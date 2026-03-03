Irán se jactaba de poder producir 11 bombas nucleares, según Witkoff

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 3 de marzo, 2026

Los negociadores iraníes se habían jactado de su capacidad para producir 11 bombas nucleares en unas negociaciones que tenían como objetivo evitar una intervención militar estadounidense-israelí en Irán. Así lo aseguró el lunes Steve Witkoff, uno de los dos negociadores estadounidenses que participaron en las reuniones.

"Los dos delegados iraníes nos dijeron directamente, sin ningún pudor, que controlaban 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60% y que eran conscientes de que con eso se podrían fabricar 11 bombas nucleares, y ése fue el principio de su postura negociadora", dijo Witkoff, enviado especial para Oriente Próximo, en una entrevista con Sean Hannity, de Fox News.

Witkoff y Jared Kushner, asesor sénior del presidente durante su primer mandato, hablaron con los negociadores iraníes en Ginebra (Suiza) días antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran su operación militar conjunta en Irán.

Los iraníes "estaban orgullosos de ello, estaban orgullosos de haber eludido todo tipo de protocolos de supervisión para llegar a un lugar en el que podían lanzar 11 bombas nucleares", añadió Witkoff.

Estados Unidos estaba dispuesto a ofrecer "10 años sin enriquecimiento de ningún tipo y a cambio nosotros pagaríamos por combustible, y fue rechazado de plano", reveló también Witkoff.

En el momento del lanzamiento de la operación militar, bautizada "Operación Furia Épica" por Estados Unidos y "Operación León Rugiente" por Israel, los iraníes disponían de unas 10 toneladas de "material fisionable dividido en unos 460 kilogramos de uranio enriquecido al 60% y otros 1.000 kilogramos de uranio enriquecido al 20%, y el resto al 3,67[%]", explicó Witkoff.

"Fabrican sus propias centrifugadoras para enriquecer este material, así que tienen un suministro interminable. Los materiales del 60% pueden ser llevados al 90% -eso es, grado armamentístico- en aproximadamente una semana, tal vez 10 días. El 20% se puede convertir en armamento en tres o cuatro semanas", añadió.

Witkoff no dijo si el lanzamiento de la operación militar el sábado había afectado a los calendarios que especificó.

En retrospectiva, la posición iraní era "bastante tonta", dijo Witkoff, "pero pensaron que podían doblegarnos".

Witkoff dijo que Trump lo había enviado a él y a Kushner "para determinar realmente en su nombre si [los iraníes] eran serios acerca de hacer un trato que abordara sus objetivos, que son la eliminación de su programa de misiles, el fin de su apoyo a sus peones que están desestabilizando todo Oriente Medio, la eliminación de su marina de guerra para que podamos tener libertad de los mares y no ser amenazados con el cierre del Golfo de Ormuz, y, finalmente, el fin del enriquecimiento nuclear que pueda llevarlos al grado de armas, lo que significa ninguna bomba nuclear. Nosotros fuimos allí e intentamos llegar a un acuerdo justo con ellos".

