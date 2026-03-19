El ataque del Departamento de Justicia a los estados rojos agrava las diferencias entre los republicanos sobre la píldora abortiva en vísperas de las elecciones legislativas

La "administración Trump-Vance" amenaza la vida de las mujeres y permite su maltrato doméstico, según un importante actor del gasto electoral.

No es un grupo por el derecho al aborto.

Susan B. Anthony Pro-Life America, que planea gastar 80 millones de dólares en las elecciones de mitad de mandato en proteger una mayoría legislativa provida, acusó a su putativo aliado en la Casa Blanca de "ponerse del lado de la industria del aborto mientras ésta incumple leyes, mata bebés y daña a mujeres y niñas" al tratar de hundir las demandas de los estados rojos contra las políticas de su predecesor.

El Departamento de Justiciat presentó este mes mociones para pausar o incluso desestimar litigios separados de Missouri, Idaho y Kansas, y Florida y Texas, para poner fin a la relajación de las condiciones de prescripción de la administración Biden para la mifepristona, que se toma con misoprostol paraasfixiar y matar de hambre a un feto y expulsarlo del útero.

La administración anterior eliminó permanentemente el requisito de prescripción en persona, una medida COVID-19 temporal, tras la eliminación por el Tribunal Supremo de los derechos federales de aborto en Dobbs, eludiendo la regulación estatal. La administración Obama amplió previamente la ventana de gestación de la mifepristona a 10 semanas y permitió que los no médicos la prescribieran.

El DOJ del presidente Trump no ha cedido en su argumento, esgrimido por primera vez para detener o cerrar el desafío de Luisiana a la disponibilidad de mifepristona por correo, de que los estados no tienen capacidad legal para demandar a los federales y su litigio amenaza la propia revisión de la administración del perfil de seguridad de la mifepristona, que el Departamento de Justicia admitió que podría no estar terminada para mediados de legislatura.

Mientras que las restricciones reimpuestas a las píldoras abortivas podrían energizar la participación demócrata en las elecciones de mitad de período, al igual que Dobbs energizó a los votantes para proteger el aborto en estados con legislaturas controladas por el GOP, SBA Pro-Life America advirtió que el GOP se enfrenta a una paliza electoral si la administración Trump no restringe las píldoras abortivas.

Citó una encuesta nacional de 1.000 votantes de las primarias del GOP realizada por Cygnal el mes pasado que encontró que el 71% se opone a la falta de "consulta en persona" de la mifepristona y el 75% quiere que los republicanos del Congreso "supervisen agresivamente" el Departamento de Salud y Servicios Humanos sobre el aborto.

Aproximadamente un tercio de cada uno "estaría menos entusiasmado por votar" si los líderes del GOP "abandonan las políticas provida" y menos dispuesto a ofrecerse como voluntario para las campañas. Sólo uno de cada cinco sabe que los abortos han aumentado desde Dobbs, y cuando se les informa, el 73% "encuentra esto preocupante".

El senador republicano por Missouri Josh Hawley, un vocal crítico del comisario de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Marty Makary, por las decisiones sobre la mifepristona, incluyendo autorizar una forma genérica, la semana pasada introduced legislation with Tennessee GOP Rep. Diana Harshbarger to prohibir la mifepristona para la "interrupción del embarazo" y autorizar las demandas de las víctimas contra sus fabricantes.

Las anteriores FDA han "desmantelado de forma constante las salvaguardas de seguridad críticas" en torno a la mifepristona, incluso poniendo fin al seguimiento gubernamental de "las complicaciones más graves" del fármaco, dijo Harshbarger, farmacéutico. "Las pruebas sugieren ahora que los riesgos en el mundo real para las mujeres son mucho mayores de lo que el gobierno federal ha reconocido".

SBA Pro-Life America señaló el último procesamiento de un hombre por presuntamente administrar mifepristona a la madre de su hijo nonato sin decírselo -un resultado posible gracias a la prescripción por correo- después de que ella rechazara repetidamente sus presiones para abortar. La niña, Presley Mae, nació muerta.

El líder provida se burló del Secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. por mostrar mayor preocupación por el azúcar del café Dunkin que por la prescripción online de píldoras que acaban con la vida humana y "llevan a miles de mujeres a urgencias", aparentemente refiriéndose a investigación sobre las complicaciones de la mifepristona publicada la pasada primavera.

El Centro de Ética y Políticas Públicas, uno de los grupos que analizó esa base de datos de prescripciones de mifepristona, publicó la semana pasada una "hoja informativa" en la que se estimaba que los acontecimientos adversos tras la administración de píldoras por correo eran 13,5 puntos porcentuales superiores a los de la dispensación en persona, que la FDA exigió antes de autorizar la venta por correo como medida de emergencia COVID-19.

"Mueren más estadounidenses por medicamentos abortivos que por fentanilo, cocaína y heroína juntos. ¿No hemos visto suficiente 'carnicería americana'?". Dijo SBA Pro-Life America, refiriéndose al polarizante primer discurso de inauguración del presidente Trump. Hizo hincapié en que la primera administración Trump prohibió la mifepristona por correo, pero ahora se negaba a restablecer su propia política.

Se apoderó de la admisión del DOJ en un informe complementario del 3 de marzo en el desafío de Luisiana que Kennedy tiene autoridad estatutaria para "inmediatamente" suspender la mifepristona si encuentra "un peligro inminente para la salud pública."

U.S. District El juez David Joseph había pedido una sesión informativa sobre la "autoridad de la FDA para emitir órdenes provisionales... si se enfrenta a información preocupante durante su proceso de revisión."

SBA Pro-Life America escribió en X:"Mujeres han sido envenenadas por parejas abusivas. Presionadas y coaccionadas por novios o familiares para que tomen estos medicamentos".

"Otras han sufrido complicaciones graves y potencialmente mortales tras tomarlos solas en casa. Algunas incluso han muerto", decía también. "Cuando cualquiera puede pedir en línea medicamentos que ponen en peligro la vida sin salvaguardias, una crisis es inevitable."

La administración Trump dice que no está 'interponiéndose en el camino'



Las mociones del Departamento de Justicia para suspender o desestimar las demandas de los dos grupos de estados, presentadas el 6 de marzo y el 13 de marzo, presentan los mismos argumentos con dos excepciones debido a las diferentes reclamaciones de cada grupo.

Missouri, Idaho y Kansas, que inicialmente se unieron a una demanda de médicos de urgencias provida que argumentaron sin éxito que tenían capacidad legal, argumentaron que tienen capacidad para demandar por "la pérdida de vida fetal y nacimientos potenciales", una teoría que el SCOTUS prohíbe, dijo el DOJ. También están desafiando los cambios regulatorios desde 2016, que están "prescritos".

Florida y Texas no están argumentando la legitimación basada en la pérdida de la vida fetal, y sus desafíos a las reglas de mifepristona de la FDA de 2000, 2016 y 2019 también han prescrito, dijo el DOJ.

Los dos grupos de estados "amenazan con cortocircuitar la revisión ordenada de la agencia y el estudio de los riesgos de seguridad de la mifepristona" a través de la revisión de la Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos anunciada por Kennedy y Makary el otoño pasado, dijo el DOJ en ambas presentaciones.

La agencia federal advirtió de que la concesión a los estados de la exención probablemente provocaría "mandamientos judiciales contradictorios" por parte de otros tribunales que atienden recursos de grupos que defienden el derecho al aborto. Aunque ninguno de los dos grupos ha solicitado "apropiadamente" una medida cautelar, "la medida definitiva que solicitan amenaza con desencadenar un tira y afloja judicial", dijo el Departamento de Justicia.

Florida y Texas "esperaron 25 años para impugnar la aprobación de la mifepristona", casi 10 para los cambios de la administración Obama, siete para "el primer equivalente genérico" bajo la administración Trump, y casi tres para el cambio de pedido por correo, por lo que "no pueden alegar seriamente prejuicioe por el tiempo adicional necesario" para la revisión de la FDA.

El DOJ dijo lo mismo sobre Missouri, Idaho y Kansas esperando "casi un año" para desafiar la autorización permanente de venta por correo.

Los federales insistieron en que los estados "siguen siendo libres de hacer y hacer cumplir sus políticas provida" y que la administración Trump no está "interponiéndose en el camino", ignorando su argumento central de que la prescripción por correo neutraliza su capacidad para hacer cumplir sus leyes.

El movimiento del DOJ está exacerbando la brecha entre los partidarios pro-vida del presidente Trump y los críticos dentro del movimiento conservador, estos últimos cuestionaron por qué el primero actuó sorprendido por las mociones contra los litigios de los estados.

El distanciado ex vice de Trump, Mike Pence, elogió el sábado por la mañana a SBA Pro-Life America por hablar en contra del "Trump-Vance DOJ" por ponerse dos veces del lado de los proveedores de aborto en una semana, en las mociones separadas contra los dos grupos de estados.

JD Vance ha recibido apoyos de alto nivel para suceder a Trump, incluidos los de su presunto rival, el secretario de Estado Marco Rubio; el ex gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin; y el ex presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., JD Vance. Glenn Youngkin; y Erika Kirk, la viuda del fallecido activista conservadorCharlie Kirk.

"Trump-Vance ha sido totalmente coherente en su defensa de la mifepristona por correo desde el día en que Vance fue elegido como compañero de fórmula", el redactor jefe del Washington Examiner, Peter Laffin escribió en X, en referencia a entrevista 2024 de Vance apoyando la postura de Trump. La FDA de Trump tambiénaprobó una forma genérica de mifepristona tras prometer una revisión de seguridad.

"El Partido Republicano debilitó las tablas provida de su plataforma por culpa de Trump.Y el billete obtuvo apoyo provida de todos modos. Ahora aquí estamos," escribió en X la colaboradora de National Review Alexandra DeSanctis Marr.

"Uno de los aspectos más extraños del trumpismo es la forma en que los evangélicos pro-Trump intimidarán a cualquiera que rompa con Trump como un asesino de bebés mientras no hacen nada en absoluto para detener el deslizamiento del GOP para convertirse en un partido pro-aborto", escribió New York Times columnista David French, que votó por la defensora del derecho al aborto Kamala Harris para "salvar al conservadurismo de sí mismo".

"Romper con Trump *es* el movimiento provida", dijo French, uno de los fundadores de The Dispatch, que consiguió SBA Pro-Life America's election ads censored by Facebook two weeks before the 2020 election through a botched fact-check that falsely claimed then-Democratic nominee Joe Biden and his running mate Harris didn't support late-term abortions.

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