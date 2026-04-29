Dos judíos heridos en un apuñalamiento en Londres

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de abril, 2026

Dos judíos británicos fueron apuñalados en el barrio londinense de Golders Green el miércoles, según la organización de respuesta a emergencias Shomrim.

Voluntarios de seguridad judíos detuvieron al presunto agresor, que luego fue sometido y arrestado por la policía, dijo el grupo.

Shomrim, una organización de voluntarios predominantemente haredí, no especificó la gravedad de las heridas de las víctimas, pero dijo que estaban siendo atendidas por personal médico de Hatzola, un grupo comunitario ultraortodoxo especializado en respuesta médica rápida de emergencia.

"Un varón fue visto corriendo por Golders Green Road armado con un cuchillo e intentando apuñalar a miembros judíos del público", escribió Shomrim en X.

El personal de la organización "respondió inmediatamente y detuvo al sospechoso. La policía acudió" y utilizó una pistola eléctrica con él, según el post.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el incidente de "profundamente preocupante" en la Cámara de los Comunes, la cámara baja del Parlamento británico, donde un legislador le preguntó al respecto durante una sesión de preguntas y respuestas. El país debe ser "absolutamente claro en nuestra determinación de hacer frente a cualquiera de estos delitos, como los que hemos visto demasiados recientemente", añadió.

Tras el incidente, Matan Bar-Noy, jefe de la delegación de la Organización Sionista Mundial en el Reino Unido, se filmó quitándose la kipá y un broche con las banderas israelí y británica.

"Me estoy quitando la kipá ahora en la calle, y también el pin, porque la instrucción es mantener todos los símbolos judíos de perfil bajo en este momento", dijo. Bar-Noy no dijo de quién era la instrucción que estaba siguiendo. "Es triste que estemos en Gran Bretaña -un país libre y democrático que salvó a los judíos de los nazis y a todo el mundo libre- y ahora no se pueda pasear por aquí con seguridad siendo judío. Muy triste", añadió Bar-Noy.

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