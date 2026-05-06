Rueda de prensa de Rubio: más presión sobre Irán, el modelo fallido de Cuba y Diosdado sigue siendo un “narcotraficante”

Publicado por Joaquín Núñez 5 de mayo, 2026

Marco Rubio encabezó una conferencia de prensa en la Casa Blanca. El secretario de Estado subió al podio en reemplazo de Karoline Leavitt, quien se encuentra de licencia por maternidad. Rubio se refirió a la actualidad del conflicto con Irán, a la crisis de Cuba y respondió una pregunta relacionada con un funcionario de Venezuela.

Según informó Politico, Rubio no es el suplente oficial de Leavitt. En cambio, varios nombres fuertes de la Administración Trump se turnarán para responder preguntas de los periodistas, entre ellos el vicepresidente JD Vance, miembros del gabinete y funcionarios de alto perfil.

El secretario de Estado comenzó explicando el recientemente anunciado 'Proyecto Libertad', que tiene como objetivo restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz.

"El objetivo es rescatar a casi 23.000 civiles de 87 países diferentes que se encuentran atrapados en el Golfo Pérsico y a los que el régimen iraní ha abandonado a su suerte. Estos marineros inocentes llevan más de dos meses varados", expresó Rubio.

"No se trata de una operación ofensiva. Es una operación defensiva, y lo que eso significa es muy sencillo: no dispararemos a menos que nos disparen primero. No les estamos atacando, pero si ellos nos atacan a nosotros o atacan a un barco, hay que responder a eso", añadió.

"La 'Operación Furia Épica' ha concluido"

Además, el secretario de Estado aseguró que la 'Operación Furia Épica' había finalizado, argumentando que Estados Unidos cumplió con sus objetivos: "No estamos deseando que se produzca una nueva crisis. Preferimos el camino de la paz. Lo que el presidente preferiría es un acuerdo, que, hasta ahora, no es la vía que ha elegido Irán".

A su vez, precisó la continuidad de la 'Operación Furia Económica', la cual "sigue ejerciendo la máxima presión sobre el régimen iraní y lo que queda de su ya frágil economía". Según el Departamento del Tesoro, esta iniciativa busca desmantelar las fuentes de ingresos de Irán, entre ellas el contrabando de petróleo, las redes bancarias no declaradas y la adquisición de armamento.

"Cada día que el conflicto continúe, nuestra influencia sobre Irán seguirá aumentando, y su posición seguirá debilitándose", añadió.

El secretario de Estado también fundamentó las razones por las que Irán no debe tener un arma nuclear, remarcando la capacidad de disuasión que esto le otorgaría al régimen: "Si Irán tuviera un arma nuclear y decidiera cerrar el estrecho (de Ormuz), no podríamos hacer nada al respecto. Un Irán con armas nucleares podría hacer lo que le diera la gana con el estrecho, y nadie podría hacer nada al respecto".

Rubio sobre Cuba: "Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente"

Consultado sobre la situación de Cuba, el secretario de Estado negó la existencia de un "bloqueo petrolero" contra isla. Aclaró que, antes, Cuba "solía recibir petróleo gratuito de Venezuela". El funcionario explicó que el régimen cubano vendía el 60% de ese petróleo gratis por dinero en efectivo, agregando que, con la situación energética actual, Venezuela decidió no regalar más petróleo.

"Así que el problema en Cuba es aún peor. Su modelo económico no funciona. No funciona. Y los que están al mando no pueden arreglarlo. Y la razón por la que no pueden arreglarlo no es solo porque sean comunistas, lo cual ya es bastante malo, sino porque son comunistas incompetentes. Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente", añadió Rubio.

Momentos después fue consultado sobre la situación de Venezuela, concretamente sobre si el Departamento de Estado seguía considerando a Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, como un "narcoterrorista" y un "narcotraficante". Rubio respondió que la política no ha cambiado y que los término siguen siendo los mismos.