Trump no es tan imprevisible cuando se trata de Israel

16 de abril, 2026

Yo advertí allá por el 26 de marzo que el presidente estadounidense Donald Trump probablemente pondría fin a la guerra en unos términos que dejaban intactas las principales capacidades de Irán, declararía la victoria y volvería a dejar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como Charlie Brown viendo a Lucy apartar el balón de fútbol. Eso es precisamente lo que ha ocurrido.

Ambos líderes están ahora inmersos en el ritual consagrado de pintar los labios a un cerdo, empaquetando cuatro semanas de Sturm und Drang ("Tormenta y Estrés") como un logro histórico mientras esperan que sus públicos no miren demasiado de cerca lo que realmente se ha conseguido.

Nos abruman las estadísticas de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Pentágono.

Las FDI informan de la destrucción de 2.700 objetivos de infraestructura y de la muerte de 1.400 terroristas de Hezbolá en el último enfrentamiento. A primera vista, estas cifras son impresionantes. Sin embargo, si se analizan críticamente, suscitan una pregunta inquietante: Si Hezbolá estaba tan gravemente mermada como afirmaba Netanyahu, ¿por qué seguía habiendo tantos objetivos y combatientes disponibles?

Los datos sin contexto no son pruebas. Es propaganda.

Lo mismo se aplica a Irán. Sí, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo más de 10.000 ataques cada uno, una cifra asombrosa que revela poco sobre las capacidades de Irán. Pero lo que queda es lo que importa.

Las evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses indican que Irán conserva miles de misiles balísticos, una importante capacidad de lanzamiento subterráneo y aproximadamente la mitad de su arsenal de aviones no tripulados. Su maltrecha armada sigue amenazando la navegación del Golfo con lanchas rápidas de ataque. El Estrecho de Ormuz está cerrado de hecho, e Irán cobra peaje a los pocos buques que pueden atravesarlo. Sus reservas de uranio enriquecido -suficiente para múltiples armas nucleares- siguen estando al alcance del régimen. Sus redes indirectas en Líbano, Irak y Yemen están magulladas pero no rotas, aún dispuestas a sangrar por Teherán.

Y el propio régimen -comprometido con la destrucción de Israel, implacablemente hostil a Estados Unidos e ideológicamente comprometido con el dominio islámico radical- sigue en el poder, reconstruyéndose ya con la ayuda de Rusia y China. Puede que no sea una derrota, pero tampoco una victoria. Como mucho, es una pausa.

La buena noticia es que el vicepresidente estadounidense JD Vance no dejó que Irán repitiera las conversaciones nucleares de Obama -largas negociaciones que produjeron un acuerdo que Teherán violó casi inmediatamente-. El ex presidente Joe Biden también pasó dos años en un compromiso igualmente inútil. Al menos esta administración ha reconocido que Irán negocia de mala fe y utiliza la diplomacia.

Trump insistió en que Irán reabriera el estrecho de Ormuz como condición previa para las negociaciones, pero Teherán no le hizo caso porque sus dirigentes creen que soportó la confrontación y que la presión económica que impuso a Occidente erosionó la determinación occidental. En lugar de capitular como esperaba Trump, Irán negoció desde una posición de fuerza percibida exigiendo reparaciones, la retirada militar estadounidense de Oriente Próximo y el control exclusivo del Estrecho.

Ahora, Trump amenaza con bloquear los puertos iraníes a lo largo del Estrecho, con el objetivo de exprimir la economía de Irán. El tiempo dirá si se trata de una estrategia real o sólo de bravatas.

En su favor, Trump no permitió que Irán vinculara la lucha de Israel con Hezbolá a las negociaciones, aunque sí presionó a Netanyahu para que fuera "un poco más discreto" en el trato con el grupo terrorista. Los cobardes franceses, que no han hecho nada para enfrentarse a Irán o Hezbolá, como era de esperar, se pusieron del lado de Irán.

El apaciguamiento europeo de Teherán ha provocado consecuencias que ahora lamentan. El choque económico golpea a Europa más duramente que a Estados Unidos, pero en lugar de enfrentarse a su propia timidez estratégica, los líderes europeos instaron a Washington a retirarse. Esto puede suponer un alivio a corto plazo, pero no aborda la amenaza más profunda: la exportación sostenida de ideología islamista radical por parte de Irán, que pone en peligro a Europa más que a Estados Unidos.

Durante casi 50 años, la República Islámica llevó a cabo una guerra sostenida y unilateral contra Estados Unidos y sus aliados: secuestro de rehenes, bombardeo de embajadas y cuarteles, conspiración de asesinatos, patrocinio del terrorismo, armamento de apoderados para matar a soldados estadounidenses y construcción del arsenal de misiles que ahora apunta a todas las capitales de Oriente Próximo. Washington absorbió golpe tras golpe, tratando cada ultraje como un incidente aislado en lugar de un capítulo de una larga campaña.

Trump optó finalmente por responder. Pero lo hizo con una mano atada a la espalda, amenazando con una fuerza abrumadora pero sin llegar a la acción decisiva que podría haber cambiado la ecuación. El resultado es que Irán se ha debilitado, pero el régimen, su ideología y su programa de armas nucleares sobreviven.

Ahora que la duplicidad de Irán ha quedado al descubierto una vez más, Trump debe resistirse a la tentación de entablar negociaciones prematuras. Ningún acuerdo alcanzado antes de que se logren los objetivos originales será visto como otra cosa que un salvavidas para un régimen que sobrevivió. Los líderes de Irán declararán la victoria simplemente por seguir en el poder, y esa percepción mantendrá a su población oprimida y a sus vecinos en peligro.

Hay que poner fin a la indecisión de atacar infraestructuras que sirven tanto para fines militares como civiles. La guerra no ofrece blancos limpios, y un enemigo que incrusta deliberadamente su maquinaria bélica dentro de sistemas civiles ha convertido a su propia población en un escudo. Esa es una carga moral que debe soportar el régimen iraní, no las fuerzas que intentan desmantelarlo.

Si el pueblo iraní decide levantarse, no se le debe dejar solo frente a sus opresores. Estados Unidos tiene un modelo para esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no abandonó al pueblo alemán porque intentara destruir el régimen nazi. Ayudó a reconstruir una nación una vez desaparecido el régimen que la había secuestrado. El mismo marco se aplica aquí. El pueblo iraní no es el enemigo. Su gobierno lo es.

Pero ese apoyo debe esperar hasta que caiga el régimen. Los nazis fueron derrotados; sólo la rendición incondicional trajo una paz duradera. Los anuncios de éxito, los altos el fuego prematuros y los acuerdos para salvar la cara de Teherán no hacen más que pausar el conflicto. La misión debe concluir. La resolución es lo que importa ahora.

© JNS