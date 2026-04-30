Israel intercepta la flotilla de Gaza a cientos de millas de la Franja

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 30 de abril, 2026

Las fuerzas israelíes tomaron durante la noche del miércoles el control de las embarcaciones que participaban en la flotilla de protesta contra Gaza vinculada a Hamás, según confirmó el Ministerio de Exteriores tras las informaciones de los organizadores de que las fuerzas navales las habían interceptado cerca de Grecia.

"Aproximadamente 175 activistas de más de 20 barcos de la flotilla del condón se dirigen ahora pacíficamente a Israel", tuiteó el Ministerio el jueves por la mañana.

El Ministerio de Asuntos Exteriores compartió imágenes de vídeo que, según dijo, mostraban a los activistas disfrutando a bordo de un buque de la Armada israelí.

Los activistas de la Flotilla Global Sumud ("Firmeza") afirmaron poco antes de la medianoche del miércoles que fueron "abordados por lanchas rápidas militares, autoidentificadas como "Israel", que apuntaban con láseres y armas de asalto semiautomáticas ordenando a los participantes que se pusieran delante de los barcos y se pusieran a cuatro patas".

Según un mapa de seguimiento del sitio web de la flotilla, los barcos se detuvieron cerca de la isla griega de Creta, a cientos de millas náuticas de Israel.

En un videoclip publicado por la organización, se podía oír a un oficial de la Marina israelí pidiendo a los activistas que abandonaran su viaje.

"Si desean entregar ayuda humanitaria a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos y reconocidos. Por favor, cambien de rumbo y regresen al puerto de origen. Si llevan ayuda humanitaria, se les invita a dirigirse al puerto de Ashdod", afirma el oficial.

"Es peligroso mantener el rumbo actual. Si continúa con el intento de violar el bloqueo marítimo, detendremos su barco y actuaremos para confiscarlo mediante procedimientos legales en los tribunales", añade. "Usted es plenamente responsable de sus actos".

Un portavoz de las FDI dijo a JNS el jueves por la mañana que las FDI hacen cumplir el bloqueo marítimo de la Franja de Gaza y estaban preparadas para cualquier escenario, de acuerdo con las órdenes del escalón político.

El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores había declarado que "la fuerza impulsora detrás de la provocación de la flotilla es Hamás -uniendo sus manos con provocadores profesionales- con el objetivo de sabotear el plan de paz de Trump".

"Al igual que las provocaciones anteriores, esto no es más que un truco de relaciones públicas: una provocación sin ayuda humanitaria", continuó. "Como han expuesto los medios internacionales, se trata de provocadores profesionales en cruceros de placer, adictos a la autopromoción".

El Ministerio de Asuntos Exteriores publicó el miércoles por la noche imágenes de los objetos encontrados a bordo de los barcos, que según los organizadores transportaban suministros de ayuda para la Franja de Gaza. "Esta es la 'ayuda médica' encontrada a bordo de la flotilla de relaciones públicas: preservativos y drogas", tuiteó el Ministerio.

La interceptación del buque se produjo horas después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, impusiera sanciones a una campaña de crowdfunding organizada por la organización terrorista Hamás para recaudar fondos para la flotilla.

Las sanciones formaban parte de un esfuerzo israelí más amplio, que incluye la participación de Estados Unidos, para contrarrestar los intentos de Hamás y otros de desestabilizar la Franja de Gaza, según el ministerio.

"La flotilla viola la Resolución 2803 [del Consejo de Seguridad] de la ONU, que estipula que la ayuda a la Franja de Gaza entrará a través de los canales oficiales aceptados, y por lo tanto socava los esfuerzos de asentamiento de la administración Trump como parte de sus esfuerzos para lograr la estabilidad regional", agregó la declaración.

El objetivo declarado de la Flotilla Global Sumud es "romper el asedio ilegal a Gaza por mar, abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso."

Jerusalén sostiene que su bloqueo naval del enclave, impuesto el 3 de enero de 2009, es compatible con el Derecho internacional. Su objetivo es impedir que las armas, los terroristas y los fondos entren o salgan de Gaza por mar. El enclave está gobernado por terroristas de Hamás respaldados por Irán desde 2007.

Varias misiones encabezadas por la Flotilla Global Sumud fueron interceptadas por la marina israelí el año pasado, y sus participantes fueron detenidos y deportados, entre ellos la activista sueca de extrema izquierda Greta Thunberg.

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