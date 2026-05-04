Los crímenes de odio y el antisemitismo disminuyeron en la ciudad de Nueva York en abril, según la policía

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 4 de mayo, 2026

Los delitos de odio en general, y el antisemitismo en particular, se redujeron en abril en comparación con años anteriores, a pesar de que el odio a los judíos aumentó en la primera parte del año, según declaró Jessica Tisch, comisionada del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, a los asistentes al almuerzo legislativo anual del Consejo de la Comunidad Judía de Crown Heights, celebrado el domingo en la Congregación Anshei Lubavitch en Brooklyn.

"Desde el 7 de octubre de 2023, la policía de Nueva York ha lidiado con miles de protestas, muchas de ellas dirigidas a nuestra comunidad judía", dijo Tisch. "Han sido el blanco de algunas de las retóricas más viles y detestables que he escuchado. En virtud de la Primera Enmienda, no podemos y no vigilamos el discurso, por ofensivo que sea, pero nunca toleraremos las amenazas, el acoso o la violencia."

Los judíos, que representan alrededor del 10% de los residentes de la ciudad, se enfrentan a más de la mitad de todos los delitos de odio, según Tisch.

"Entendemos lo que eso significa para las familias, para las casas de culto y para comunidades como ésta", dijo. "Es por eso que la policía de Nueva York es implacable en la investigación de cada denuncia y en la confrontación del odio en cualquiera de sus formas, liderada por nuestro grupo de trabajo de crímenes de odio, la principal unidad de su tipo en la nación."

"Después de un aumento para comenzar 2026, ahora estamos bajando este año, hasta ahora, tanto en antisemitas como en crímenes de odio en general en lo que va del año", dijo. "Estos delitos desgarran el tejido de la sociedad tanto por los actos en sí como por el odio subyacente que busca dividirnos".

Según datos de CompStat del NYPD del 1 al 26 de abril, la ciudad registró 39 delitos de odio, y 183 delitos de odio en la ciudad desde el 1 de enero, un 7,1% menos que los 197 del mismo periodo en 2025. No estaba claro si los datos de 2026 incluían delitos de odio denunciados pero no confirmados, ya que la policía de Nueva York ha cambiado dos veces la forma en que informa de los delitos de odio este año, después de que la ciudad registrara un aumento del 182% en el odio a los judíos en el primer mes del mandato como alcalde de Zohran Mamdani.

La policía de Nueva York informó 76 delitos de odio en la ciudad en abril de 2025, un 31% más que el año anterior (58). De los 76 delitos de odio, 41 (54%) iban dirigidos contra judíos, lo que supone un aumento del 41% respecto al año anterior, cuando se produjeron 29 delitos de odio contra judíos.

El panel de delitos de odio de la policía de Nueva York aún no se ha actualizado con los datos de abril.

Tisch dijo a los asistentes que el impacto del 7 de octubre se ha visto "magnificado por el aumento de las tensiones en medio de la guerra en Irán". La amenaza del terrorismo internacional y doméstico, incluidas las amenazas dirigidas a las comunidades judías de todo el mundo, nos ha puesto a todos en un estado de alerta permanente y reforzada."

"De hecho, no he visto un entorno de amenazas como éste en mis más de 18 años en el gobierno, que empecé en el trabajo de lucha contra el terrorismo", dijo. "La retórica ha pasado de la indignación a la incitación. Los eslóganes se están convirtiendo en llamamientos directos a la violencia, y cuando la gente ya está al límite, sólo necesita una chispa".

"Es nuestro trabajo apagar estas chispas antes de que prendan", añadió.

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