El Real Madrid golea al Elche con un tanto de Guler desde 70 metros

Guler metió un auténtico golazo desde la mitad de la cancha.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 14 de marzo, 2026

(AFP) Arda Guler marcó desde unos 70 metros y Fede Valverde culminó una excelente semana con otro golazo en la goleada del Real Madrid por 4-1 al Elche el sábado en Liga.

Los blancos, segundos, recortan a un punto la distancia con el Barcelona al frente de la Liga antes de que los catalanes reciban el domingo al Sevilla.

El Atlético de Madrid, tercero, se impuso por la mínima al Getafe (1-0), que se quedó con diez hombres por la expulsión de Abdel Abqar por tocar a Alexander Sorloth en una zona sensible.

El centrocampista uruguayo Valverde, autor de un sensacional triplete contra el Manchester City en la Liga de Campeones a mediados de semana,metió el balón por la escuadra antes del descanso después de que Antonio Rudiger adelantara a los locales.

Dean Huijsen marcó de cabeza el tercero para el equipo de Álvaro Arbeloa, que visita el martes al Manchester City con el objetivo de alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El gol de la noche, sin embargo, lo marcó el mediapunta turco Guler en los últimos minutos del encuentro, que vio al guardameta del Elche Matías Dituro fuera de juego y remató a gol desde cerca del círculo central.

"Dio en el larguero (desde allí en otro partido) y hoy lo ha sacado, vaya golazo", dijo el delantero madridista Brahim Díaz a Real Madrid TV.

"Todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza... merece la pena comprar una entrada para ver ese gol", añadió Arbeloa.

Arbeloa pudo dar descanso a varios de los jugadores que salieron de inicio tras el descanso, incluidos Vinicius Junior y Valverde, sacando a un montón de jóvenes para mantener las piernas frescas.

El Madrid sigue sin poder contar con varias estrellas lesionadas, entre ellas Jude Bellingham, mientras que el delantero francés Kylian Mbappé podría regresar de un esguince de rodilla la próxima semana.

"Todavía tenemos margen de mejora, el compromiso de los jugadores es excepcional", dijo un feliz Arbeloa a los periodistas tras la convincente victoria.

El Elche, decimoséptimo, encadenó su undécimo partido consecutivo de Liga sin conocer la victoria y podría acabar el fin de semana en puestos de descenso.

El Madrid llegaba pletórico tras derrotar al City y aunque el Elche mostró cierta resistencia al principio, se fue deshaciendo poco a poco.

Después de que Dituro detuviera un lanzamiento de falta de Valverde, el Elche no pudo despejar el rechace con eficacia y el central alemán Rudiger remató a la red en el minuto 39.

Antes del descanso, Valverde marcó su quinto gol en los tres últimos partidos, tras abrirse hueco en la frontal del área y mandar el balón a la escuadra.

El extremo de 18 años de edad, estableció el tercer Madrid con un buen centro que Huijsen cabeceó a casa.

"Yáñez y (Diego) Aguado son dos de los primeros jugadores que entrené cuando tenían 13, 14 años, poder sacarlos en el Bernabéu para mí es un sueño hecho realidad", dijo Arbeloa.

Otro de los suplentes del Madrid, Manuel Ángel, perforó su propia portería al intentar cortar un balón a falta de cinco minutos para el final.

Sin embargo Guler restauró la ventaja del Madrid desde dentro de su propio territorio con un disparo que voló alto sobre Dituro y se hundió en la red.

La expulsión de Abqar

Un disparo lejano de Nahuel Molina ayudó al Atlético a recortar distancias con los dos primeroso, pero el extraño incidente protagonizado por el defensa del Getafe Abqar al principio de la segunda parte fue el tema más comentado.

El marroquí, que insistió en que no pretendía tocar la entrepierna del delantero del Atlético, apareció para pellizcar al noruego, que le tiró al suelo enfadado.

"No era mi intención tocar al jugador en esa zona", dijo a Movistar Abqar, que fue expulsado tras una revisión del VAR.

"Se ve en muy juego, y en el fútbol, estamos tocando, chocando y todo, pero nunca pensé en tocarle en esa zona.... Te lo juro".

Abqar dijo que intentaba tocar el estómago de Sorloth.

El entrenador del Atlético, Diego Simeone, rotó su alineación de cara al viaje del miércoles a la Liga de Campeones ante el Tottenham, pero aun así pudo conseguir su sexta victoria en los últimos siete partidos en todas las competiciones.

Los rojiblancos se situaron dos puntos por encima del Villarreal, que empató el viernes en Alavés.

El magnífico gol del defensa Molina, desde más de 25 metros y por la escuadra a los ocho minutos, fue suficiente para dividir a los equipos, ya que el Atlético sobrevivió a las embestidas en la segunda parte.

Por su parte, el Real Oviedo logró una inusual victoria ante el Valencia (1-0), pero sigue colista, mientras que el Girona goleó al Athletic de Bilbao (3-0).