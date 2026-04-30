¿Quién tiene la culpa de la disminución del apoyo estadounidense a Israel?

30 de abril, 2026

El cambio en la opinión pública estadounidense es real y no se puede negar. Aunque las encuestas siguen mostrando que una pluralidad de estadounidenses sigue estando del lado del Estado judío y que la alianza con Washington nunca ha sido tan fuerte, el descenso del apoyo general ha sido precipitado. Desde el ataque terrorista árabe palestino dirigido por Hamás contra comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023, un número creciente de estadounidenses, especialmente entre los jóvenes, han decidido que los israelíes son los perpetuos malos en el actual conflicto con los palestinos. Es posible que los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos e Israel para impedir que Irán consiga un arma nuclear no hayan hecho más que acelerar esta tendencia y el consiguiente aumento del antisemitismo que se ha dejado sentir en el discurso público, así como en los campus universitarios y en las calles de las ciudades estadounidenses.

Como era de esperar, esto ha dado lugar a un flujo continuo de artículos de diversas fuentes de la prensa secular y del mundo judío que pretenden explicar por qué ha sucedido esto. Algunos proceden de medios intrínsecamente hostiles a Israel y celebran el colapso de lo que antes se consideraba un consenso bipartidista pro-Israel. Otros hablan de este cambio con pesar y afirman estar motivados por el deseo de que Israel vuelva a ser popular.

Interiorizar los mitos sobre los judíos

Pero casi todos ellos están equivocados. El error no está en reconocer que existe un problema. Más bien está en imaginar que el Estado de Israel o sus partidarios estadounidenses pueden hacer mucho al respecto.

Como en la mayoría de los debates sobre el antisemitismo, que es lo que realmente es el aumento del antisionismo, el error está en suponer que las críticas a Israel tienen su origen en lo que hace o deja de hacer. Los dirigentes y el gobierno de Israel tienen tantos defectos como los de cualquier otro país. Pero el cambio en la opinión pública es producto de los cambios en la sociedad estadounidense, no de los errores o incluso de los supuestos crímenes cometidos por los israelíes.

Aceptar esta terrible verdad es tan difícil para los israelíes y sus partidarios judíos como resolver los intratables dilemas políticos a los que se enfrenta Jerusalén. Sin embargo, deben aceptarla si quieren evitar agravar el problema cometiendo nuevos errores que sólo empeorarán la situación.

Irónicamente, muchos judíos israelíes y estadounidenses han interiorizado algunos de los tropos más desafortunados del antisemitismo tradicional. Los que odian a los judíos en la derecha y en la izquierda han tratado a los objetos de su aborrecimiento como si tuvieran poderes sobrenaturales para hacerles daño. Los marxistas los han imaginado como la fuerza no tan secreta detrás de los supuestos males del capitalismo, el colonialismo y el imperialismo. Los derechistas los han concebido como los cerebros de un complot marxista global contra su existencia nacional o su fe. Muchos adoptan las afirmaciones autocontradictorias de la falsificación de Los Protocolos de los Sabios de Sion, en la que de alguna manera forman parte de ambas conspiraciones.

A pesar de todo su justificado desprecio por las calumnias de los antisemitas, lo cierto es que muchos judíos han aceptado esta mentalidad, atribuyéndose el poder de arreglar problemas insolubles y de persuadir a personas con mentes que no pueden ser cambiadas para que entren en razón.

No hay solución



Al igual que muchos israelíes y judíos, si no la mayoría, pensaron en su día que tenían el poder de ganarse a los palestinos mediante la buena voluntad y concesiones de largo alcance, algunos están dispuestos a creer ahora que tienen el poder de cambiar la opinión pública estadounidense. Piensan que con un cambio de gobierno, la voluntad de dejar de defenderse o incluso adoptando estrategias inteligentes de relaciones públicas, se puede detener, si no invertir, la tendencia a la baja del apoyo.

Por supuesto, muchos también se han dado cuenta por fin de que el conflicto con los palestinos no puede terminar ni siquiera con la más generosa de las ofertas de paz. Como tales, deberían entender que la dinámica con respecto al éxito de la generalización del antisionismo es similar. Los israelíes no tienen ese poder. Nunca lo han tenido y nunca lo tendrán.

Señalar esto no significa que Israel no pueda explicarse mejor al mundo, o al menos intentarlo. Ciertamente, el gobierno actual y sus predecesores no se han esforzado mucho por hacerlo. Tampoco es que los gobiernos israelíes no hayan cometido errores. Los han cometido, y grandes, como cualquier otro gobierno, incluidos los demás Estados democráticos del mundo.

Pero cuando se examinan seriamente los esfuerzos por echar la culpa del actual descenso de la popularidad israelí, las explicaciones que dan los críticos son inadecuadas o no llevan a ninguna parte.

Señalar a Bibi y el "genocidio

Algunos culpan al primer ministro Benjamín Netanyahu de alienar a los estadounidenses por lo que consideran el extremismo de su coalición de gobierno o las políticas que aplica. Dicen que Israel se ha vuelto demasiado derechista, nacionalista y religioso bajo su mandato. Señalan cualquier infracción como corrupción. La atribuyen a declaraciones de miembros del gabinete como Itamar Ben-Gvir o Bezalel Smotrich, o al supuesto mal comportamiento de los judíos que viven en Judea y Samaria ("colonos" en "Cisjordania") o a los raros soldados israelíes que hacen algo indefendible, como el que profanó una cruz en Líbano.

Otros dicen que Israel cometió un error al adoptar un enfoque transaccional con Estados Unidos. Según este argumento, abrazar a los republicanos, especialmente al presidente Donald Trump, mientras se escandalizaba de las posiciones de los demócratas fue un error. La voluntad de la comunidad proisraelí de ser demasiado crítica con el expresidente Barack Obama por su acuerdo nuclear con Irán de 2015 y con el presidente Joe Biden por su apoyo poco entusiasta a la guerra contra Hamás -y su lentitud e incluso negación del suministro de armas durante el conflicto- fue, se nos dice, un error de juicio.

Al aplaudir y colaborar con Trump, los israelíes habrían hecho un pacto con el diablo que se volverá en su contra cuando los demócratas vuelvan inevitablemente al poder. La creencia en esta tesis no ha hecho más que crecer desde la decisión de Trump de unirse a Israel en el ataque a Irán, que los críticos de la guerra achacan a que Netanyahu le arrastró a un conflicto que, afirman, no es popular ni beneficia a Estados Unidos.

Sobre todo, afirman que la guerra que Israel libró contra los autores de las atrocidades de Hamás del 7 de octubre fue demasiado brutal y mató a demasiados civiles en Gaza, donde los terroristas gobiernan sobre unos 2 millones de personas. Hacen las mismas afirmaciones sobre los esfuerzos para impedir que los operativos de Hezbolá en Líbano hagan inhabitable el norte de Israel o para prevenir el deseo de Irán de erradicar el Estado judío. En su opinión, todo gira en torno al "genocidio" que Israel está cometiendo supuestamente contra los palestinos. Dejen de matar inocentes, dicen, e Israel será más querido o, al menos, menos impopular.

Aunque estos argumentos tienen sentido para los críticos de Israel, están totalmente equivocados.

El ascenso de la derecha en el Estado judío no fue producto de un impulso reaccionario dentro de la sociedad israelí. Si Netanyahu, el Likud y sus socios de coalición han ganado la mayoría de las elecciones a lo largo del último cuarto de siglo, es porque el proceso de paz defendido por el Partido Laborista y la izquierda quedó expuesto como un peligroso engaño. Los palestinos rechazaron múltiples ofertas de creación de un Estado en gran parte, si no en casi todo, el territorio que reclaman. Eso destruyó el control del centro-izquierda sobre gran parte del electorado israelí. Eso y el apoyo palestino al terrorismo durante los años de violencia asociados a la Segunda Intifada (2000-2005) y las atrocidades del 7 de octubre acabaron con la creencia en la posibilidad de una solución de dos Estados entre la inmensa mayoría del público israelí.

Centrarse en la supuesta violencia de los colonos o en otras acciones atípicas es también ignorar la realidad en la que viven los israelíes. Aunque una ínfima minoría de israelíes haga cosas que no debería, todo el debate sobre esos crímenes se basa en la voluntad de ignorar el coste diario del terrorismo palestino que existe en los territorios. El problema tampoco son las cosas que dicen Ben-Gvir o Smotrich.

Los israelíes elegirían la paz, incluso a costa del territorio, si pudieran. Pero hay que estar desconectado de la realidad de Oriente Medio para negar que la guerra centenaria contra la presencia judía en el país está inextricablemente unida a la identidad nacional de los palestinos. No hay ningún socio palestino para la paz, y no lo habrá hasta que su cultura política sufra un cambio radical en el que rechacen la violencia y acepten que los judíos no van a ser aniquilados ni a desaparecer. Los estadounidenses que se aferran a ideas como la de los dos Estados o imaginan que hay algo que un gobierno israelí pueda hacer para persuadir a los palestinos de que pongan fin a esa guerra simplemente no han prestado atención a los acontecimientos de los últimos 25 años o han decidido no hacerlo por razones propias.

Los israelíes siguen divididos sobre si quieren que Netanyahu continúe dirigiéndolos tras un total de 18 años en el poder. Pero no están divididos sobre la necesidad de las guerras que su país ha librado contra Hamás, Hezbolá e Irán. Las mismas críticas utilizadas contra Netanyahu se emplearán contra sus oponentes políticos en caso de que se impongan en las elecciones que se celebrarán en Israel a finales de este año.

Tampoco debería nadie reprochar a los israelíes que hayan abrazado a Trump.

Los demócratas cambiaron, no Israel

No fueron Netanyahu e Israel los que se volvieron contra los demócratas. Fueron los demócratas quienes abandonaron cada vez más al Estado judío. En la última generación, el Partido Demócrata, junto con el sistema educativo, los medios de comunicación y las artes, ha sido tomado en gran medida por ideólogos woke. La larga marcha de los progresistas a través de estas instituciones ha contribuido a adoctrinar a una generación en las ideas tóxicas de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de los colonos, que etiquetan falsamente a israelíes y judíos como opresores "blancos".

Como tales, todo lo que hacen se considera incorrecto. Y todo lo que hacen sus oponentes, a los que se atribuye la condición de "personas de color" oprimidas y víctimas perpetuas, se considera defendible, por muy equivocado o malvado que sea. Esta creencia se ha filtrado por todo el sistema político de un modo que ninguna concesión o acercamiento israelí puede alterar.

Los israelíes pueden hacer más para explicar las realidades de Oriente Medio a un público estadounidense que sabe poco de su propia historia, por no hablar de la del Estado judío y los palestinos. Pero los mensajes inteligentes, un mejor uso de las redes sociales o los intentos de cambiar de tema para hablar de las grandes cosas que el genio israelí ha aportado al mundo son incapaces de convencer de lo contrario a quienes han sido enseñados a creer que el sionismo es racismo.

Mientras esto ocurría, la gran mayoría de los republicanos seguían siendo pro-Israel y hostiles a sus enemigos islamistas. Trump eligió ser el presidente más pro-Israel que se ha sentado en la Casa Blanca desde la fundación del Estado judío moderno. Lo ha hecho porque considera correctamente que la alianza con Jerusalén redunda en interés de su nación y cree que detener a Irán es igualmente esencial para la seguridad estadounidense. La idea de que los israelíes y los judíos estadounidenses pro-Israel deberían haberle rechazado es absurda. Sólo una nación de necios abrazaría a sus enemigos y daría el revés de su mano a sus amigos.

Israel tampoco puede recuperar amigos o disminuir la hostilidad cometiendo menos "genocidio" o siendo más amable con sus enemigos.

¿Cuál es la alternativa?

Porque Israel no ha adoptado una forma dura de militarismo ni ha cometido "genocidio" en Gaza ni en ningún otro lugar.

Por el contrario, son sus enemigos respaldados por Irán -Hamas, Hezbolá, los Houthis- y sus animadores y facilitadores extranjeros los que buscan la destrucción del único Estado judío del planeta y el consiguiente genocidio de la mitad de toda la población judía mundial. Las Fuerzas de Defensa de Israel emplean reglas de enfrentamiento y políticas que hacen más por evitar víctimas civiles que cualquier otro ejército. Las bajas en Gaza son el resultado de los propios esfuerzos de los dirigentes de Hamás por sacrificar a la población en su seno. El hecho es que hasta la mitad de los muertos son operativos de Hamás, lo que significa que la proporción entre civiles y combatientes muertos es inferior a la de cualquier combate urbano de la historia moderna.

La única alternativa a las políticas que Israel ha seguido en Gaza, Líbano o Irán es simplemente cruzarse de brazos y permitir que los terroristas genocidas que cometieron las atrocidades del 7 de octubre tengan la impunidad de volver a hacerlo en el momento que ellos elijan. Eso es algo que ningún gobierno racional haría. Durante los 17 años que Hamás ha gobernado Gaza como Estado palestino independiente en todo menos en el nombre, Israel intentó convivir con este régimen asesino. El país aprendió el 7 de octubre que fue un error que se pagaría con la sangre derramada durante la mayor matanza masiva de judíos desde el Holocausto.

Lo que parecen querer los periodistas liberales, los expertos en política exterior y los activistas y políticos demócratas que critican la política de guerra de Israel es que el Estado judío repita ese mismo error, sin importar el coste en vidas judías.

Es hora de reconocer que el problema no está en Israel, sino en sus críticos. Más concretamente, el problema es la guerra despertada contra Occidente. Esto ha influido en una generación de jóvenes que ven a Israel, el sionismo y los derechos judíos como algo ilegítimo. Esto no se limita a la izquierda política. La misma gente que odia a Israel tiende también a ver con malos ojos el papel de Estados Unidos en los asuntos mundiales. Como ocurre con cualquier otra teoría de la conspiración antisemita adoptada por la izquierda o la derecha, la cuestión no es lo que los judíos han hecho o dejado de hacer. El problema son las mentiras y distorsiones que creen los antisemitas.

Los israelíes y los judíos quieren sentir que tienen el poder de alterar la situación con gestos, políticas o incluso con simples expresiones de buena voluntad. Aparentemente, eso no puede ocurrir. Aun así, es un error culparles de la deslegitimación y demonización de su nación y sus derechos.

Lo que pueden hacer

¿Qué pueden hacer los israelíes y la comunidad pro-Israel al respecto?

Tienen el poder de apoyar a sus amigos y hacerse lo más fuertes posible. Pueden establecer alianzas siempre que sea posible con quienes quieran ser sus amigos y ser más hábiles a la hora de presentar su mejor cara al mundo, explicando al mismo tiempo los hechos sobre el conflicto en el que están atrapados siempre que sea posible. Pueden apoyar a quienes tratan de defender los valores de Occidente y la herencia judeocristiana que es la base de la democracia estadounidense, así como el sionismo.

Igualmente importante sería que los amigos de Israel dejaran de darse golpes de pecho sobre sus supuestos pecados y empezaran a jugar a la ofensiva señalando las mentiras que se dicen sobre ellos. En particular, quienes se preocupan por Israel y por los hechos deberían apoyar a los medios de comunicación independientes que dicen la verdad sobre el conflicto, como JNS, en lugar de a los que difunden propaganda antisemita pro-Hamas.

La guerra de información que se está librando contra Israel y los judíos está teniendo un precio aislado que dista mucho de ser insignificante. Pero el precio de perder la guerra real sobre el terreno contra regímenes terroristas genocidas sería mucho mayor. Y quienes aconsejan a Israel que adopte políticas que conducirían a esa derrota no son ni bienintencionados ni sabios.

Es hora de que los partidarios de Israel dejen de interiorizar los falsos argumentos que sus oponentes tratan de imponerles. Israel no es perfecto ni tiene por qué serlo. Pero culparlo de las mentiras y la aceptación de creencias antitéticas para la vida judía y la supervivencia de la propia civilización occidental no es lógico ni productivo. Significa culpar a las víctimas de los crímenes de sus perseguidores. Esa es una estrategia que nunca funcionó a lo largo de milenios de historia judía, y no lo hará ahora.

JNS.