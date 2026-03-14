Cuba: manifestantes salen a las calles e incendian sede del Partido Comunista en medio de escasez y crisis energética

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de marzo, 2026

Una protesta contra el régimen cubano terminó con el incendio de una sede del Partido Comunista en la ciudad de Morón, en el centro del país, en medio de crecientes manifestaciones por los apagones, la escasez de combustible y el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de manifestantes concentrados frente al edificio del partido mientras arde un fuego en la calle. En las imágenes se escuchan gritos de “¡Libertad!” y se observa a personas lanzando objetos contra la sede provincial del Partido Comunista cubano.

"Cuba está en total colapso. Tras décadas de represión y desastre socialista, la dictadura finalmente se resquebraja bajo su propio peso", dijo la representante cubanoamericana María Elvira Salazar. "En toda la isla, los cubanos se están levantando y exigiendo lo que el régimen les ha negado durante generaciones: LIBERTAD".

Cuba is in total collapse. After decades of repression and socialist disaster, the dictatorship is finally cracking under its own weight.



Across the island, Cubans are standing up and demanding what the regime has denied them for generations: FREEDOM



America stands with the… pic.twitter.com/EGstGt1UE6 — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) March 14, 2026

Los disturbios se producen en un momento especialmente crítico para Cuba, donde la crisis energética ha dejado a millones de personas sometidas a apagones prolongados, falta de transporte y escasez de productos básicos.

Dos residentes de Morón que hablaron por teléfono con la agencia AFP bajo condición de anonimato aseguraron que la movilización fue masiva y reflejó el nivel de desesperación que se vive en la localidad.

“Había muchísima gente, la gente ya no puede más”, dijo uno de los vecinos citado por AFP. Según su testimonio, en el municipio —de unos 70.000 habitantes— la electricidad apenas llega una hora y media al día entre apagones.

El mismo residente afirmó que la crisis también ha paralizado la actividad económica local. “Todos los hoteles están cerrados”, dijo, señalando que el turismo —principal fuente de empleo en la zona— se ha desplomado por la falta de combustible y la caída de visitantes.

Potenciales disparos contra manifestantes

Tras las protestas, las autoridades cubanas minimizaron los hechos y negaron que las fuerzas de seguridad hayan abierto fuego contra los manifestantes para reprimir, luego de que un vídeo con sonidos de detonaciones recorriera las redes sociales.

Sin embargo, organizaciones independientes de derechos humanos advirtieron que la versión oficial podría no reflejar lo ocurrido.

Las oenegés Justicia11J y Cubalex, que documentan protestas y detenciones en la isla desde las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, señalaron que una persona resultó herida durante los disturbios y que la lesión podría ser compatible con un disparo, aunque el origen exacto de la herida aún no ha sido confirmado.

“De acuerdo con información revisada por nuestra organización, durante la protesta se escucharon detonaciones en las inmediaciones de inmuebles vinculados a la sede municipal del Partido Comunista”, denunció Justicia11J.

Las autoridades informaron de cinco detenidos tras los disturbios, mientras que medios estatales sostuvieron que un participante se cayó al suelo y resultó herido.

Asimismo, Cubalex denunció este sábado que al menos 20 personas han sido detenidas desde el 6 de marzo por participar en protestas. Algunos de los arrestados fueron liberados posteriormente, pero en muchos casos se desconoce su situación actual.