Israel y Líbano acuerdan una tregua de 10 días, según Trump

Publicado por Andrew Bernard 16 de abril, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israell y Líbano acordaron un alto el fuego tras las llamadas telefónicas que mantuvo con los líderes de ambos países.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel", Trump escribió."Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, comenzarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 de la tarde, hora del este".

Trump escribió en un post posterior que invitaría a Aoun y Netanyahu a la Casa Blanca para "conversaciones significativas".

Ni la oficina del primer ministro israelí ni la presidencia libanesa han confirmado el acuerdo de alto el fuego. Los medios israelíes informaron después de que Trump hiciera el anuncio de alto el fuego que el gabinete israelí aún no se ha reunido para celebrar una votación sobre una posible tregua.

El readout libanés de la llamada entre Aoun y Trump dijo que éste subrayó su "compromiso de atender la petición libanesa de un alto el fuego lo antes posible" pero no mencionó un plazo concreto.

El miércoles, Trump anunció que Netanyahu y Aoun mantendrían una llamada telefónica directa. La Associated Press y otros medios informaron de que Aoun se negó a hablar directamente con Netanyahu y esa llamada no parece haberse producido.

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