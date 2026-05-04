DC instalará estaciones de recarga de vehículos eléctricos en los postes de la luz de la ciudad

Una foto muestra un coche eléctrico conectado a una estación de carga Tesla (Archivos) AFP

Publicado por Kevin Killough - JNS (Jewish News Syndicate) 4 de mayo, 2026

El Distrito de Columbia ha firmado un contrato de 609.500 dólares para que un contratista coloque cargadores de vehículos eléctricos en postes de servicios públicos municipales, incluidas farolas.

El contratista, Voltpost, colocará los cargadores en postes cercanos a lugares propiedad de la ciudad, según The EV Report. Los cargadores de nivel 2 pueden añadir de 20 a 30 millas de autonomía por hora a un vehículo eléctrico.

Aproximadamente el 20% de todos los vehículos nuevos matriculados en DC fueron VE, lo que sitúa a la capital de la nación con uno de los índices más altos del país.

El contrato de Voltpost forma parte de un proyecto mayor de 9,6 millones de dólares, que también colocará cargadores rápidos cerca de los corredores interestatales. La empresa cuenta con cargadores municipales de poste similares en lugares como Connecticut, Illinois, Michigan y Nueva York.

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