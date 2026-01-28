Trump advierte a los mulás de que se les acaba el tiempo: "Una armada masiva se dirige a Irán"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 28 de enero, 2026

El presidente Donald Trump advirtió este miércoles a Irán en un post de Truth Social de que "una armada masiva" se dirige hacia la región y le aconsejó negociar un acuerdo sobre su programa nuclear, ya que "el tiempo se agota".

"Una armada masiva se dirige a Irán. Se está moviendo rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito. Encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, es una flota mayor que la enviada a Venezuela. Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con velocidad y violencia, si es necesario", publicó Trump.

"Esperemos que Irán rápidamente se siente a la mesa y negocie un acuerdo justo y equitativo -NO A LAS ARMAS NUCLEARES-, uno que sea bueno para todas las partes. El tiempo se agota, es realmente esencial", añadió.

Trump advirtió además a Irán de que si no llegaba a un acuerdo, el próximo ataque sería mucho peor que la anterior Operación Martillo de Medianoche, en la que Estados Unidos lanzó 12 bombas GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), también conocidas como rompebúnkeres, sobre la instalación nuclear de Fordow, el 22 de junio de 2025. Un submarino también disparó 30 misiles Tomahawk contra las instalaciones nucleares de Natanz e Isfahan.

La misión de Irán ante las Naciones Unidas, respondiendo en su cuenta oficial X, advirtió de que las guerras de Estados Unidos en Afganistán e Irán "gastaron más de 7 billones (trillions) de dólares y perdieron más de 7.000 vidas estadounidenses". Afirmó que estaba dispuesta a dialogar "sobre la base del respeto y los intereses mutuos", pero que se defendería "como nunca antes" si era atacada.

Complicando los esfuerzos de Washington, Arabia Saudí dijo el martes que no permitirá que las fuerzas estadounidenses utilicen su espacio aéreo o territorio para lanzar un ataque contra Irán, haciéndose eco de una postura similar de Emiratos Árabes Unidos el lunes.

El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman transmitió su postura en una llamada directa al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, informó The Wall Street Journal.

El lunes, el Mando Central del Ejército estadounidense dijo que el USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque entraron en la región de Oriente Medio, que está bajo su responsabilidad, "para promover la seguridad y la estabilidad regional".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lanzó su propia advertencia el martes, diciendo: "Si Irán comete el grave error de atacar Israel, responderemos con una fuerza que Irán aún no ha visto."

El sábado, el general Mohammad Pakpour, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, declaró que Irán y el CGRI "están más preparados que nunca, con el dedo en el gatillo, para ejecutar las órdenes y directrices del Comandante en Jefe", informó CBS News, citando a Nournews, un medio cercano al Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

Varias grandes compañías aéreas han cancelado o reducido sus vuelos a la región debido a la escalada de tensiones. La aerolínea holandesa KLM anunció el miércoles: "Basándonos en la actual situación de seguridad y en la viabilidad operativa, hemos decidido no reanudar nuestros vuelos a Tel Aviv por el momento".

Las aerolíneas israelíes El Al, Arkia e Israir anunciaron el domingo que están flexibilizando las normas relativas a las cancelaciones de vuelos y cambios en las reservas durante las próximas dos semanas debido a la preocupación de un nuevo conflicto con Irán.

A principios de este mes, Trump advirtió al régimen islámico de que si comienza a matar manifestantes, será "golpeado muy duro".

El régimen liderado por los ayatolás ha llevado a cabo una brutal represión contra las protestas masivas que se habían extendido por todo el país a partir de finales de diciembre. Las cifras oscilan entre los 10.000 y los 20.000 muertos, y algunas estimaciones llegan hasta los 30.000. Un apagón de Internet impuesto por el régimen ha dificultado la corroboración de las cifras.

