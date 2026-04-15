La neutralidad en la lucha contra el terror genocida no es moral

15 de abril, 2026

Siempre es un error que los políticos entren en discusiones con los papas. El simbolismo del papado para los católicos, e incluso para los no católicos, de todo el mundo es potente. Incluso hoy, cuando la religión está en general en declive en el mundo desarrollado, el papa sigue siendo importante. Cualquiera que se pregunte hoy, como hizo el dictador soviético Josef Stalin sobre uno de los predecesores del actual jefe de la Iglesia católica, "cuántas divisiones" tiene el papa, está demostrando su despiste. El poder de la fe y la capacidad de una figura espiritual para imponer respeto y ejercer influencia son mayores de lo que muchos piensan.

Se piense lo que se piense sobre las posiciones políticas reales en las que discrepan el papa León XIV y el presidente Donald Trump, este último habría hecho bien en ignorar las críticas más bien punzantes del primero. Pero esperar que este presidente contenga el fuego cada vez que se le ataca públicamente es inútil. Como resultado, lo que siguió fue un ciclo de noticias en el que Trump fue ampliamente retratado como un matón insensible, mientras que el primer papa nacido en Estados Unidos se regodeaba en la aprobación mundial de sus predicaciones morales.

Debate sobre cuestiones morales



El intercambio, como todas las trifulcas sin sentido derivadas de un comentario de Trump o de una publicación en las redes sociales, pronto se olvidará. Pero desestimar tanto la hipérbole de Trump como las perlas que inspira entre sus numerosos críticos y detractores no quiere decir que las cuestiones subyacentes implicadas en esta disputa no sean importantes. Lo son vitalmente para nuestro futuro y merecen un debate completo, incluso si las idas y venidas entre los dos hombres que siguieron a la grave cuestión de la guerra crearon más calor que luz.

En el centro de este debate hay algunas cuestiones clave. Una es el derecho de las naciones a defender su soberanía y a decidir quién puede o no cruzar sus fronteras, frente a quienes abogan esencialmente por la ausencia de tales restricciones. La otra es si existe algo así como una guerra justa, y qué estrategias y tácticas pueden seguirse en la conducción de tales conflictos.

Los presidentes y los papas tienen responsabilidades muy diferentes. Un presidente tiene la tarea de defender los intereses específicos de los Estados Unidos y de su pueblo. El trabajo del papa consiste en enunciar posiciones morales. En un mundo ideal, ambas posturas deberían coincidir en gran medida. Pero no vivimos en un lugar así, y a menudo los líderes se ven obligados a tomar decisiones que implican el menor de dos males, en lugar de una elección tajante entre el bien y el mal. Es este hecho, y no la diferencia de carácter moral que se percibe entre este papa en particular y el Presidente, lo que crea desacuerdos como el que acaba de producirse a la vista del público.

La defensa de los inmigrantes ilegales por parte del papa León XIV se remonta a su época de obispo y cardenal en Chicago, su ciudad natal. Esa posición se basa en la preocupación humanitaria por la difícil situación de los migrantes y la oposición a la idea del sufrimiento humano. Se opone directamente a la creencia de Trump en fronteras seguras y a la convicción de que los ilegales deben ser deportados. Su postura coincide con la opinión de muchos, si no de la mayoría, de los estadounidenses que le votaron para que volviera a gobernar en 2024. Y aunque esta discrepancia es calificada de despiadada por quienes están de acuerdo con el papa, se trata de una defensa de los intereses y derechos de los ciudadanos de clase trabajadora que se vieron perjudicados por las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden.

Pero la causa inmediata del conflicto entre Washington y el Vaticano fue la guerra con Irán.

Un papa antibelicista



Como cabría esperar de cualquier líder espiritual, el papa siempre va a decir que está en contra de todas las guerras por una cuestión de principios. Su postura parece ignorar deliberadamente las causas de los enfrentamientos entre países o poblaciones, así como los argumentos a favor de proseguirlos. Al igual que él y su predecesor inmediato, el papa Francisco, hicieron con respecto a la guerra posterior al 7 de octubre que Israel libró contra los terroristas de Hamás en Gaza, el papa León no toma partido en el conflicto entre el régimen islamista de Irán y Estados Unidos e Israel. Quería un alto el fuego inmediato con Hamás entonces y quiere lo mismo ahora con Irán, pidiendo "el fin del estruendoso sonido de las bombas".

Pero en la semana anterior al alto el fuego del 7 de abril, fue más allá y dijo que "Dios no bendice ningún conflicto". Y en una declaración que parecía dirigida directamente a Trump, arremetió contra lo que llamó "la idolatría del yo" al criticar lo que calificó de "fanfarronadas" del presidente sobre los ataques militares estadounidenses y su hiperbólica amenaza de destruir "toda una civilización" si los tiranos teocráticos de Teherán no cedían.

Un día después, se publicó lo siguiente en la cuenta X del papa: "La guerra no resuelve los problemas; al contrario, los amplifica e inflige heridas profundas en la historia de los pueblos, que tardan generaciones en cicatrizar. Ninguna victoria armada puede compensar el dolor de las madres, el miedo de los niños o los futuros robados. ¡Que la diplomacia silencie las armas! Que las naciones tracen su futuro con obras de paz, no con violencia y conflictos manchados de sangre!".

Ante esto, Trump respondió como suele hacerlo, tomándoselo como algo personal y sin guardarse críticas hacia su antagonista, diciendo que el papa era "terrible", "demasiado liberal", "débil", "complacía a la izquierda radical" y adoptaba posturas que equivalían a apoyar que Irán consiguiera un arma nuclear. A continuación, agravó la situación publicando una ridícula imagen de sí mismo pareciéndose a Jesús que, inusualmente, decidió borrar en respuesta a un abrumador coro de denuncias de algo que era de pésimo gusto, además de profundamente estúpido.

Al decir que "no tenía miedo" de Trump, el pontífice puede haberse dedicado a jugar un truco retórico propio, ya que el presidente nunca le amenazó. Pero si alguien puntuara el debate entre ambos, incluso los mayores fans del presidente tendrían que reconocer que ganó el papa.

Las guerras solucionan algunas cosas



Aun así, eso no es lo mismo que el pontífice tenga realmente razón en la cuestión de fondo.

Está muy bien que el papa León XIV diga que está en contra de todo sufrimiento, pero en realidad se equivoca al decir que las guerras no solucionan nada. Pueden causar un dolor incalculable y son verdaderamente horribles. Pero las guerras han resuelto algunos problemas. Por poner sólo un ejemplo histórico en el que la neutralidad profesada por el Vaticano ante los conflictos no le cubrió de gloria, la derrota de Alemania y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial fue la única forma de derrotar al nazismo y acabar con el Holocausto.

Por no ponerle demasiadas pegas, si se quiere evitar un segundo Holocausto -el objetivo del régimen islamista de Irán, así como de sus aliados Hamás y Hezbolá en Gaza y Líbano, con respecto al Estado de Israel y su población-, va a hacer falta algo más que sermones papales sobre la maldad de las guerras.

Y ese es el punto central del debate sobre el actual conflicto con Irán, al igual que lo fue en la guerra contra Hamás.

Una guerra justa

Pedir un alto el fuego permanente puede poner fin temporalmente al sufrimiento causado por el conflicto. Y la retórica belicista de los combatientes siempre hace que quienes los denuncian parezcan moralmente superiores. Pero si ello significa permitir que Irán, Hamás y Hezbolá en sus bastiones se reconstruyan y rearmen -y que Teherán reanude su proyecto nuclear, la construcción de misiles y la expansión del terrorismo por todo el mundo- no es ni misericordioso ni justo. Los llamamientos a poner fin a los combates dejando a los yihadistas en el poder -y capaces de continuar su guerra contra Occidente y la civilización no islamista- son tan inapropiados como lo habrían sido para un alto el fuego antes de la rendición incondicional de los nazis en 1945.

La responsabilidad de Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es impedir que los mulás de Teherán persistan en su conspiración genocida y en la fabricación de armas, que condujeron directamente a los horrores del 7 de octubre. Limitarse a denunciar lo ocurrido el 7 de octubre, como hizo el papa, está bien. Pero oponerse a los esfuerzos para garantizar que los asesinos dejen de cumplir sus promesas de repetir esos crímenes una y otra vez, como insinuó, no es un ejemplo de una moral más elevada. Tratar a los asesinos y a aquellos cuya tarea es detenerlos como moralmente equivalentes -y eso es lo que el papa y muchos otros líderes mundiales, especialmente en Europa Occidental, han hecho con respecto a Hamás e Irán- es un error, incluso si la motivación de tales declaraciones se basa en un aborrecimiento totalmente loable del sufrimiento.

Las guerras son horribles y deben evitarse en la medida de lo posible. Pero la batalla contra los terroristas islamistas que dirigen Irán y sus secuaces de Hamás y Hezbolá, cuyas atrocidades del 7 de octubre fueron sólo un anticipo de lo que desean hacer a todos los israelíes, es justa.

También es imposible separar la predicación contra esas guerras justas de la oleada mundial de antisemitismo que se ha extendido desde el 7 de octubre.

Un legado de unidad católico-judía

Hay que reconocer que el papa se ha opuesto sistemáticamente al odio a los judíos y a la intolerancia. En este sentido, se apoya en los cimientos construidos por sus rectos predecesores, Juan XXIII y Juan Pablo II. Ellos trabajaron incansablemente para poner fin a la larga tradición en la que la Iglesia toleraba o fomentaba el antisemitismo. Durante el papado de Pablo VI, la publicación de Nostra Aetate, la declaración católica de 1965 sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, rechazó el mito del deicidio y estableció una nueva norma. La suposición de que los católicos odiaban a los judíos se convirtió en una reliquia del pasado. A ello siguió el abierto filosemitismo de Juan Pablo II y la histórica decisión del Vaticano de reconocer a Israel en 1993. Eso dejó firmemente atrás la infeliz historia de las relaciones entre el papado y los judíos.

Lamentablemente, en los últimos años, la Iglesia ha actuado a menudo como si tuviera miedo de arriesgar las vidas de las minorías cristianas en el mundo musulmán si eso significa hacer lo correcto con respecto a Israel. Se ha opuesto a los esfuerzos del Estado judío y de su aliado estadounidense para derrotar a quienes desean destruir Israel. Y ha validado esencialmente los libelos de sangre sobre Israel cometiendo un "genocidio" en Gaza con duras e injustas críticas a sus esfuerzos militares moralmente justificables. Con ello, el Vaticano está defraudando a sus amigos y aliados judíos. Aunque nadie debería criticar a un papa por oponerse a las guerras en principio, tampoco es descabellado pedir al líder de la Iglesia que adopte un papel más activo en la oposición al antisemitismo que se está extendiendo, especialmente entre algunos de extrema derecha que se proclaman católicos.

Y por mucho que sea fácil golpear a Trump por sus declaraciones altisonantes, merece más crédito que críticas por estar dispuesto a asumir la responsabilidad de detener a Irán de una manera que ninguno de sus predecesores presidenciales o homólogos europeos tuvo el valor de hacer.

Además, aunque el papa León merece y debería obtener mucha más deferencia que el presidente, su reciente disposición a ser más vocal en la denuncia del líder del mundo libre es igualmente errónea. Tanto los católicos como los no católicos desean que los papas eviten la política, pero también que se pronuncien contra las acciones inmorales, como, por desgracia, no hicieron algunos de sus predecesores cuando estaban en juego vidas judías. Pero tomar partido contra un esfuerzo cuyo propósito es salvar vidas judías y occidentales de los terroristas iraníes no está en consonancia con los más altos estándares a los que aspiran todas las personas de fe. Por muy tentador que sea, lo último que debería hacer el papa es permitirse hacer señales de virtud contra el presidente, lo que da al mundo la impresión de que está actuando como capellán de la "resistencia" anti-Trump."

El Vaticano debería reconocer que tiene tanto invertido en la lucha por preservar la civilización occidental contra sus enemigos islamistas y marxistas como Washington y Jerusalén. Predicar sobre los males de la guerra es una cosa. Otra muy distinta es situarse en la oposición a una guerra contra actores inmorales, como los de Teherán y Gaza. No se debe permitir que el desprecio por Trump y la falta de voluntad para aceptar que el antisionismo es indistinguible del antisemitismo deshagan el trabajo de aquellos que trataron de unir a judíos y católicos en el siglo pasado. Hay demasiado en juego en el conflicto existencial contra el islamismo y en la defensa de una herencia judeo-cristiana común para que las personas de fe se dividan en esta lucha.

© JNS.