Entre promesas y realidad: los tenistas que podrían romper el reinado de Sinner y Alcaraz

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de mayo, 2026

Desde el declive de Novak Djokovic y el retiro de Rafael Nadal y Roger Federer, el mundo del tenis ha visto el ascenso de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes han instaurado un auténtico binomio dictatorial en el que casi todos los títulos importantes en disputa se reparten entre el español y el italiano. Dicha realidad ha sido lo suficientemente sangrante como para ver a ambos titanes conquistar los últimos nueve Grand Slams, abriendo una interrogante tan contundente como inevitable: ¿existe algún jugador en la actualidad que pueda romper esta dictadura?

Si bien es un hecho que la superioridad de Sinner y Alcaraz parece inalcanzable hoy en día, lo cierto es que hay una serie de figuras que no solo podrían arrebatarles algún que otro título importante, sino también reinar junto a ellos en el futuro cercano.

Alexander Zverev

Para nadie es un secreto que el tenista alemán ha sido una eterna promesa que, por diferentes razones, no ha logrado alcanzar ni el nivel ni la regularidad suficientes como para convertirse definitivamente en el titán que muchos esperaban, al ser de esos extraños casos en los que no existen puntos débiles y el virtuosismo se manifiesta en prácticamente todos y cada uno de los ítems que envuelven a un tenista profesional. Sin embargo, el jugador que prometía ser una futura superestrella acabó convirtiéndose en un Grigor Dimitrov: un jugador prometedor que, si bien termina siendo de los mejores del mundo, no le alcanza para ganar algún Grand Slam.

Afortunadamente para Zverev, a lo largo de estos últimos meses ha logrado alcanzar un nivel que parecía lejano, al punto de ser hoy en día el tenista que más podría representar una amenaza tanto para Alcaraz como para Sinner. Su tercer lugar en la clasificación ATP es la muestra más confiable de que la promesa que parecía perdida ha florecido finalmente para alcanzar el Olimpo del tenis, aunque esto termine siendo por menos tiempo del que muchos esperaban.

Más vale tarde que nunca. Zverev no habrá sido el supercampeón que muchos esperaban, pero gracias a su actual nivel y regularidad podría convertirse en ese tipo de tenistas de explosión tardía que logran conquistar no solo los Masters más importantes, sino también los mismísimos Grand Slams. En el Stanislas Wawrinka de estos tiempos.

João Fonseca

Se trata de la que probablemente sea la mayor de las promesas tenísticas actualmente, al punto de haber recibido los más altos elogios de figuras como Boris Becker, quien recientemente aseguró que Fonseca cuenta con el suficiente talento de prodigio como para llegar a ganar Grand Slams más temprano que tarde. Evidentemente, dichas declaraciones no pasaron desapercibidas en el mundo del tenis, tomando en cuenta la importancia de una figura que no solamente llegó a ser de los mejores tenistas de su generación, sino que también alcanzó la gloria como entrenador al estar detrás de Djokovic en el momento de su consolidación definitiva.

Fonseca en el ATP Tour de Munich.dpa Picture-Alliance via AFP

A pesar de que algunos consideraron las declaraciones de Becker como un tanto apresuradas, lo cierto es que razones no le faltan, al contar Fonseca con ese tipo de talento que solo se les ha podido ver a los auténticos elegidos a tan temprana edad. Y es que, con tan solo 19 años de edad, el brasileño ya se ha hecho con dos ATP Tour y se ha colado entre los 30 mejores tenistas del mundo, contando con numerosas virtudes como su agresiva derecha, así como también con un revés sólido y su potencia de fondo.

Lejos de dormirse en los laureles, la promesa del tenis suramericano y mundial ha comentado en diferentes ocasiones que aún le falta por madurar y mejorar, especialmente en el tema mental. Y razones no le faltan, considerando que este es posiblemente el factor que separa a los buenos tenistas de los auténticos monstruos.

Arthur Fils

Con tan solo 21 años, el francés se ha convertido en ese tipo de tenistas promesa que en cada torneo generan una gran expectativa ante la posibilidad de que en dicho evento pueda materializarse la tan esperada explosión. En el caso de Fils, esta parece muy cercana al tratarse de un tenista que cuenta con virtudes que lo convierten en uno de los principales candidatos a terminar con el duopolio de Sinner y Alcaraz, realidad que se manifiesta en su reciente participación en el Godó de Barcelona, donde dio un auténtico golpe sobre la mesa en el mundo del tenis al coronarse campeón tras derrotar en la final a todo un Andrey Rublev, a quien más de uno daba como favorito.

Asimismo, Fils ofreció un gran nivel en el Open de Miami, llegando a semifinales tras despedazar a Stefanos Tsitsipas y derrotar con contundencia al local Tommy Paul, para luego caer con cierta sorpresa ante el checo Jiri Lehecka, en un encuentro en el que se demostró que solo falta pulir un poco más el aspecto mental para tener en Fils a un ganador de Grand Slams en el corto o mediano plazo.

Evidentemente, ante la ausencia de Alcaraz, Sinner se antoja como el máximo favorito para alzarse con la Copa de los Mosqueteros y conseguir de esta manera su primer título de Roland Garros, luego de caer derrotado el año pasado en una de las mejores finales que se han visto en la historia de este Grand Slam.

Si bien la magia del deporte yace en su salvaje impredecibilidad, lo cierto es que el nivel de Alcaraz y Sinner resulta tan desproporcionadamente tiránico que pensar en alguien que pueda derrotarlos luce improbable en el corto plazo. No obstante, sería imposible considerar como una sorpresa el escenario en el que Zverev, Fonseca o Fils puedan convertirse más temprano que tarde en sus verdugos ocasionales o en las figuras que logren sentarse en la cúspide en la que estos se encuentran y rivalizar cara a cara por el trono del tenis mundial.