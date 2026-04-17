Hasan Piker es el Tucker Carlson de los demócratas, aunque peor

17 de abril, 2026

La gran mayoría de los republicanos y conservadores políticos respiraron aliviados cuando el presidente Donald Trump finalmente y de manera concluyente dejó al expresentador de Fox News Tucker Carlson fuera de su movimiento MAGA la semana pasada. Además de poner al servicio su plataforma y mimar en su podcast a una amplia gama de extremistas que odian a los judíos y que atacan a Israel, Carlson se ha pasado el último año atacando las decisiones de política exterior del presidente, en particular su firme postura contra Irán.

El mes pasado, Trump dijo que Carlson había "perdido el norte". Pero los comentarios del podcaster el 7 de abril, cuando abogó por que los funcionarios se negaran a obedecer las órdenes de Trump en el conflicto con Irán, fueron la gota que colmó el vaso. Después de eso, Trump tomó su plataforma Truth Social para excoriar a Carlson, junto con sus compañeros podcasters Candace Owens, Megyn Kelly y Alex Jones, por su oposición a la guerra contra el régimen islamista. En la típica prosa hiperbólica trumpiana, salpicada de mayúsculas, dijo que eran "TV NUT JOBS con bajo coeficiente intelectual" que dirían cualquier cosa para generar clics, y que no tenían cabida en su partido ni en el movimiento MAGA.

Deplore el discurso poco presidencial y a veces vulgar de Trump si lo desea, pero en este caso, solo estaba diciendo la verdad cuando los denunció como charlatanes demagogos cuya posición política sobre la guerra equivale a la aquiescencia, si no al apoyo, de un arma nuclear iraní. Puede que su denuncia llegara con mucho retraso después de tolerar e incluso alentar a Carlson permitiéndole visitar la Casa Blanca y formar parte de su círculo íntimo de Mar-a-Lago. Pero, por fin, trazó una gruesa línea roja entre su administración y un grupo de conspiranoicos chiflados que, entre otras cosas, difunden el odio a los judíos o, en el caso de Kelly, defienden a quienes lo hacen.

El camino hacia la popularidad de la izquierda



La cuestión ahora es por qué los demócratas, que llevan mucho tiempo machacando a Trump por considerar que fomenta el extremismo, no pueden hacer lo mismo con su propia versión de Tucker Carlson: el podcaster Hasan Piker.

Piker, de 34 años, hijo de inmigrantes turcos, nació en Nueva Jersey pero creció en Estambul. Es sobrino de Cenk Uygur, un conocido tertuliano progresista que odia a Israel y presenta el programa The Young Turks, donde Piker se inició. Pero fue en la plataforma de livestreaming Twitch donde se hizo rico y popular, aunque procede una adinerada familia.

En los últimos años, se ha convertido en una especie de fenómeno de internet. La revista GQ lo llamó en un brillante perfil adulador "el comentarista de izquierda más caliente en línea". Otros medios liberales, como The New York Times, Rolling Stone, TIME, New York Magazine, The Nation, The New Republic y PBS le han dado tribuna o una cobertura igualmente halagadora.

Parte de su atractivo es que, como dice PBS, se le considera un "himbo". Con ello se refieren no sólo a su buen aspecto, su admirado régimen de entrenamiento y su carisma, sino a un intento deliberado de dar un giro socialista a lo que los progresistas podrían denominar "masculinidad tóxica". No es sólo descarado, misógino y homófobo. Al parecer, millones de personas están encantadas con su extremismo político sin disculpas, que se centra sobre todo en el tipo de antisemitismo que se ha puesto de moda en la izquierda política.

Odio a Estados Unidos e Israel



Un marxista que saltó a la fama por primera vez en un programa de streaming con la representante Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata de Nueva York), vierte rutinariamente su odio hacia Estados Unidos como una fuerza malévola única en el mundo. En un acto en el que participó como orador destacado en la Universidad de Yale, lamentó recientemente la caída de la Unión Soviética porque, según él, el Estado totalitario actuaba como un freno a la influencia estadounidense. También apoya al Partido Comunista Chino y la invasión de Ucrania por el presidente ruso Vladímir Putin.

Pero la mayor parte de su veneno se lo reserva para Israel y los judíos. Como ha señalado la Liga Antidifamación, es un antisemita orgulloso y sin disculpas, así como alguien que "tiene un largo historial de elogiar y excusar el terrorismo". Además, "utiliza habitualmente su plataforma para difundir tópicos antijudíos, amplificar la propaganda de grupos terroristas designados y promover el antisionismo tóxico".

Esta misma semana, acudió al popular podcast progresista Pod Save America y declaró que los terroristas de Hamás, que perpetraron la mayor matanza masiva de judíos desde el Holocausto en su orgía de asesinatos, violaciones, torturas y secuestros el 7 de Octubre, son "mil veces mejores que Israel".

Con semejantes opiniones, podría pensarse que los políticos demócratas, que siempre están hablando de cómo Trump ha legitimado a la extrema derecha (aunque tales extremistas odian al presidente específicamente porque es partidario de Israel), no querrían acercarse a él. En eso se equivocarían. Entre los invitados recientes a su programa han estado el senador Bernie Sanders (I-Vt.); el diputado Ro Khanna (D-Calif.); el multimillonario candidato a gobernador de California Tom Steyer; el alcalde de Chicago, Brandon Johnson; y el ex asesor de la administración Obama y colaborador ocasional del New York Times Ben Rhodes.

Creó un caso de prueba para la tolerancia demócrata del extremismo al hacer recientemente apariciones en campaña con Abdul El Sayed, un rabioso que odia a Israel y que se presenta a la nominación demócrata para ocupar un escaño en el Senado de Michigan.

El grupo de centro-izquierda Tercera Vía, dirigido por el veterano congresista demócrata Jonathan Cowan, protestó porque eso estaba mal y que los miembros de su partido deberían evitar a un odioso como Piker. Por su culpa, la mayoría de los medios liberales le tacharon de defensor hipócrita de la cultura de la cancelación.

Y eso es lo realmente preocupante de la popularidad de Piker.

Los progresistas hicieron todo lo posible por reprimir el debate sobre las ideologías neomarxistas tóxicas que se han convertido en la nueva ortodoxia de la izquierda. Los que disentían de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de colonos han sido expulsados de los bastiones liberales en la academia y las artes, denunciando las ideas tradicionales sobre la libertad de expresión como una mera forma de excusar malos pensamientos como el racismo. Pero en lugar de tratar de aplastar el izquierdismo de Piker como antiliberal y mala política, lo están acogiendo como el camino para ganar el voto de los jóvenes.

Parte de la defensa de Piker por parte de la izquierda tiene su origen en un intento de redefinir el antisemitismo para excluir a quienes apoyan una guerra genocida contra el Estado judío. El antisionismo no es más que una negación de los derechos y la condición de pueblo de los judíos, así como un intento de despojar a los judíos de un elemento esencial de su identidad. Pero la izquierda política está ahora comprometida con la creencia de que uno puede oponerse a la existencia del único Estado judío del planeta -y vitorear el asesinato en masa de la mitad de la población judía del mundo que vive allí- sin ser tachado de antisemita.

Esto es una tontería sobre zancos y un peligroso esfuerzo por legitimar el odio. Lo lamentable es que parece estar funcionando con respecto a una proporción cada vez mayor de jóvenes y otras personas cuyas principales fuentes de información son sus feeds de TikTok y streamers como Piker. Y es la base de todos los argumentos esgrimidos en los diversos contenidos elogiosos de los medios liberales dominantes en los que aparece Piker.

De hecho, es imposible entender cómo el Partido Demócrata se ha vuelto contra Israel en los últimos años sin mirar cómo personas influyentes como Piker y sus vastos seguidores han asustado a titulares de cargos públicos que anteriormente afirmaban ser partidarios incondicionales de Israel. La votación de esta semana en el Senado de Estados Unidos, en la que 40 de 47 demócratas votaron a favor de resoluciones que prohíben la venta de armas a Israel en medio de la guerra existencial que libra contra Irán y sus auxiliares terroristas, así lo demuestra. No es exagerado decir que esto habría sido imposible sin que las bases de su partido vivieran en un entorno cultural en el que los liberales estaban dispuestos a declarar que un vil odiador como Piker era alguien que merecía ser escuchado, si no aplaudido.

Idiotas útiles



Lo más desalentador es la forma en que los que dicen oponerse a lo que consideran la supuesta terrible influencia de Trump en la cultura y el discurso políticos estadounidenses se encuentran entre los más ruidosos a la hora de proclamar que hay que conceder a Piker un lugar destacado en la coalición demócrata. No son sólo liberales como Ezra Klein, de The New York Times, los que hacen esta afirmación (el titular inicial de su artículo era "Hasan Piker no es el enemigo", que posteriormente se cambió por el menos incendiario "Esta es la razón por la que no hay un Joe Rogan liberal").

The Bulwark fue fundado por el antiguo conservador y defensor pro-Israel William Kristol como un bastión de opinión de "Never Trump" en el que se preservaría el "verdadero conservadurismo". Pero ha estado haciendo la misma afirmación indefendible sobre la necesidad de incluir a Piker en la tienda demócrata, así como oponiéndose a los esfuerzos de Cowan para mantenerlo fuera de ella. Los escritores Laren Eagen y Tim Miller se oponen a que los demócratas traten a Piker como alguien fuera de lugar. Miller fue explícito al decir que las despreciables opiniones de Piker sobre Israel y los judíos representan ahora la opinión demócrata normativa y no deberían considerarse descalificadoras, mientras que Eagen insiste en que hacer del antisemitismo del podcaster una "prueba de fuego" es un error.

Para frenar a Piker se dejó en manos de Mona Charen, otrora estrella de la opinión pública conservadora, que, al igual que Kristol, fue una defensora de los esfuerzos para detener a Irán, pero que en la actualidad considera que el presidente más proisraelí de la historia es una amenaza mucho mayor. Charen está de acuerdo con sus nuevos amigos de la izquierda en que la guerra de Trump contra el régimen islamista es terrible; también ha abandonado prácticamente todas las demás posiciones que una vez defendió porque detesta al presidente. Aun así, le preocupa que si los demócratas ganan votos complaciendo a los antisemitas, no valdrá la pena.

En eso tiene razón. Pero el hecho de que ésta sea una opinión minoritaria incluso en The Bulwark es revelador.

Deja claro que han sido ella y Kristol quienes han vendido sus almas políticas, y no los conservadores que entienden que, cualesquiera que sean sus reparos sobre Trump, ha hecho más por defender los intereses nacionales estadounidenses, así como a Israel y a los judíos, de lo que jamás hicieron los republicanos más educados.

Con respecto a las fuerzas que buscan destruir a Israel, Kristol y Charen son ahora ejemplos de las mismas figuras moralmente comprometidas que ella describió una vez como "idiotas útiles". Ese era el título de su excelente libro de 2003 en el que denunciaba a los liberales políticos que se dejaban explotar por las mismas fuerzas marxistas e islamistas con las que ahora están vinculados sus nuevos aliados. Esa obra se erige ahora como un irónico monumento conmemorativo de lo lejos que han caído ella y sus compañeros víctimas del síndrome de enajenación de Trump.

Más peligroso que Tucker



La cuestión es que en el momento en que Trump estaba echando a Carlson de la carpa del Partido Republicano, la mayoría de los liberales y demócratas están dejando claro que Piker tiene un lugar en la suya. Su odio y extremismo están claramente muy dentro de la Ventana de Overton del discurso aceptable en la izquierda.

No hay que negar que Carlson y otros podcasters antisemitas siguen representando un peligro para el Partido Republicano y el conservadurismo. La negativa del vicepresidente JD Vance, que sigue siendo considerado el favorito para suceder a Trump, a desautorizar a Carlson -y su antisemitismo y sus ataques a Israel- sigue siendo un peligroso presagio de lo que puede ocurrir una vez que el presidente abandone la escena.

Pero cada vez es más evidente que Piker es un problema aún mayor para los demócratas de lo que Carlson, Owens y el resto del equipo de podcasters de extrema derecha son para los republicanos. Está lejos de estar aislado o fuera de contacto con lo que cree la mayoría de los demócratas, al menos en lo que se refiere a Israel. Ese no es el caso de Carlson con respecto a la opinión de la derecha o dentro del movimiento MAGA que todavía apoya a Trump, así como al Estado judío. Como demuestra el coro de elogios que Piker está recibiendo de los medios liberales, su extremismo es ahora normativo entre los liberales.

En última instancia, eso puede volverse en contra de los demócratas. Pero son peores noticias para quienes entienden que la generalización del odio izquierdista es mala para Estados Unidos y peligrosa para los judíos.

JNS.