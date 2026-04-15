Trump vuelve a criticar al papa León XIV por sus comentarios sobre Irán

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de abril, 2026

El presidente Donald Trump redobló este martes sus críticas al papa León XIV por la oposición del líder religioso a la "Operación Furia Épica" contra Irán.

"¿Podría alguien decirle al papa León XIV que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que el hecho de que Irán tenga una bomba nuclear es absolutamente inaceptable?", escribió el presidente en un post en su plataforma Truth Social.

"Gracias por vuestra atención a este asunto. América ha vuelto!!!" , añadió Trump.

El pontífice, en un comunicado del 15 de marzo, instó por primera vez a un alto el fuego inmediato con el régimen islámico, pidiendo el "fin del estruendoso sonido de las bombas."

En la semana anterior a la tregua del 7 de abril, el papa León XIV fue más allá, tuiteando: "Este es nuestro Dios: Jesús, Rey de la Paz, que rechaza la guerra, a quien nadie puede usar para justificar la guerra" y afirmando en su mensaje del Domingo de Ramos que "Dios no bendice ningún conflicto."

Trump contraatacó el lunes a las críticas del primer papa nacido en Estados Unidos, escribiendo en Truth Social que León XIV era "débil ante el crimen, y terrible para la política exterior." Y añadió: "No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear".

"Estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear. El papa León XIV no estaría contento con el resultado final", dijo el presidente a los periodistas el lunes.

"Sólo estoy respondiendo al papa León XIV", añadió. "Él lo hizo público".

El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo a León XIV a principios de este mes que Teherán supone una amenaza no sólo para el Estado judío, sino para las comunidades religiosas de toda la región.

Durante la llamada, Herzog subrayó el peligro constante que supone el programa de misiles del régimen islámico y su red de apoderados terroristas en todo Oriente Próximo. También se refirió a los recientes ataques con misiles iraníes contra Jerusalén "que cayeron en la zona de lugares sagrados para cristianos, musulmanes y judíos", según un comunicado.

El jefe de Estado israelí añadió que el propio pueblo iraní "merece un futuro mejor", libre de un régimen "violento y peligroso".

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