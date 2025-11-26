Víctimas del 7 de Octubre demandan a Binance por financiar a Hamás y otros grupos terroristas

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptodivisas del mundo, se enfrenta a una demanda presentada en un tribunal federal estadounidense en la que se alega que ayudó a sabiendas a Hamás y otros grupos terroristas antes y después de los atentados del 7 de Octubre en el sur de Israel.

Más de 300 demandantes estadounidenses, víctimas directas o familiares de víctimas de atentados terroristas en Israel, afirman que Binance, Changpeng Zhao, su antiguo consejero delegado, y Guangying Chen, descrito en la demanda como el director financiero de facto de la empresa, permitieron a las organizaciones terroristas responsables de los atentados del 7 de Octubre enviar y recibir más de mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas en violación de la ley estadounidense.

"Incluso años antes del 7 de Octubre, Binance sabía que Hamás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina y otras organizaciones terroristas realizaban transacciones regularmente en su plataforma y, sin embargo, ayudó activamente a que la usaran", señala la demanda.

"Binance no sólo proporcionó a sabiendas servicios financieros a Hamás", según la demanda. "Intentó activamente proteger a sus clientes de Hamás y sus fondos del escrutinio de los reguladores estadounidenses o de las fuerzas de seguridad, una práctica que continúa hasta el día de hoy".

Un portavoz de Binance dijo a JNS que es consciente de la demanda, pero no puede hacer comentarios sobre litigios en curso. La compañía dijo que en los últimos años ha ejecutado una "amplia transformación" de su estructura "de cumplimiento de leyes, prevención de lavado y sanciones", y que está comprometida a trabajar con los reguladores y las fuerzas del orden.

La demanda, presentada en el Tribunal del Distrito Este de Dakota del Norte, recoge cómo los empleados de Binance bromeaban sobre su papel en el blanqueo de dinero, del que Zhao y la compañía se declararon culpables en 2023.

Los clientes de Binance "están aquí para delinquir", dijo su jefe de cumplimiento en 2020, según la demanda. "Otro oficial de cumplimiento de Binance bromeó diciendo que la compañía también podría anunciarse con un cartel que dijera: '¿Lavar dinero de la droga se está volviendo demasiado difícil estos días? Venga a Binance, tenemos lo que necesita'".

A pesar de declararse culpable de cargos relacionados con la financiación del terrorismo, Zhao fue indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en octubre.

"Mucha gente dice que no era culpable de nada", dijo Trump a los periodistas en ese momento. "Cumplió cuatro meses de cárcel y dicen que no era culpable de nada". "Dicen que lo que hizo ni siquiera es un delito", añadió. "Que fue perseguido por la Administración Biden, y por eso le di el indulto a petición de mucha gente muy buena".

Gary Osen, abogado de los demandantes, dijo a JNS que la demanda deja claro que los cargos gubernamentales contra Binance estaban "fuertemente respaldados por la evidencia". "La demanda alega un uso mucho más extenso de Binance por parte de Hamás, Hezbolá y otras organizaciones terroristas que lo divulgado públicamente en presentaciones anteriores del Gobierno", dijo Osen.

Entre los demandantes se encuentra Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, cuyo hijo fue asesinado por una trampa explosiva de Hamás en noviembre de 2023 mientras servía con las fuerzas israelíes en Gaza, y la familia de Hersh Goldberg-Polin, que resultó herido en el festival Nova Music, fue tomado como rehén por Hamás y murió en cautiverio.

Los demandantes solicitan daños y perjuicios en virtud de la Ley Antiterrorista y la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo en un juicio civil con jurado.

