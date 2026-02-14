Trump asegura que se deberá presentar identificación en las elecciones de medio término

Publicado por Misty Severi 14 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump declaró el viernes que los electores necesitarán presentar identificación para votar en las elecciones de medio término de noviembre, incluso si la legislación no logra ser aprobada a tiempo por el Congreso.

El comentario se produce dos días después de que la Cámara de Representantes aprobara la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE), liderada por los republicanos, que obliga a presentar prueba de ciudadanía para registrarse para votar y obliga a mostrar identificación a la hora de votar.

Trump dijo en su reciente publicación que "buscó en las profundidades de los argumentos legales" sobre la identificación del votante y que presentará un argumento "irrefutable" a favor de exigirla en un "futuro cercano". "Habrá identificación del votante para las elecciones de mitad de mandato, se apruebe o no en el Congreso", sentenció.

El presidente continuó en otro post en Truth Social que la mayoría de los votantes está a favor de exigir identificaciones para votar en las elecciones, incluida la mayoría de los demócratas.

"[Quienes se oponen] son sólo los líderes políticos, perdedores sinvergüenzas como [el líder de la minoría en el Senado, Chuck] Schumer y [el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem] Jeffries", escribió Trump. "Este es un tema que debe ser combatido, y debe ser combatido ¡YA! Si no podemos conseguir que pase por el Congreso, hay razones legales por las que esta ESTAFA no está permitida. Las presentaré en breve, en forma de una orden ejecutiva".

Trump afirmó además que los estadounidenses se oponen a los votos por correo en futuras elecciones, excepto para los miembros del servicio militar que están desplegados en el extranjero, las personas con discapacidades o quienes están de viaje en el momento de las elecciones.

El comentario se produce mientras los legisladores de ambas cámaras se preparan para las elecciones de mitad de mandato de este año. Las primarias comienzan el mes que viene, mientras que las elecciones generales tendrán lugar en noviembre.

