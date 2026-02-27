Los estadounidenses simpatizan más con los palestinos que con los israelíes por primera vez en 25 años

Publicado por Andrew Bernard 27 de febrero, 2026

Más estadounidenses simpatizan con los palestinos que con los israelíes por primera vez desde que Gallup comenzó a hacer un seguimiento de la cuestión en 2001, según un sondeo que la encuestadora publicó el viernes.

Desde 2001 hasta 2025, los israelíes siempre han aventajado en dos dígitos a los palestinos en las simpatías manifestadas por los adultos estadounidenses.

En la última encuesta de Gallup, el 41% de los estadounidenses respondió "palestinos" a la pregunta: "En la situación de Medio Oriente, ¿sus simpatías están más con los israelíes o con los palestinos?". Sólo el 36% dijo simpatizar más con los israelíes, un descenso de 22 puntos porcentuales respecto a la encuesta de febrero de 2023, antes de los atentados de Hamás del 7 de octubre.

Gallup encuestó a 1.001 adultos estadounidenses del 2 al 16 de febrero de 2026, con un margen de error de más o menos 6 puntos porcentuales.

En consonancia con otras encuestas realizadas en los últimos años sobre cuestiones similares, Gallup halló fuertes diferencias partidistas y generacionales en la opinión de los estadounidenses sobre el conflicto palestino-israelí.

Los demócratas y los estadounidenses de entre 18 y 34 años son los más proclives a declararse más propalestinos que proisraelíes: los palestinos superan a los israelíes en simpatía entre los demócratas en 48 puntos porcentuales y entre los adultos jóvenes en 30 puntos porcentuales.

El apoyo a Israel ha disminuido sustancialmente en todos los grupos de edad comparado a antes del 7 de octubre. También ha disminuido entre los republicanos en los últimos tres años, aunque siguen siendo mucho más propensos a declarar que apoyan a Israel (70%) que a los palestinos (13%).

Mientras que los demócratas y los jóvenes estadounidenses han tendido a alejarse del apoyo a los israelíes y acercarse a los palestinos durante aproximadamente una década, Gallup describe que la actitud entre los estadounidenses de 35 a 54 años ha cambiado "decisivamente" en el último año.

"En 2026, el 46% dice simpatizar más con los palestinos, frente al 28% que simpatiza más con los israelíes", escribe Gallup. "Esto es casi una inversión de la opinión entre este grupo de edad en comparación con 2025, cuando el 45% daba más simpatía a los israelíes y el 33% a los palestinos".

La encuesta de Gallup también registra, en los últimos 23 años, un máximo en el número de estadounidenses que dicen apoyar la creación de un Estado palestino, con un 57% a favor y un 28% en contra.

La pregunta enmarca la creación de dicho Estado en "la Margen Occidental y la Franja de Gaza", lo que Gallup describe como apoyo a una solución de dos Estados. Los encuestadores señalan que es mucho más probable que los adultos estadounidenses estén a favor de una solución de dos Estados que los propios israelíes (27%) o los palestinos (33%).

Cuando se describen como países, son más los estadounidenses que afirman tener una opinión favorable de Israel (46%) que de los territorios palestinos (37%). Estas cifras representan un descenso sustancial respecto a los índices de favorabilidad de Israel, que rondaban el 70% a principios de la década de 2020, y un aumento de más del doble en el apoyo a los territorios palestinos respecto a hace dos años, cuando se situaba en tan sólo el 18%.

© JNS