Israel homenajeará al jefe de antisemitismo de Trump, Leo Terrell

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de enero, 2026

El Gobierno israelí honrará al consejero principal del Departamento de Justicia, Leo Terrell, que dirige el Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo del departamento, con su Premio Anual de Honor por la Lucha contra el Antisemitismo, según informaron el martes fuentes oficiales.

Otro premio en memoria del fallecido activista conservador, Charlie Kirk, se entregará a su pastor, Rob McCoy, en reconocimiento al firme apoyo de Kirk a Israel y su oposición al odio a los judíos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, entregarán los premios el 26 de enero en una gala que se celebrará en el Centro Internacional de Convenciones de Jerusalén y que inaugurará la Segunda Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo.

El encuentro de dos días, titulado "Generación de la verdad", tendrá lugar antes del Día Internacional de la Memoria del Holocausto y reunirá a líderes políticos y representantes de más de 20 países. Los debates se centrarán en el antisemitismo violento islamista, progresista y de extrema derecha.

"El liderazgo y la claridad moral del abogado principal Terrell han tenido un impacto tangible y concreto, y le han valido un amplio reconocimiento entre las comunidades judías, los funcionarios electos y las figuras públicas de Estados Unidos y de todo el mundo", afirmó Chikli.

El ministro añadió que los premios anuales honran a personas que "se niegan a permanecer en silencio" ante el aumento mundial del odio a los judíos.

Entre los asistentes confirmados figuran el primer ministro albanés, Edi Rama; el excanciller austriaco, Sebastian Kurz; el ex primer ministro australiano, Scott Morrison; el ministro de Justicia argentino, Mariano Cúneo Libarona; el senador y candidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro; y el legislador brasileño, Eduardo Bolsonaro.

También se espera la presencia de funcionarios de toda Europa, América Latina y Norteamérica. Entre los países participantes figuran Albania, Austria, Bélgica, Brasil, Chipre, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, México, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia, Sudáfrica, Suecia y Ucrania.

