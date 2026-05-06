Vivek Ramaswamy ganó las primarias republicanas a gobernador de Ohio

Publicado por Joaquín Núñez 5 de mayo, 2026

Vivek Ramaswamy ganó las primarias a gobernador en Ohio. El empresario se impuso cómodamente ante su único rival en las primarias republicanas, Casey Putsch. De esta manera, enfrentará a la demócrata Amy Acton en las elecciones de noviembre.

Inicialmente, Ramaswamy competía contra el fiscal general de Ohio, Dave Yost, quien optó por retirar su candidatura y respaldar al fundador de Roivant Sciences. El empresario hijo de inmigrantes indios, compitió entonces contra Casey Putsch, un youtuber político. Con más del 40% de los votos contabilizados, Ramaswamy obtuvo el 82% de los votos, frente al 17% de Putsch.

"Creo que tenemos una oportunidad histórica para liderar Ohio, no solo para ser el mejor estado del Medio Oeste, porque ya somos los mejores del Medio Oeste. Tenemos una oportunidad histórica para llevar a Ohio a ser el mejor estado del país, para criar una familia joven, para dar a nuestros hijos una educación de primera categoría y para ser el estado donde revivamos esa idea tan especial que llamamos el sueño americano", expresó el candidato republicano durante su discurso de victoria.

El autor de 'Woke, Inc.: Inside Corporate America's Social Justice Scam', contaba con el respaldo de Donald Trump, quien volvió a reiterar su apoyo apenas unas horas antes de la votación. "Conozco bien a Vivek, he competido contra él, y es alguien ESPECIAL. ¡Es joven, fuerte e inteligente! Vivek es también una persona estupenda, que ama de verdad a nuestro país", escribió el presidente en Truth Social.

Como compañero de fórmula, Ramaswamy eligió a Rob McColley, un joven pero poderoso legislador estatal que actualmente presidente el Senado de Ohio.

El republicano enfrentará a la demócrata Amy Acton, quien fue directora del Departamento de Salud de Ohio entre 2019 y 2020. Para los votantes del Buckeye State, Acton es la cara visible de las restricciones implementadas durante el Covid-19, lo que podría jugarle en contra en los comicios de noviembre.

Ramaswamy, de 40 años, aspira a reemplazar al actual gobernador Mike DeWine, quien cumplirá el máximo de dos mandatos consecutivos. En total, hay diez gobernadores republicanos que no podrán reelegir en 2026. Entre ellos también se destacan Ron DeSantis de Florida, Brian Kemp de Georgia, Kay Ivey de Alabama y Bill Lee de Tennessee.

Otras primarias en Ohio

El republicano que reemplazó a JD Vance en el Senado luego de ascender a la vicepresidencia fue Jon Husted. El exvicegobernador ganó las primarias al Senado sin oposición y se enfrentará al exsenador demócrata, Sherrod Brown. El demócrata derrotó en las primarias a Ron Kincaid.

Otros republicanos que ganaron sus primarias son Robert Sprague, quien se medirá contra la demócrata Allison Russo en la elección para secretario de Estado. En la carrera a fiscal general, el republicano Keith Faber ganó las primarias sin oposición y se enfrentará contra el demócrata John Kulewicz.

Una de las primarias más llamativas a la Cámara de Representantes fue la del noveno distrito. Allí, competía Madison Sheahan, exsubdirectora del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La joven de 28 años renunció a su puesto en enero de este año para ser candidata. Sin embargo, fue derrotada por el exrepresentante estatal Derek Merrin, quien se impuso con el 43% de los votos. Atrás quedaron Josh Williams, con el 25%, y Sheahan con el 23%.