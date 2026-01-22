Israel estudia retirarse de los Acuerdos de París sobre el clima

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de enero, 2026

Israel está meditando renunciar al Acuerdo de París, incluido su tratado matriz, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).

Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el de Protección del Medio Ambiente israelíes estarían impulsando la medida en medio de la presión diplomática de Washington.

Estados Unidos abandonó los Acuerdos Climáticos de París durante el primer mandato de Donald Trump, pero volvió a unirse cuando Joe Biden asumió el cargo en 2021. Trump ordenó una segunda retirada en su primer día de vuelta al cargo, el 20 de enero de 2025. El 7 de enero de 2026, también inició el proceso de retirada de Estados Unidos de la CMNUCC, que entrará en vigor en enero de 2027.

La ministra de Protección Medioambiental de Israel, Idit Silman, fue citada por el medio financiero en lengua hebrea Calcalist el miércoles explicando la posible retirada de los acuerdos a miembros del Partido Likud en un grupo de chat.

"No concederemos legitimidad a los organismos internacionales que promueven la deslegitimación de Israel", escribió.

"La cooperación internacional es importante, pero no a expensas de la seguridad de Israel o de su legitimación. Israel no echará una mano a los organismos de la ONU que explotan el discurso climático para arremeter contra el Estado de Israel, socavar su legitimidad y convertir los marcos profesionales en plataformas políticas hostiles", afirmó.

"La cooperación medioambiental y climática es importante, pero debe ser limpia y profesional y estar basada en el beneficio mutuo, no en la calumnia, la parcialidad política o la explotación cínica de las instituciones internacionales contra el Estado de Israel", añadió la ministra de Protección Medioambiental.

Además, señaló que dio instrucciones a su personal para que identifique a otras organizaciones internacionales relacionadas con el medio ambiente que actúan políticamente contra el Estado judío, informó Ynet.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí convocó a debates sobre el asunto el martes y el miércoles, según Haaretz.

Una alta fuente gubernamental anónima, según el citado medio, advirtió de que abandonar los acuerdos internacionales tendría implicaciones de gran alcance para la economía y la diplomacia de Israel. "Envía un mensaje a los mercados y al mundo de que no reconocemos la gravedad de la crisis climática", fue citado diciendo.

El Acuerdo de París fue adoptado por 195 países en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático el 12 de diciembre de 2015.

Según la página web de la ONU, el acuerdo busca "limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales".

Si Israel se retirara, sería el primer Estado en seguir los pasos de Estados Unidos.

© JNS