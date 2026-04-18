El Departamento del Tesoro sanciona a siete comandantes de milicias respaldadas por Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de abril, 2026

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el viernes sanciones contra siete comandantes de milicias iraquíes respaldadas por Irán acusados de orquestar ataques contra personal e intereses estadounidenses.

Los individuos -vinculados a Kata'ib Hizballah, Asa'ib Ahl Al-Haqq, Harakat Al-Nujaba y Kata'ib Sayyid Al-Shuhada- eran responsables de "planificar, dirigir y ejecutar atentados contra personal, instalaciones e intereses estadounidenses en Irak", según el Tesoro.

El departamento identificó a los altos mandos de las cuatro milicias como Ammar Jasim Kadhim Al Rammahi, Radhwan Yousif Hameed Almohammed, Hasan Dheyab Hamzah Hamzah, Safaa Adnan Jabbar Suwaed, Khalid Jameel Abed Albakhatra, Saeed Kadhim Mukhamis y Husham Hashim Jaythoom.

En virtud de las sanciones, todos los bienes e intereses pertenecientes a las personas designadas dentro de la jurisdicción de Estados Unidos están bloqueados y deben ser comunicados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, que "se dirige contra los terroristas y quienes les apoyan, y se basa en las numerosas acciones del Tesoro dirigidas contra la constelación de milicias terroristas respaldadas por Irán."

"No permitiremos que las milicias terroristas de Irak, respaldadas por Irán, amenacen vidas o intereses estadounidenses", declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. "Quienes permiten la violencia de estas milicias tendrán que rendir cuentas".

Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado estadounidense, afirmó que Estados Unidos está tomando "medidas decisivas" para que los comandantes rindan cuentas y pidió a las autoridades iraquíes "que tomen medidas inmediatas para desmantelar estos grupos e impedir que utilicen territorio iraquí para llevar a cabo actividades terroristas que desestabilicen la región."

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