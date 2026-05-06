Trump frena la misión para escoltar barcos en el Estrecho de Ormuz para dar espacio a un acuerdo con Irán

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de mayo, 2026

Tras pedirle a Irán que actuara con "inteligencia" para cerrar un acuerdo de paz, el presidente Donald Trump dio un paso adicional hacia esa dirección. A través de la red social Truth, Trump anunció la pausa temporal del Proyecto Libertad —la misión para escoltar barcos comerciales a través del Estrecho de Ormuz— con el objetivo de abrir espacio para que las negociaciones con el régimen de Teherán puedan avanzar hacia un acuerdo definitivo.

"A petición de Pakistán y otros países, el tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra el país de Irán y, adicionalmente, el hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que, mientras el bloqueo permanecerá en plena vigencia, el Proyecto Libertad (el movimiento de barcos a través del Estrecho de Ormuz) será pausado por un corto período de tiempo para ver si el acuerdo puede ser finalizado y firmado”, escribió Trump.

Horas antes del anuncio, Trump había hablado desde el Despacho Oval con un tono inusualmente conciliador hacia Irán. "Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente. De verdad que no", dijo el presidente. "No quiero hacer eso, es demasiado duro”.

En la misma rueda de prensa, Trump también criticó la ambigüedad de las señales de los emisarios iraníes: "Lo que no me gusta de Irán es que me hablan con un gran respeto y luego salen en televisión y dicen: 'No hablamos con el presidente'”. Pero añadió que Teherán tiene incentivos reales para cerrar un trato. "¿Quién no lo querría cuando tu ejército está totalmente destruido?".

Antes de su pausa, el Proyecto Libertad había tenido un alcance modesto desde su lanzamiento. Según el New York Times, las fuerzas estadounidenses habían logrado asegurar el paso de solo unos pocos barcos a través del estrecho, mientras se registraban ataques repetidos en la región con lanchas pequeñas y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a Irán.