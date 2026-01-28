Huckabee llama a "quemar la cocina" en Irán

Publicado por Etgar Lefkovits 28 de enero, 2026

El embajador de Estados Unidos en Israel Mike Huckabee dijo el martes que "muchos platos de veneno" proceden de Irán, y que es mejor "quemar la cocina" que simplemente "cambiar el menú", en medio de la posibilidad de un inminente ataque militar estadounidense contra el régimen iraní.

Sus comentarios se producen mientras Estados Unidos aumenta su presencia militar en la región entre amenazas de atacar Irán tras la violenta represión de las protestas antigubernamentales en ese país.

"Muchos platos de veneno -Hamas, la Yihad Islámica, Hezbolá, los Houthis - se están sirviendo todos de la misma cocina, Teherán", dijo Huckabee en conversación con el director general de JNS, Alex Traiman, en la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo en Jerusalén. "Se puede cambiar el menú; mejor quemar la cocina y no dejar que sirvan más esos platos".

Dijo que los cristianos deben comprender que serán el próximo objetivo de los islamistas.

"Vosotros habéis sido el aperitivo; nosotros somos el plato principal", dijo.

Trump como el "pragmático definitivo

Huckabee dijo que ve al presidente de Estados Unidos Donald Trump como el "pragmático definitivo", que "siempre está pensando '¿funcionará?' '¿Mejorará las cosas?'".

"Ha sido el presidente más eficaz de mi vida y el más consecuente en lo que se refiere a política exterior", dijo.

Antisemitismo en la izquierda

El acérrimo ministro baptista pro-Israel convertido en embajador dijo que la raíz del odio a los judíos es espiritual en su núcleo.

"Si no crees que exista un Dios, o que tú eres tu propio Dios, o que el medio ambiente es tu Dios, entonces tu primer objetivo son naturalmente los judíos", dijo Huckabee. "Cuando la gente odia a Dios, naturalmente va a odiar a las personas que, a lo largo de la historia, desde el tiempo en el Monte Moriah aquí mismo en Jerusalén, representaron a aquellos a quienes Dios habló por primera vez de una manera muy personal y real".

"La raíz del odio a los judíos no es política, ni económica, sino espiritual", dijo.

Antisemitismo en la derecha

Huckabee, que no ha rehuido denunciar a los antisemitas de su propio lado del espectro político, como el comentarista conservador Tucker Carlson, dijo que el antisemitismo en la derecha ha "crecido muy rápidamente porque es rentable."

"No tiene sentido que un hombre de unos 50 años, al que conozco desde hace años con una visión del mundo y una base completamente diferentes, de repente haya dado un vuelco", dijo Huckabee sobre Carlson. "¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Es más rentable para él hacer lo que hace ahora que lo que hacía cuando estaba en Fox News? No lo estaría haciendo si no fuera así".

Enfoque único en el antisemitismo

Ningún presidente, ni demócrata ni republicano, se ha centrado en el antisemitismo de la forma en que lo ha hecho Trump, dijo Huckabee, citando tanto a la hija y los nietos judíos de Trump como el apoyo inquebrantable al Estado de Israel desde su primer mandato hasta hoy.

"En el fondo, Trump cree que si bendices a Israel, serás bendecido; si maldices a Israel, serás maldecido", dijo Huckabee.

