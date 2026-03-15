EN VIVO | Trump afirma que Estados Unidos no está preparado para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán

Publicado por Williams Perdomo 15 de marzo, 2026

El ejército israelí anunció el inicio de una amplia oleada de ataques contra el oeste de Irán, más de dos semanas después del comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en el oeste de Irán", dijo el ejército en un comunicado.

Entre tanto, el presidente Donald Trump afirmó la noche del viernes que Estados Unidos había "aniquilado por completo" varios objetivos militares en Kharg y advirtió que atacaría las infraestructuras petroleras de la zona si "Irán, o cualquier otro, intentaba interferir con el tránsito libre y seguro de los buques por el Estrecho de Ormuz".

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06:06 am Trump afirma que Estados Unidos no está preparado para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán

11:08 15/03/2026 11:08 15/03/2026 Donald Trump advirtió que no está dispuesto a buscar un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, mientras que Israel, aliado de Estados Unidos, lanzó una nueva ola de ataques el domingo y la Guardia Revolucionaria de Teherán amenazó con perseguir y asesinar al líder israelí.



En una entrevista con NBC News, el presidente estadounidense dijo que creía que Teherán estaba dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones, pero que Washington seguiría luchando por mejores condiciones y que podría bombardear objetivos en la isla de Kharg, centro petrolero de Irán, una vez más, "solo por diversión".

05:39 am Guardias iraníes amenazan al primer ministro israelí 10:39 15/03/2026 11:08 15/03/2026 Según su página web Sepah News, la Guardia Revolucionaria iraní prometió el domingo "perseguir y matar" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.



05:28 am El Pentágono identifica a los soldados fallecidos 10:38 15/03/2026 11:08 15/03/2026 El Pentágono dio a conocer las identidades de seis tripulantes estadounidenses que murieron en el accidente de un avión de reabastecimiento de combustible en el oeste de Irak a principios de esta semana, un suceso que, según las autoridades, no fue causado por "fuego hostil".



El Pentágono informó que los seis miembros fallecidos en el accidente fueron John Klinner, de 33 años; Ariana Savino, de 31; Ashley Pruitt, de 34; Seth Koval, de 38; Curtis Angst, de 30; y Tyler Simmons, de 28.

05:15 am Corea del Sur evacúa a más de 200 personas 10:38 15/03/2026 10:38 15/03/2026 Corea del Sur está evacuando a 204 de sus ciudadanos y a siete nacionales de otras nacionalidades de Oriente Medio utilizando un avión militar, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, calificando la operación de "sin precedentes".



Se espera que los evacuados lleguen a Corea del Sur el domingo por la tarde.

05:10 am Fuertes explosiones escuchadas en Manama, Bahréin 10:37 15/03/2026 10:37 15/03/2026 Según informaron dos periodistas de la AFP, a primera hora del domingo se registraron explosiones en Manama, la capital de Baréin.



Bahréin afirmó haber interceptado 125 misiles y 203 drones desde el inicio de los ataques iraníes, que han causado la muerte de dos personas en el reino y otras 24 en los países vecinos del Golfo.