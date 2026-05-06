Landau advierte que sin estabilidad política no habrá reconstrucción económica en Venezuela

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 5 de mayo, 2026

El subsecretario de Estado Christopher Landau envió un mensaje contundente a la comunidad financiera internacional durante su intervención en la SelectUSA Investment Summit.

Landau fue enfático al señalar que la recuperación económica de Venezuela, tras décadas de asfixia institucional, depende enteramente de la creación de un entorno de confianza que el país aún debe consolidar.

“Los inversores van a querer ciertas garantías de la situación política para invertir. La incertidumbre es el peor enemigo de la inversión”, sentenció Landau. Sus palabras subrayan la urgencia de la seguridad jurídica como pilar innegociable para cualquier flujo de capital hacia la nación sudamericana.

La política y la economía: Una evolución obligatoria

Para el funcionario, es imposible desligar la salud financiera de un país de su estabilidad institucional. Landau explicó que, tras el colapso provocado por más de 20 años de mal gobierno, el proceso de reconstrucción debe ser integral. No basta con abrir mercados si no existe un Estado de derecho que proteja al inversor de la arbitrariedad que caracteriza al régimen chavista.

“Obviamente, en el proceso, la evolución política y económica del país tienen que ir de la mano”, precisó el diplomático. En este sentido, Landau destacó que se está trabajando con las autoridades del régimen interino para incentivar reformas que garanticen que la inversión sea protegida.

El objetivo es transitar de un “desastre económico” hacia un modelo donde las garantías no dependan del capricho de los gobernantes.

El subsecretario también abordó la gestión de la industria petrolera, un sector crítico para la estabilización. Washington mantiene una supervisión férrea sobre los ingresos energéticos para evitar que el flujo de caja sea malversado o utilizado para fines ajenos a la reconstrucción nacional.

“Estamos en contacto constante con las autoridades venezolanas para asegurarnos que esos fondos sean usados para usos legítimos y que no sean desviados hacia otros tipos de asuntos”, afirmó Landau.

Por último, pidió una dosis de realismo y recordó que la actual transición apenas lleva cuatro meses de vigencia, por lo que es necesario tener “un poco de paciencia” mientras se asientan las bases de una Venezuela democrática y atractiva para el capital global.