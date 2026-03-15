Venezuela sacude el Clásico Mundial de béisbol al destronar al Japón de Ohtani

Publicado por Virginia Martínez 15 de marzo, 2026

En una noche histórica en Miami, Venezuela derrotó el sábado 8x5 al campeón Japón y avanzó a semifinales del Clásico Mundial de béisbol por primera vez desde la edición de 2009, obteniendo además su primera clasificación olímpica.

Venezuela, que competirá en los Juegos de Los Ángeles 2028, le asestó a la escuadra de Shohei Ohtani su primera eliminación antes de semifinales en las seis ediciones de este torneo.

El lunes, de nuevo en Miami, Venezuela pugnará por un lugar en la final frente a Italia, la gran revelación del certamen, que este sábado eliminó en cuartos a Puerto Rico por 8x6.

La República Dominicana, que también garantizó el billete olímpico, se enfrentará el domingo a Estados Unidos en un duelo de pesos pesados también en la urbe floridana.

Venezuela remontó una desventaja de 5x2 con un jonrón de dos carreras de Maikel García y otro de tres del héroe Wilyer Abreu.

Fiesta en Miami

Venezuela finalizó la fase de grupos por detrás de Dominicana, pero la noche del sábado dio la gran sorpresa del Clásico al tumbar a Japón, ganador de tres títulos en las cinco ediciones anteriores.

Este año también avanzaba invicto hasta toparse con Venezuela en un choque que presentaba a dos abredores estelares de Grandes Ligas, Ranger Suárez y Yoshinobu Yamamoto.

Pocos esperaban que abridores tan ilustres fueran batidos de forma histórica con batazos a carga de dos peloteros MVP (Jugador Más Valioso), Ohtani y Ronald Acuña Jr.

En apenas el segundo lanzamiento del juego, el venezolano Acuña Jr. envió a las graduadas una recta de Yamamoto, también MVP en el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles en la pasada Serie Mundial.

En el cambio de turno, a Ohtani sólo le hicieron falta cuatro picheos de Suárez para igualar el marcador, siendo la primera vez que dos primeros bates iniciaron un juego del Clásico con jonrón.

Los bambinazos de estas dos superestrellas fueron el préambulo de una noche de fuegos artificiales en el LoanDepot Park, que prosiguió con otra anotación de Ezequiel Tovar en la segunda entrada.

En el tercer Japón parecía tomar el control de la noche al apuntarse cuatro carreras, tres de ellas con un jonrón de Shota Morishita.

Pero Venezuela no había dicho la última palabra y se lanzó a una vertiginosa reacción con el jonrón de Maikel García que recortó terreno en la quinta entrada.

En el sexto llegó el memorable triple cuadrangular de Abreu, que puso a Venezuela por delante con las tribunas desbordadas de júbilo.

Mientras los relevistas sudamericanos contenían los bates asiáticos, el lanzador japonés Atsuki Taneichi cometió un grave error al fallar un tiro hacia el jardín central que permitió que Tovar anotara la última carrera en la octava entrada.

Ohtani, la superestrella del béisbol actual y héroe del triunfo de Japón en 2023, tuvo el triste papel de ser el último bateador de su equipo en un fallido intento de buscar una milagrosa remontada.