo que Israel necesita para defenderse", pero dejó abierta la posibilidad de poner límites a la ayuda.

En respuesta, el United Democracy Project, un Super PAC del AIPAC, gastó al menos 2,3 millones de dólares para oponerse a Malinowski en anuncios patrocinados por un grupo llamado "Elect Women", por ejemplo.

Ninguno de los anuncios mencionaba a Israel. El Super PAC comenzó 2026 con 96 millones de dólares en sus arcas, casi el triple de los 35 millones que supuestamente gastó en las primarias de 2024.

En las primarias de Illinois del 17 de marzo, los que perdieron fueron candidatos a los que AIPAC apuntó. AIPAC's "Elect Illinois Women" y otros Super PACs financiados por el grupo de defensa de Israel participaron activamente en la carrera.

En un correo electrónico de campaña enviado al día siguiente, Lander escribió sobre las elecciones de Illinois: "Aunque el AIPAC gastó más de 20 millones de dólares, ni siquiera hablaron de Israel. Somos los siguientes".

"Mi oponente acepta el apoyo de las criptomonedas y del AIPAC y guiña el ojo a los millones de dólares de gasto externo en su nombre", dijo el ex interventor municipal. "Nosotros no".

Según Susskind, que dirige el grupo progresista, el hecho de que los demócratas publiquen anuncios detrás de organizaciones en la sombra agrava sus sentimientos hacia el AIPAC.

"La gente de todo el partido demócrata siente que se han convertido en el principal ejemplo de algunos de los abusos del dinero negro en la política", dijo a JNS, refiriéndose al AIPAC.

El AIPAC está "librando una batalla perdida en la retaguardia de la política demócrata", dijo Susskind. "Tanto el electorado como los cargos electos no están con ellos".

Strauss, de la American University, dijo que el momento "es una cuestión existencial para el AIPAC como organización."

© JNS